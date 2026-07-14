TWC Capital ආයතනය ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර අංශ සඳහා IFC ආයෝජනයෙන් මිලියන 28ක් යොමු කරයි
TWC Capital ආයතනය ජාත්යන්තර මූල්ය සංස්ථාවේ (IFC) ප්රධාන ආයෝජන දෙකක් සඳහා මැදිහත් වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය උපදේශන ක්ෂේත්රයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබී ඇති අතර, එම ආයෝජන රටේ බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර අංශ දෙකට ඒකාබද්ධව ඩොලර් මිලියන 28ක් ලෙස සමන්විත වේ.
උපායමාර්ගික උපදේශන භූමිකාව
කැපී පෙනෙන මූල්ය උපදේශන සමාගමක් වන TWC Capital, ගනුදෙනු දෙකටම උපදේශනය ලබා දෙමින් ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර සංවර්ධන මූල්ය ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ ප්රධාන මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස තම ස්ථාවරය තහවුරු කර ගත්තේය. මෙම ගනුදෙනු, ද්වීප රාජ්යයේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා දිගුකාලීන ආයෝජන හැකියාව පිළිබඳ ගෝලීය ආයතනවල විශ්වාසය ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි.
වර්ධනය සඳහා ඉලක්ක කරන ලද අංශ
IFC ප්රතිපාදනයෙන් ලැබෙන ඩොලර් මිලියන 28 ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක ස්තම්භ දෙකක් වන බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර අංශ වෙත යොමු කෙරේ. රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට, ආනයනික ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමට, දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට සහ කෘෂිකාර්මික වටිනාකම් දාම පෝෂණය කිරීමට රට ක්රියා කරන මෙවන් අවස්ථාවක, මෙම අංශ දෙකම තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ප්රමුඛතා ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
- බලශක්ති අංශයේ ආයෝජනය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් පිරිසිදු හා විශ්වාසජනක විදුලි ජනනය ශක්තිය ආධාරකයට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- කෘෂිව්යාපාර ආයෝජනය දේශීය සැපයුම් දාම ශක්තිමත් කිරීමට, ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට සහ ගොවීන් හා අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ජීවනෝපාය නංවාලීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව සඳහා IFC හි අඛණ්ඩ කැපවීම
ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ පෞද්ගලික අංශ ණය දෙන ශාඛාව වන ජාත්යන්තර මූල්ය සංස්ථාව, පුළුල් ආර්ථික බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අංශ වෙත සංවර්ධන ප්රාග්ධනය යොමු කරමින් ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාශීලී පැවැත්මක් පවත්වා ගෙන ඇත. මෙම නවතම කැපවීම්, රට අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේදී පවා ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශය කෙරෙහි IFC හි අඛණ්ඩ විශ්වාසය අවධාරණය කරයි.
මෙම ගනුදෙනු, ආර්ථික සංක්රාන්ති කාලවල දී විශේෂයෙන් දේශීය ව්යවසායන් ජාත්යන්තර සංවර්ධන ප්රාග්ධනය සමඟ සම්බන්ධ කිරීමේ දී පළපුරුදු මූල්ය උපදේශකයන් ඉටු කරන තීරණාත්මක භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වැදගත්කම
දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථික ස්ථාවරත්වය තහවුරු කර ගැනීමේ අරගලයේ යෙදෙන රටකට, මෙවැනි ස්වභාවයේ ප්රත්යක්ෂ විදේශ ආයෝජනයක් ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. IFC හි සමාජ තත්ත්වය ඇති ආයතනවල සහාය ලත් ආයෝජන, ඉතා අවශ්ය ප්රාග්ධනය ලබා දීම පමණක් නොව, ගෝලීය වෙළඳපොළවලින් තවදුරටත් පෞද්ගලික අංශ ආකර්ෂණය කර ගත හැකි විශ්වාසනීයත්වයක්ද ලබා දේ.
මෙම ගනුදෙනු සැකසීමේ හා අවසන් කිරීමේ දී TWC Capital හි ලද උපදේශන සාර්ථකත්වය, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය සේවා අංශයේ ඉහළ යන සූක්ෂ්මතාව හා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් තිරසාර වර්ධනයක් ඇති කිරීමට රට ක්රියා කරන මෙවන් කාලයක, සංකීර්ණ ජාත්යන්තර ගනුදෙනු සඳහා මැදිහත් වීමේ හැකියාව සනාථ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.