Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුසියාව ශ්‍රී ලංකා貨物 මාර්ගය භාවිතා කරමින් ජපන් තාක්ෂණය සිය යුධ යන්ත්‍රණයට밀수 කරන්නේ කෙසේද

නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයක් මගින්, රුසියාව සිය අවි පද්ධතිවලට බටහිර හා ජපන් තාක්ෂණය රහසිගතව ගෙන්වා ගන්නා රහසිගත මෙහෙයුමක් හෙළිදරව් කර ඇත — එම සැලැස්ම රුසියාවේ රාජ්‍ය ගුවන් සේවය වන එරෝෆ්ලොට් සමඟ සබැඳි ව්‍යාජ රැකියා, රහසිගත මිලිටරි බුද්ධි අංශයක් සහ ශ්‍රී ලංකාව හරහා ගමන් කරන貨物 මාර්ගයක් ඇතුළු බව වාර්තා වේ.

සම්බාධක මගහැරීම සඳහා ගොඩනගන ලද සෙවනැලි ජාලයක්

එම විමර්ශනයට අනුව, රුසියාවේ මිලිටරි බුද්ධි අධිකාරිය වන GRU, යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරීමෙන් පසු ජාත්‍යන්තර සම්බාධකවලට ලක් වීම හේතුවෙන් නීතිගත මාර්ග ඔස්සේ ලබා ගත නොහැකි වී ඇති පාලිත විදේශ තාක්ෂණය සොයා ගැනීම සඳහාම විශේෂිත රහසිගත ඒකකයක් පිහිටුවා ඇත.

එම සැලැස්මට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරීන්ට රුසියාවේ රාජ්‍ය ගුවන් සේවය වන එරෝෆ්ලොට් හි ව්‍යාජ රැකියා ලබා දී ඇති බව කියැවෙන අතර, එමගින් ඔවුනට නිත්‍ය සේවකයන් ලෙස පෙනී සිටිමින් විදේශයන්හි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීමට සහ සැකයෙන් තොරව සංචරණය කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සංක්‍රාන්ති කේන්ද්‍රයක් ලෙස හඳුනාගැනේ

මෙම වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාව සැපයුම් දාමය තුළ භාවිතා කරන සංක්‍රාන්ති ස්ථානයක් ලෙස හඳුනා ගන්නා අතර, රහසිගතව ගෙනයනු ලබන සංරචකවල මූලාරම්භය හා අවසාන ගමනාන්තය වසන් කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයක කොටසක් ලෙස貨物 ද්වීපය හරහා යොමු කරන බවට චෝදනා එල්ල වේ.

2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ජාත්‍යන්තර තලයේ තම අඛණ්ඩතාව යළි ගොඩනඟා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව වෙහෙස වන මේ අවස්ථාවේ, ගෝලීය සම්බාධක බිඳ දැමීමේ ජාලවල ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යභාරය — දැනුවත් ලෙස හෝ නොදැනුවත්ව — ගැන දැඩි අවධානය යොමු වීමට මෙය හේතු වනු ඇත.

නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් වාර්තාවේ කරන ලද ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත.

ජපන් සංරචක රුසියානු අවිවලට හොරෙන් ගලා යයි

යුක්රේන ගැටුමේදී බටහිර සහයෝගිතාවය සමඟ ජපානය ගනු ලබන ස්ථාවරය හේතුවෙන් දැඩි අපනයන පාලනයකට යටත් ව ඇති ජපන් නිෂ්පාදිත තාක්ෂණය, යුක්රේනයේ යුද පිටියේ භාවිතා කරන ලද රුසියානු අවි පද්ධතිවලින් සොයා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. GRU සමඟ සම්බන්ධ ප්‍රසම්පාදන ජාලය, සම්බාධක තිබියදී පවා එවැනි සංරචක රුසියාවට සොයා ගෙන ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන යාන්ත්‍රණවලින් එකක් ලෙස චෝදනාවට ලක් වේ.

ආක්‍රමණයෙන් පසු ජපානය ඓතිහාසික සීරුමාරු විදේශ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයෙන් බැහැර ව රුසියාවට එරෙහිව සැලකිය යුතු තරම් දෘඪ ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ජාත්‍යන්තර අපනයන පාලන සන්ධානවලට එක්ව සංවේදී භාණ්ඩ වෙළඳාම සීමා කර ඇත. මෙම සීමා මගහැරීම සඳහා රුසියානු බුද්ධි ඒකක විසින් කැපවූ නල මාර්ගයක් ගොඩනඟා ඇති බව හෙළිදරව් වීමෙන්, සිය මිලිටරි කාර්මික පදනම පෝෂණය කර ගැනීමට මොස්කව් දරන දැඩි අධිෂ්ඨානයේ විශාලත්වය අවධාරණය වේ.

කලාපය සඳහා ඇඟවීම්

බටහිර සම්බාධක මගහැරීම සඳහා ආසියාවේ හා මැදපෙරදිග රටවල සංක්‍රාන්ති මාර්ග භාවිතා කිරීම යුරෝපයේ හා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ වැඩෙන ගැටළුවක් බවට පත් වී ඇත. සෘජු සම්බන්ධිත්වයක් නොමැතිව වුවද සංක්‍රාන්ති කේන්ද්‍ර ලෙස සේවය කරන රාජ්‍යයන්, බටහිර රජයන්ගෙන් ද්විතීයික සම්බාධකවලට හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පීඩනයට මුහුණ දීමේ අවදානමට ලක් වේ.

දෙපාර්ශ්වික ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට උත්සාහ කරන ශ්‍රී ලංකාව, රුසියානු සම්බාධක මගහැරීම සමඟ ඕනෑම නිල සම්බන්ධිත්වයක් සැලකිය යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දි

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ ජූනි මාසයේ මාස හතක පහළම අගයට - එහෙත් පෙර වසරට සාපේක්ෂව 10%කට ආසන්නව ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවට එන විදේශ කම්කරු ප්‍රේෂණ 2026 ජූනි මාසයේදී මාස හතක කාලය තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙයි. එසේ වුවද, එම ප්‍රමාණය පෙර…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක 촉구කරයි

සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි, උසස් තත්ත්වයේ, දැරිය හැකි මිගණන් සහිත මහජන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ඉල්ලා…

13 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාදයකින් තොරව පැවැත්වීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හය

දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ හයක් එක්ව ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකොට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වෙන ලෙසයි. පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනය…

13 Jul 2026 Discuss