සංගීත ප්රජාව කඳුළු සලමින් එක්වෙයි — කීර්තිමත් ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලකට සමුදීමේ උපහාරය
ශ්රී ලංකාවේ සංගීත ප්රජාව, දිවයිනේ වඩාත් ආදරණීය හඬවල් අතරින් එකක් හිමි ගායිකාවට සමු දෙමින් ගැඹුරු සංවේදීතාවකින් එක්වූ අතර, සංගීතඥයෝ රැස්ව කීර්තිමත් ගායිකා මරියාසෙල් ගුණතිලකට අවසන් ගෞරව දක්වමින් ඇගේ නිමක් නොමැති ගීය වූ කෑන්ඩි ලමිස්සි හඬ නඟා ගායනා කළහ.
ශ්රේෂ්ඨත්වයට සුදුසු සමු ගැනීමක්
දේශීය සංගීත කර්මාන්තය පුරා සිටි කලාකරුවන් එක්රැස් කළ මෙම උපහාරය, මරියාසෙල් ගුණතිලක ශ්රී ලාංකීය සංගීතයට හා සංස්කෘතියට ඇති කළ අතිමහත් බලපෑමේ කම්පනජනක නිරූපණයක් විය. සෙසු සංගීතඥයෝ, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු ශෝකයෙන් ගද ගසමින්, ඇගේ නමට සමාන්තර ලෙස ප්රකටව තිබූ කාලාතිවර්තී ගීතය ගායනා කළ අතර, ඒ සමු දීමේ අවස්ථාව අමතකනොවන සංගීතමය ආදරාභිමානයක් බවට පත් කළහ.
කෑන්ඩි ලමිස්සි ගායනා කිරීම එහි සිටි සැමගේ හැඟීම් ඉතිරි කරවූ අතර, ඇගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය පුරා මරියාසෙල් ශ්රී ලාංකීය සංගීතයට ගෙනා ආත්මය හා උණුසුම ඒ ගායනාවෙහි ස්පර්ශ කෙරිණ.
යුගයක් නිර්මාණය කළ හඬ
මරියාසෙල් ගුණතිලක, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රිය සංගීත නිරූපකයන් අතරින් කෙනෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, ඇය දේශීය විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්රයේ ලියවෙන නොහැකි සලකුණක් ඉතිරි කළාය. ඇගේ සුවිශේෂ හඬ හා කලාත්මක කැපවීම ඇයට පරම්පරා ගණනාවක් ජය ගත් ලෝලී ප්රේක්ෂකාගාරයක් දිනා දුන් අතර, ඇගේ අභාවය රටේ නිර්මාණශීලී ප්රජාව තුළ ගැඹුරු හිස්තැනක් ඉතිරි කර ඇත.
සංගීත ක්ෂේත්රයේ සෙසු සගයෝ හා ප්රශංසකයෝ ශෝකය ප්රකාශ කරමින් එක්වූ අතර, ඇය දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් පමණක් නොව, ජීවිත කාලය පුරාම ගණනාත් නොහැකිවන කලාකරුවන් ආනුප්රාණය ලැබූ උණුසුම් හා ත්යාගශීලී පෞරුෂයකින් හෙබි කෙනෙකු ලෙස ඇයව විස්තර කළහ.
ශෝකයේ ජනතා රැල්ල
සමු දීමේ උළෙල ශ්රී ලංකාවේ සංගීත ප්රජාව තුළ පවතින ගැඹුරු බැඳීම් ඉස්මතු කළ අතර, රංගන ශිල්පීහු බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිතවලට ස්පර්ශ කළ පෞරුෂයකට ගෞරව දක්වමින් ඒකාබද්ධව කෑන්ඩි ලමිස්සි ගායනා කළේ තනිව සිය වෙනස්කම් ඉවතලමිනි. ඒ සාමූහික ගායනය මරියාසෙල්ගේ දිගුකාලීන උරුමය හා ඇය ආදරය කළ අය හදවත් තුළ ගන්නා ස්ථානය පිළිබඳ සාක්ෂියක් ලෙස නිරූපිත විය.
ශ්රී ලංකාව මෙම සුවිශේෂ දක්ෂතාවේ喪失ය ශෝකාන්විතව ශෝකය සමන් කරන තෙක්, ඇය තමාගේ කර ගත් ආදරණීය ගීත ඇතුළු ඇගේ සංගීතය, ඉදිරි පරම්පරා ගණනාවකට ද දිවයිනේ ප්රේක්ෂකාගාර අතර ශ්රී ලංකාව ප්රතිධ්වනිත කරමින් නිරතුරු දිදුලනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.