ජාත්යන්තර සංචාරකයන් අඛණ්ඩව ශ්රී ලංකාවට පැමිණියද 2026 දී සංචාරක ආදායම පහළ බැස්සේය
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 දී මිශ්ර තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. රටේ නිර්මල වෙරළ තීරයන්, පොහොසත් වනජීවී සම්පත් සහ බහුල සංස්කෘතික උරුමය කෙරෙහි ලොව පුරා සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිගින් දිගටම පවතිද්දීම, නිල සංචාරක ආදායම පහළ යාමක් සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.
සංචාරකයන්ගේ උනන්දුව තිබියදීත් ආදායම පහළ බැසීම
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ලොව පුරා ජනප්රියත්වය දිනාගෙන ඇතත්, 2026 වර්ෂය පුරාවට සංචාරක ආදායම අඩු වී ඇති බව වාර්තා වීම කර්මාන්ත හිමිකරුවන් සහ ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් අතර කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. රටේ සමස්ත ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්රධාන ශක්තිය ලෙස මෙම කර්මාන්තය සලකා සිටි ඔවුනට මෙය බරපතළ අභියෝගයකි.
ආදායම පහළ යාම සිදු වී ඇත්තේ සංචාරකයන්ගේ ගණන් ජාත්යන්තර උනන්දුව දිගටම පිළිබිඹු කරන අතරතුරදීය. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ ප්රශ්නය සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමෙහිලා නොව, ඔවුන්ගේ නවාතැනීම රටට සැබෑ ආර්ථික ප්රතිලාභ බවට පරිවර්තනය කිරීමේ දුෂ්කරතාව බවය.
සංචාරකයන් ඇදී එන්නේ කුමකට ද
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගන්නේ ඇය සතු අසාමාන්ය ස්වාභාවික හා සංස්කෘතික සම්පත් නිසාය. රටේ ආකර්ෂණීය ගමනාන්ත ලෙස ඇතුළත් වන්නේ:
- දකුණු හා නැගෙනහිර වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන රන්වන් වැලි වෙරළ
- මිනේරියාවේ අලි රැළ එකතුවීම් සහ යාල ජාතික වනෝද්යානයේ දිවි දර්ශනයන් ඇතුළු ලොව පිළිගත් වනජීවී අත්දැකීම්
- සීගිරිය, අනුරාධපුරය සහ මහනුවර දළදා මාළිගාව වැනි යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ස්ථාන
- සෞඛ්ය සංචාරය, වික්රමාන්විත සංචාරය සහ පාසීය අත්දැකීම් සඳහා ක්රමයෙන් ඉහළ යන ජනප්රියතාවය
කර්මාන්තය ව්යුහාත්මක අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි
සංචාරකයන්ගේ ගමනාගමනය සාපේක්ෂව ස්ථාවර ව පැවතියද ආදායමට බලපාන යටින් ඇති ගැටලු කිහිපයක් සංචාරක වෘත්තිකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත. කලාපීය ගමනාන්ත අතර වැඩෙන තරගකාරිත්වය, සංචාරකයන්ගේ වියදම් රටාවල වෙනස් වීම් සහ සේවා තත්ත්වය හා මිල ගණන් කෙරෙහි ආර්ථික අස්ථාවරත්වයේ ඉතිරිව ඇති බලපෑම් ආදිය ආදායම් හිඟයට හේතු වී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට ඇති සැබෑ අභියෝගය වන්නේ හුදෙක් සංචාරකයන් රටට ගෙන්වා ගැනීම නොව, ඔවුන් සැලකිය යුතු මුදලක් වියදම් කරන බවත්, ගෙදර ගිය පසු ගමනාන්තය වෙනුවෙන් ජීවමාන මෙහෙවරකරුවන් ලෙස ක්රියා කරන බවත් සහතික කිරීමයි.
ඉදිරි දිශාව
රජය සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, දැනට ක්රියාත්මක ප්රවර්ධන උපාය මාර්ග ප්රතිමූල්යාංකනය කිරීමට සහ සංචාරකයෙකුගෙන් ලැබෙන වියදම ඉහළ නැංවීමට, යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයන් ගෙනා වෙළෙඳපොළ විවිධාංගීකරණය කිරීමට ඉලක්කගත පියවර ගවේෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
දැනට ඇති ආදායම් පසුබෑමට ද නොතකා, ශ්රී ලංකාවේ දිගු කාලීන සංචාරක අනාගතය පිළිබඳව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් ප්රවේශමෙන් නමුත් ශුභවාදීව සිටිති. ආසියා-පැසිෆික් කලාපය තුළ රටේ ස්වාභාවික හා සංස්කෘතික සම්පත් ඉතා ආකර්ෂණීය ඒවා අතර ගැනෙන බව ඔවුහු සඳහන් කරති. 2026 වර්ෂය සහ ඉදිරි කාලය සඳහා ඇති අභියෝගය නම්, ඒ ආකර්ෂණය රටට සහ එහි ජනතාවට ස්ථිරසාර හා ක්රමයෙන් වර්ධනය වන ආර්ථික ප්රතිලාභ බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.