TWC Capital සමාගම ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර අංශ සඳහා IFC හි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28 ක් ආකර්ෂණය කර ගනී
TWC Capital සමාගම තීරණාත්මක උපදේශන භූමිකාවක් ඉටු කරමින්, ජාත්යන්තර මූල්ය සංස්ථාව (IFC) හරහා ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් උපායමාර්ගිකව වැදගත් අංශ දෙකක් වන බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28 ක් වටිනා ආයෝජන ලබා ගැනීමට සමත් වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජන පරිසරය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී තිබේ.
ඓතිහාසික උපදේශන වරමක්
මූල්ය උපදේශන සමාගමක් වන TWC Capital, IFC අරමුදල් ව්යුහගත කිරීම හා පහසු කිරීම සාර්ථකව මෙහෙයවූ අතර, එමඟින් ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින බලශක්ති යටිතල පහසුකම් හා කෘෂි අගය දාමය වෙත අවශ්ය ප්රාග්ධනය යොමු කිරීමට නියමිතව ඇත. ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ පෞද්ගලික අංශ අංගය ලෙස කටයුතු කරන IFC සංස්ථාව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන මූල්ය ක්ෂේත්රයේ සක්රීයව නිරත වී ඇති අතර, මෙම නවතම ආයෝජන කැපවීම රටේ ආර්ථික ප්රකාශය කිරීමේ ගමන් මගට IFC සංස්ථාව දක්වන අඛණ්ඩ විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරයි.
අංශ දෙකටම හිමි වන ප්රතිලාභ
IFC ආයෝජනයෙන් ලැබෙන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28 ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාවේ තීරණාත්මක කුළුණු ලෙස සලකනු ලබන බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර යන අංශ දෙකටම බෙදා හරිනු ලැබේ. බලශක්ති අංශ ආයෝජනය රටේ පවතින නිරතුරු හා තිරසාර විදුලි ජනනය කරා ගමන් කිරීමේ පරිවර්තනයට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කෘෂිව්යාපාර සංරචකය ස්ථානීය ආහාර පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමට හා ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදකයින්ගේ තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට ඉලක්ක කරයි.
ශ්රී ලංකාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, නිෂ්පාදන අංශවල අඛණ්ඩ විදේශ සෘජු ආයෝජනවලින් සැලකිය යුතු ප්රයෝජනයක් ලැබිය හැකිය. IFC වැනි බහුපාර්ශ්වික ආයතනවල අනුග්රහය ලබන මෙවැනි ආයෝජනවලට අතිරේක විශ්වාසනීයත්වයක් ඇති අතර, ඒවා බොහෝ විට වැඩිදුර පෞද්ගලික ප්රාග්ධන ප්රවාහ සඳහා උත්ප්රේරකයක් ලෙස ක්රියා කරයි.
මූල්ය උපදේශකයා ලෙස TWC Capital සමාගමේ සහභාගිත්වය, ජාත්යන්තර සංවර්ධන මූල්ය ආයතන හා ස්ථානීය වෙළඳපල අවස්ථා අතර පරතරය පිරවීමේදී විශේෂිත උපදේශන සමාගම් ඉටු කරන ක්රමක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.
අනාගත දැක්ම
ශ්රී ලංකා රජයේ ප්රකාශිත සංවර්ධන ප්රමුඛතා සමඟ බලශක්ති හා කෘෂිව්යාපාර ක්ෂේත්රවලට යොමු වන ඉලක්කගත ආයෝජන සමීපව සමපාත වන බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. විශේෂයෙන් රටේ ක්රමානුකූල ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය මධ්යයේ ශ්රී ලංකා වෙළඳපල ඉදිරිදර්ශනය සසඳා බලන වෙනත් ජාත්යන්තර ආයෝජකයින් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස ඒ ක්රියා කිරීමට අපේක්ෂිත IFC ගනුදෙනු සාර්ථකව නිම කිරීම, ඉන්धන ආනයනය මත රටේ යැපීම අඩු කිරීමටත් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීමටත් ශ්රී ලංකාව ගන්නා ප්රයත්නවලට සහාය වනු ඇත.
IFC අරමුදල්වලින් ප්රතිලාභ ලබනු ඇති නිශ්චිත ව්යාපෘති හා සමාගම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අනාවරණය කිරීමට නියමිතව ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.