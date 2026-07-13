Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවට එන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 ජූනි මාසයේදී මාස හතක කාලය තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. එසේ වුවද, එම ප්‍රමාණය පෙර වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 9.3 ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් නියෝජනය කරයි.

ධනාත්මක වාර්ෂික ප්‍රවණතාවක් මත මාසික පසුබෑමක්

මාසෙන් මාසය සසඳන කල මෙම පසුබෑම 2025 අවසාන භාගයේ සිට ලැබෙන දුර්වලම ප්‍රවාහය ලෙස සලකුණු වුවද, ආර්ථික විශේෂඥයන් හා විශ්ලේෂකයන් පුළුල් වාර්ෂික ගමන් මඟෙන් සැනසීම ලබා ගැනීමට ඉඩ ඇත. ද්විඅංකයකට ආසන්න වාර්ෂික වර්ධනයක් මෙම ප්‍රේෂණ මාර්ගය ශක්තිමත්ව පවතින බවට සාධකයක් වන අතර, එය දිවයිනේ ආර්ථිකය සඳහා ඉතිරිමත් විදේශ විනිමය ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

විදේශගතව රැකියාවේ නිරත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ දිගු කලක් තිස්සේ රටේ බාහිර මූල්‍ය ව්‍යුහයේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක් ලෙස ක්‍රියා කර ඇත. මෙම ප්‍රේෂණ රුපියල ස්ථාවරව තබා ගැනීමට සහ, විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග, යුරෝපය හා වෙනත් කලාපවල රැකියාවේ නිරත ඥාතීන් යවන මුදල් මත රඳා සිටින ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් ඇතුළු රට පුරා ගෘහස්ත ආදායම් ශක්තිමත් කිරීමට දායක වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රේෂණ වැදගත් වන්නේ ඇයි?

මෑත වසරවල දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ආර්ථිකයකට, විදේශගත කම්කරු ප්‍රජාවෙන් ලැබෙන අඛණ්ඩ ප්‍රවාහය ඉතා සැලකිය යුතු බරක් දරයි. මෙම ධනය රටේ ගෙවීම් ශේෂයට සෘජුව දායක වන අතර, බාහිර කම්පනවලට එරෙහිව ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීමට ද උපකාරී වේ.

  • ප්‍රේෂණ මඟින් අපනයන ආදායම් හා සංචාරක ලැබීම්වලින් ස්වාධීනව ස්ථිර විදේශ මුදල් ප්‍රවාහයක් සහතික වේ.
  • ඒවා දේශීය පරිභෝජනය ශක්තිමත් කර ප්‍රේෂණ මත රඳා සිටින ගෘහ මණ්ඩලවල දිළිඳුකම අඩු කරයි.
  • ශක්තිමත් වාර්ෂික වර්ධනය විධිමත් බැංකු හා මුදල් හුවමාරු නාලිකා කෙරෙහි දිගින් දිගටම පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

කෙටිකාලීන මෘදු බවක් - දිගුකාලීන ශක්තියක්

ජූනි මාසයේ පසුබෑම, දී ඇති ඕනෑම මාසයකදී ප්‍රේෂණ ප්‍රවාහයට බලපෑ හැකි කාලානුරූපී උච්චාවචනවල සන්දර්භය තුළ අසාමාන්‍ය නොවේ. ගමනාන්ත රටවල පාසල් ගාස්තු ගෙවීමේ චක්‍ර, රැකියා ගිවිසුම් කාලසීමාවන් හා ගෝලීය මුදල් හුවමාරු චලනයන් ඒ ඒ මාසයේ මුදල් හුවමාරු කාලය හා ප්‍රමාණය කෙරෙහි බලපෑ හැකිය.

මාසික මෘදු බව තිබියදීත්, සියයට 9.3 ක වාර්ෂික වර්ධනය පෙන්නුම් කරන්නේ, පෙර වසරට සාපේක්ෂව, වැඩි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දෙශයට මුදල් යවන බව හෝ වැඩි ප්‍රමාණ යවන බව ය - ගෘහ මණ්ඩල සුභසාධනය හා සමස්ත ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක දර්ශකයකි.

ජූනි මාසයේ පසුබෑම තාවකාලික විරාමයක් ද, නැතහොත් ප්‍රවාහ ක්‍රමයෙන් මන්දගාමී වීමේ ආරම්භයක් ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, බලධාරීන් හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් ඉදිරි මාස කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි

සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි, උසස් තත්ත්වයේ, දැරිය හැකි මිගණන් සහිත මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ඉල්ලා…

13 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකොට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වෙන ලෙසයි. පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනය…

13 Jul 2026 Discuss
රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද Sinhala

රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද

නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් මගින්, රුසියාව සිය අවි පද්ධතිවලට බටහිර හා ජපන් තාක්ෂණය රහසිගතව ගෙන්වා ගන්නා…

13 Jul 2026 Discuss