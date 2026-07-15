ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්යවරයාට සහ කතෝලික පල්ලියේ ප්රකාශකයාට අදාළ ව්යාජ උද්ධෘත සමාජ මාධ්යවල පැතිරෙයි
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්යවරයා සහ කතෝලික පල්ලියේ ප්රකාශකයා විසින් කළ බව කියා සාවද්ය ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද ව්යාජ ප්රකාශ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල වේගයෙන් පැතිරී යමින් තිබෙන අතර, එය රටේ ඩිජිටල් තොරතුරු පරිසරය තුළ බොරු තොරතුරු ව්යාප්තියේ වර්ධනය පිළිබඳ නව කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
ව්යාජ තේරුම්ගැනීම් කුමක් ද?
සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස සංසරණය වෙමින් පවතින මෙම ව්යාජ ප්රකාශ, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කලබලයකට සම්බන්ධ නිල අදහස් දැක්වීම් ලෙස හුවා දැක්වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම තේරුම්ගැනීම් සත්යාපනය කළ කරුණු පරීක්ෂකයන්ට අනුව, අධිකරණ අමාත්යවරයා හෝ කතෝලික පල්ලියේ ප්රකාශකයා, ඔවුන් නමින් ප්රචාරය කරන ප්රකාශ කිසිවක් සිදු කර නොමැත.
ප්රශ්නාර්ථ සටහන් නිත්ය ප්රවෘත්ති වාර්තාවල හෝ නිල ප්රකාශවල ආකෘතිය අනුකරණය කරමින් සත්ය ලෙස පෙනෙන ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇති බැවින්, සාමාන්ය සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන්ට ඒවා ව්යාජ ලෙස වහාම හඳුනා ගැනීම දුෂ්කර විය.
හිතාමතාම සිදු කෙරෙන මිථ්යා තොරතුරු රටාවක්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ著名 රාජ්ය නිලධාරීන් සහ ආයතනවලට එරෙහිව ව්යාජ උද්ධෘත සහ කෘත්රිම ප්රවෘත්ති කථා ව්යාප්ත කිරීමේ පුළුල් හා කලකිරීම් සහගත රටාවක කොටසකි. මෙවැනි මිථ්යා තොරතුරු, කීර්තිනාමයට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කළ හැකි අතර, බරපතල කාරණාවල දී මහජනයා නොමඟ යවයි.
ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් සහ ගෞරවාන්විත ආගමික පුද්ගලයන් නමින් ව්යාජ ප්රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම විශේෂයෙන් භයානක වන්නේ, එය මහජන හැඟීම් අවුලුවාලිය හැකි අතර නීත්යානුකූල ආයතනවලට ඇති විශ්වාසය හායනය කළ හැකි නිසාය.
මහජනය ප්රවේශම් වන ලෙස දැනුවත් කිරීම
විශේෂයෙන් ප්රකට පුද්ගලයන් නමින් ඉදිරිපත් කරන ලද උද්ධෘත හෝ ප්රකාශ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල බෙදා ගැනීමට පෙර, ඒවා සත්යාපනය කරන ලෙස මහජනයාගෙන් ඉල්ලා සිටී. නිල රජයේ සන්නිවේදන, සත්යාපිත මාධ්ය ආයතන සහ අධිකාරික ආයතනික මූලාශ්ර හරහා සත්යය හා බොරුව වෙන් කිරීම සඳහා ඉතාමත් විශ්වාසදායක ක්රමය වශයෙන් ඒවා සලකා බැලීම නිර්දේශ කෙරේ.
පරිශීලකයන් අන්තර්ගතයේ සත්යතාව හෝ මූලාශ්රය ගැන සැකයක් නොදක්වා බෙදා ගන්නා විට මිථ්යා තොරතුරු වේගයෙන්ම ව්යාප්ත වේ.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී සබැඳි මිථ්යා තොරතුරු වල තියුණු ඉහළ යාමකට මුහුණ දී ඇති අතර, නිවැරදි කිරීම් ව්යාප්ත වීමට පෙරම ව්යාජ කතා සහ සංස්කරණය කළ රූප බොහෝ විට වෛරල් වී ඇත. අධිකාරීන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන මෙම ප්රවණතාවට එරෙහිව සිටීම සඳහා ජනතාව අතර ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීමට නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටිති.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
මාධ්ය නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හිතාමතාම ව්යාජ තොරතුරු නිර්මාණය කර ව්යාප්ත කරන්නන් පවතින නීති යටතේ වගකිව යුතු කිරීම සඳහා ශක්තිමත් යාන්ත්රණ ඉල්ලා සිටිමින් සිටිති. ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුව තුළ හානිකර මිථ්යා තොරතුරු ව්යාප්තිය ආමන්ත්රණය කරන විධිවිධාන ඇතත්, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම නොගැලපෙන ලෙස පවතිනු දක්නට ලැබේ.
රට ক্রমশ සංකීර්ණ තොරතුරු පරිසරයක් හරහා ගමන් කරන විට, මිථ්යා තොරතුරුවලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ වගකීම අධිකාරීන් හා වේදිකාවලට පමණක් නොව, සබැඳිව ප්රවෘත්ති පරිභෝජනය කර බෙදා ගන්නා සෑම පුද්ගලයෙකු කෙරෙහිම පිහිටයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.