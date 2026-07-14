Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් යුගය සහ ඉන් ඔබ්බට: ගෝලීය දේශපාලන අවුල් සහගත යුගය කවදා හෝ අවසන් වේවිද?

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් යුගය සහ ඉන් ඔබ්බට: ගෝලීය දේශපාලන අවුල් සහගත යුගය කවදා හෝ අවසන් වේවිද?

ලෝකය දැන් ගෙවා යන්නේ බොහෝ නිරීක්ෂකයන් "ට්‍රම්ප් යුගය" ලෙස හඳුන්වන සමයකි — නිරන්තර දේශපාලන කැළඹීම්වලින්, හිස කරකැවෙන තීරණවලින් සහ ගෝලීය කටයුතුවල සාමාන්‍ය රීතිය ලෙස සැලකූ දේ දිනෙන් දින ගලවා දැමීමෙන් සලකුණු වූ කාල පරිච්ඡේදයකි. මෙම අවුලේ මූලාශ්‍රය බොහෝ දුරට වොෂින්ටන් ඩී.සී. වුවත්, එහි කම්පනය ඇමෙරිකානු වෙරළෙන් ඔබ්බට, අපේ රටටද ඇතුළුව දැනෙමින් පවතී.

නව ආකාරයේ දේශපාලන වාතාවරණයක්

වත්මන් ගෝලීය වාතාවරණය මෑත දශකවලදී දක්නට ලැබූ කිසිවකට සමාන නොවන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් අතර ඉතාමත් සුළු විවාදයක් පවතී. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්මතයන් කඩාකප්පල් වෙමින්, ආයතනයන් කෙරෙහි පරීක්ෂාවන් එල්ල වෙමින්, ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ මූලික රාමුවම ආතතියකට ලක් වෙමින් පවතී. මෙම කැළඹීම්වලින් බොහෝ දෙනක් කෙලින්ම සම්බන්ධ වන්නේ, දැන් ශ්වේත මන්දිරයේ දෙවන ධුර කාලය ගෙවන ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ දේශපාලන ශෛලියට සහ ප්‍රතිපත්ති තේරීම්වලටය.

මෙම යුගය නිර්වචනය කරන අනපේක්ෂිත බව, හුදෙක් වෙනස් දේශපාලන මතවාද ප්‍රශ්නයක් නොවේ. බලය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය, සත්‍යය නිර්වචනය කරන ආකාරය සහ ලෝක වේදිකාවේ රටවල් එකිනෙකා සමඟ සම්බන්ධ වන ආකාරය පිළිබඳ මූලික වෙනසක් ඒ නියෝජනය කරයි.

මෙය හුදෙක් ඇමෙරිකානු ගැටලුවක් නොවේ

කෙසේ වෙතත්, මෙම අස්ථාවරත්වය හුදෙක් වොෂින්ටන් සංසිද්ධියක් ලෙස දැකීම වරදකි. ගෝලීය අවුලේ ලෙලදෙන බලපෑම් අපේ කලාපයටද ඇතුළු වී ඇති අතර, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කෙලින්ම බලපාන ආකාරවලින් ආර්ථික තත්ත්වයන්, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සන්ධානගැලීම් සහ දේශීය දේශපාලන හැසිරීම් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි.

වෙළෙඳ කඩාකප්පල්කිරීම්, වෙනස් වන භූ දේශපාලන සන්ධාන සහ ලොව පුරා ශක්තිමත් වන ජනතාවාදී ව්‍යාපාර, සියල්ල විවිධ මට්ටම්වලින්, ජාත්‍යන්තරව මුල් බැස ඇති දේශපාලන නොමේරු බවේ පුළුල් සංස්කෘතිය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.

උමගේ කෙළවරේ එළියක් තිබේද?

ගෝලීය කටයුතුවල ස්ථාවරත්වය සහ අනාවැකිසහ ගතිය කෙරෙහි නැවත හැරීමක් ප්‍රාර්ථනා කරන අය සඳහා, දිනදර්ශනයේ සලකුණු කිරීමට වටින නිශ්චිත දිනයක් තිබිය හැකිය. ට්‍රම්ප්ගේ බලපෑම ඇත්තෙන්ම මෙම ලෝකව්‍යාප්ත අවුලේ කේන්ද්‍රීය හේතුවක් නම්, ඔහුගේ වත්මන් ජනාධිපති ධුරයේ ස්වාභාවික නිමාව, අවුලේ අවම වශයෙන් න්‍යායාත්මක අවසාන ලක්ෂ්‍යයක් ලබා දෙයි.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ, ට්‍රම්ප්ගේ දෙවන ධුර කාලය 2029 ජනවාරි 20 වැනිදා දහවල් 12ට නිම වීමට නියමිත ය — නව ජනාධිපතිවරයෙකු ව්‍යවස්ථාදායකව ධුරය භාර ගනු ලබන මොහොත ලෙස.

එම දිනය ඇත්තෙන්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට නැවත හැරීමක් සනිටුහන් කරනු ඇත්ද, නැතහොත් අවිනිශ්චිතතාවයේ නව පරිච්ඡේදයක් හඳුන්වා දෙනු ඇත්ද යන්න, අපේ කාලයේ නිර්ණායක ප්‍රශ්නයක් ලෙස ඉතිරිව පවතී.

එතෙක්, ලෝකය — ශ්‍රී ලංකාවද ඇතුළුව — මෙම අසාමාන්‍ය හා ගැඹුරින් කලබල කරවන දේශපාලන මොහොතේ ප්‍රතිවිපාක කළමනාකරණය කිරීමේ මාර්ග සොයා ගත යුතු අතර, ගෝලීය කටයුතුවල ස්ථාවර නායකත්වය සහ වඩාත් විචාරශීලී පාලනය අවසානයේ නැවත ඉදිරි පෙළට පැමිණේ යයි බලාපොරොත්තු ගත යුතුය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංගීත ප්‍රජාව කඳුළු සලමින් එක්වෙයි — කීර්තිමත් ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලකට සමුදීමේ උපහාරය Sinhala

සංගීත ප්‍රජාව කඳුළු සලමින් එක්වෙයි — කීර්තිමත් ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලකට සමුදීමේ උපහාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ප්‍රජාව, දිවයිනේ වඩාත් ආදරණීය හඬවල් අතරින් එකක් හිමි ගායිකාවට සමු දෙමින් ගැඹුරු සංවේදීතාවකින් එක්වූ අතර, සංගීතඥයෝ රැස්ව කීර්තිමත් ගායිකා…

14 Jul 2026 Discuss
ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියද 2026 දී සංචාරක ආදායම පහළ බැස්සේය Sinhala

ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියද 2026 දී සංචාරක ආදායම පහළ බැස්සේය

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 දී මිශ්‍ර තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. රටේ නිර්මල වෙරළ තීරයන්, පොහොසත් වනජීවී සම්පත් සහ බහුල සංස්කෘතික උරුමය කෙරෙහි ලොව පුරා…

14 Jul 2026 Discuss
TWC Capital ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්‍යාපාර අංශ සඳහා IFC ආයෝජනයෙන් මිලියන 28ක් යොමු කරයි Sinhala

TWC Capital ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්‍යාපාර අංශ සඳහා IFC ආයෝජනයෙන් මිලියන 28ක් යොමු කරයි

TWC Capital ආයතනය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාවේ (IFC) ප්‍රධාන ආයෝජන දෙකක් සඳහා මැදිහත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය උපදේශන ක්ෂේත්‍රයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබී…

14 Jul 2026 Discuss