Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකොට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වෙන ලෙසයි. පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනය යළි ස්ථාපිත කළ යුතු බවට ඉහළ නැඟෙමින් පවතින ඉල්ලීම්වලට ඔවුහු ද තම හඬ එක් කළහ.

එක්සත් දේශපාලන ඉල්ලීමක්

එකමුතු ස්ථාවරයක් ගත් ඒ පක්ෂ හය, දිගු කලක් පමා වී ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. මෙම සමූහගත ඉල්ලීම, තේරී පත් වූ පළාත් සභා නොමැතිව පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් තුළ ගැඹුරු වෙමින් ඇති කලකිරීම කැපී පෙනෙන ලෙස ඉස්මතු කරයි.

ව්‍යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය යටතේ පිහිටුවන ලද පළාත් සභා, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල බලය විමධ්‍යගත කිරීමේ ප්‍රධාන යාන්ත්‍රණයක් ලෙස දෙමළ පක්ෂ දිගු කලක සිට සලකා ඇත. මෙම ප්‍රදේශවල තේරී පත් වූ සභා නොමැතිකම, ජනතාව වසර ගණනාවක් නියෝජිත ආණ්ඩු ස්ථරයකින් තොරව ජීවත් වීමට හේතු වී ඇත.

මෙම මැතිවරණ වැදගත් වන්නේ ඇයි?

දෙමළ ජනගහනයට පළාත් සභා නියෝජනය යනු සරල පරිපාලන ව්‍යූහයකට ඔබ්බෙන් යන දෙයකි — ඒවා, ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කරන ලද දේශීය දේශපාලන ස්වාධීනත්වයේ අවකාශයක් ලෙස සැලකේ. පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාද කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මවලට මෙන්ම යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියාවේ අරමුණට ද එරෙහිව ක්‍රියා කරන බව දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම් නිතර තර්ක කර ඇත.

පක්ෂ හය ගත් සමූහගත ස්ථාවරය, දෙමළ කණ්ඩායම් අතර දුර්ලභ දේශපාලන එකමුතුවක් ඇති වූ මොහොතක් සනිටුහන් කරයි. මෙම කණ්ඩායම් ඇතැම් විට උපාය මාර්ග හා නායකත්වය මත අතිශය බෙදී සිටියේය. ඔවුන්ගේ සමූහගත ස්ථාවරය, පැහැදිලි මැතිවරණ කාල සටහනක් නිශ්චිත කරන ලෙස රජය මත පීඩනය ඉහළ නැංවීමට ඉඩ ඇත.

රජය තවම ප්‍රතිචාර නොදක්වා

රජය, මෙම ඉල්ලීමට ක්ෂණික නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත. රට පුරා පළාත් සභා මැතිවරණ නීතිමය අභියෝග, මැතිවරණ නීති සංශෝධන හා සම්පත් හිඟය ඇතුළු සාධකවල එකතුව හේතුවෙන් නැවත නැවතත් කල් දමනු ලැබ ඇති අතර, ඒවා විසඳීමට අසමත් වූ බවට අනුප්‍රාප්තික රජය දෙදරාලා ඇත.

පළාත් සභා යළි ස්ථාපිත කිරීම, ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ හා වාර්ගික සංහිඳියාව පිළිබඳ පුළුල් සංවාද සමඟ ද සමීපව බැඳී ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. යුද්ධයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම කරුණු තවමත් සංවේදී හා නිරාකරණය නොවූ ඒවා ලෙස පවතී.

දෙමළ පක්ෂවල මෙම අලුත් ඉල්ලීම, පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා නිශ්චිත දිනයක් ප්‍රකාශ කිරීමට රජය පොළඹවනු ඇත්ද, නැතහොත් තවදුරටත් ප්‍රමා වීම් උතුරේ හා නැගෙනහිරේ දේශපාලන අතෘප්තිය දිගින් දිගටම ඇවිස්සා ගෙන යනු ඇත්ද යන්න කල් ගිය විට පැහැදිලි වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවට එන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 ජූනි මාසයේදී මාස හතක කාලය තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. එසේ වුවද, එම ප්‍රමාණය පෙර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි

සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි, උසස් තත්ත්වයේ, දැරිය හැකි මිගණන් සහිත මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ඉල්ලා…

13 Jul 2026 Discuss
රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද Sinhala

රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද

නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් මගින්, රුසියාව සිය අවි පද්ධතිවලට බටහිර හා ජපන් තාක්ෂණය රහසිගතව ගෙන්වා ගන්නා…

13 Jul 2026 Discuss