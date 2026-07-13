Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි

සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි, උසස් තත්ත්වයේ, දැරිය හැකි මිගණන් සහිත මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ඉල්ලා සිටින අතර, එවැනි පරිවර්තනයක් රටේ සෑම පුරවැසියකුගේම යහපත සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

සර්වසමාවේශී චලනශීලතාවය සඳහා දැක්මක්

වත්මන් මහජන ප්‍රවාහන තත්ත්වය, ස්ථානය හෝ ආර්ථික පසුබිම කුමක් වුවත්, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් සැබෑ ලෙස සපුරාලන ප්‍රමිතියකට උසස් කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය. අංශයේ ඕනෑම අර්ථාන්විත ප්‍රතිසංස්කරණයකදී දැරිය හැකි මිගණන් සහ ගුණාත්මකභාවය අතර සමතුලිතතාවය පවත්වාගත යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

මෙම ඉල්ලීම එළිදරව් වන්නේ, දිරාපත් වෙමින් පවතින සහ බොහෝ විට විශ්වාස කළ නොහැකි මහජන ප්‍රවාහන ජාලයක් හරහා දෛනික අභියෝගවලට මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් රැසක් සිටින අතර, වාහනවල අධික තදබදය, අවිනිශ්චිත කාලසටහන් සහ පිරිහෙමින් යන යටිතල පහසුකම් ඉන් වඩාත් පොදුවේ සඳහන් කරන ගැටළු අතර වේ.

නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් නාගරික මධ්‍යස්ථාන සහ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් දෙකටම දිවයිනේ ජනකොටස් මිලියන ගණනකට රැකියා, අධ්‍යාපන සහ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කරමින්, දුරදිග යන ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙනු ඇත.

විශ්වාසදායක, ජනතා කේන්ද්‍රීය ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සුඛෝපභෝගී සේවාවක් නොව, ජාතික සංවර්ධනය සඳහා මූලික අවශ්‍යතාවක් බව ජනාධිපති දිසානායක අවධාරණය කළේය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශ පෙන්නුම් කරන්නේ, රට පුරා දිගුකාලීනව පවතින යටිතල පහසුකම් හා සේවා සැපයීමේ අභියෝගවලට විසඳුම් සොයන ආණ්ඩුව, ඉදිරි කාලය තුළ රාජ්‍ය ප්‍රවාහන ප්‍රතිසංස්කරණය ප්‍රතිපත්ති න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයකට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවට එන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 ජූනි මාසයේදී මාස හතක කාලය තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. එසේ වුවද, එම ප්‍රමාණය පෙර…

13 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකොට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වෙන ලෙසයි. පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනය…

13 Jul 2026 Discuss
රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද Sinhala

රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද

නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් මගින්, රුසියාව සිය අවි පද්ධතිවලට බටහිර හා ජපන් තාක්ෂණය රහසිගතව ගෙන්වා ගන්නා…

13 Jul 2026 Discuss