බලහත්කාරී ශ්රමය මගින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කරමින් ශ්රී ලංකාව නව ජනාධිපති රෙගුලාසි හඳුන්වා දේ
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් හඳුන්වා දෙන ලද පුළුල් නව රෙගුලාසි යටතේ, සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් බලහත්කාරී ශ්රමය භාවිතා කර නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව නූතන ශ්රම සූරාකෑමට එරෙහිව දෘඪ ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.
මෙම රෙගුලාසි ජනාධිපතිවරයා විසින් මුදල්, සැලසුම් හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයා ලෙස ස්වකීය බලය යටතේ නිකුත් කරන ලද අතර, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් හා ශ්රම ප්රමිතීන්ට අනුකූල කිරීම අරමුණු කරගත් රටේ වෙළඳ රාමුව තුළ සැලකිය යුතු ප්රතිපත්තිමය වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
සූරාකෑම් සහිත වෙළඳ සිරිත් වලට එරෙහි ස්ථාවරය
නව නීති රීති, එවැනි සූරාකෑම දේශීයව හෝ විදේශීයව සිදු වී ඇත්ද යන්නෙන් තොරව, නිෂ්පාදනයේ ඕනෑම අදියරකදී බලහත්කාරී ශ්රමය යොදාගෙන ඇති ඕනෑම නිෂ්පාදනයකට අදාළ වේ. මෙම පුළුල් විෂය පථය, ගෝලීය සැපයුම් දාම ඔස්සේ ඕනෑම තැනක සිදුවන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන්ට ශ්රී ලංකාවේ ආනයන වෙළඳපොළ සම්බන්ධ නොකිරීමට රජය අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති බව පැහැදිලි කරයි.
නූතන වහල්භාවයේ ස්වරූපයක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන බලහත්කාරී ශ්රමය, තර්ජන, හිංසා, ණය බැම්ම හෝ වෙනත් පාලන ක්රම මගින් පුද්ගලයන් කාර්ය සඳහා බලකිරීම ඇතුළත් වේ. ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය වැනි ජාත්යන්තර ආයතන, ගෝලීය වාණිජ්යයෙන් මෙම සිරිත් තුරන් කිරීමට ප්රායෝගික නීතිමය හා නියාමන පියවර ගන්නා ලෙස රජයන්ගෙන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා ඇත.
ආනයනකරුවන් හා වෙළෙන්දන්ට ඇති ඇඟවුම්
බලහත්කාරී ශ්රම ක්රියාවලීන් වාර්තා වී ඇති විදේශ වෙළඳපොළවලින් භාණ්ඩ ලබාගන්නා ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරිකයන්ට මෙම පියවර කැපී පෙනෙන ආකාරයෙන් බලපාතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආනයනකරුවන්ට දැන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කෙරෙන තත්ත්වයන් සත්යාපනය කිරීමේදී වඩාත් ඉහළ කඩිසරකමකින් කටයුතු කිරීමට සිදු වනු ඇත.
- තහනම, සම්පූර්ණයෙන්ම බලහත්කාරී ශ්රමය මගින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ මෙන්ම එවැනි ක්රම මත අර්ධ වශයෙන් යැපෙන භාණ්ඩවලටද අදාළ වේ.
- රෙගුලාසි, මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන ජනාධිපතිවරයාගේ බලය යටතේ ගැසට් කර ඇත.
- මෙම ප්රතිපත්තිය, මෑත වසරවලදී යුරෝපීය සංගමය, එක්සත් ජනපදය සහ අනෙකුත් ප්රධාන ආර්ථිකයන් විසින් ගනු ලැබූ සමාන පියවරවලට අනුකූල වේ.
පුළුල් ප්රතිපත්ති සන්දර්භය
දිසානායක පරිපාලනය ස්වකීය මැතිවරණ නියෝගයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා නියාමන භූමිය නව රුවකට හැඩ ගැස්වීම ඉදිරියට ගෙනයන ගමන් මෙම සංවර්ධනය සිදු වේ. සුශාසනය හා මානව හිමිකම් අනුකූලතාවය සඳහා වූ පුළුල් කැපවීමේ කොටසක් ලෙස윤리적 වෙළඳ ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමේ අභිප්රාය රජය ප්රකාශ කර ඇත.
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා වෘත්තීය සමිති, ශ්රී ලාංකික වෙළඳපොළට සූරාකෑම් සහිත භාණ්ඩ රිංගා ඒමට එරෙහිව ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ පෙනී සිටි හෙයින්, මෙම පියවරට ඔවුන් සාදරයෙන් පිළිගැනීමට ඉඩ ඇත.
ක්රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණ, වගකිව යුතු නියාමන අධිකාරිය සහ පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන නිශ්චිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නව රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම ඉදිරියට යත්ම ප්රකාශයට පත් කෙරෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.