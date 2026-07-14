සෑම ශ්රී ලාංකිකයකුම විධිමත් මූල්ය පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමේ CRIB හි දැඩි අභිලාෂය
ශ්රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය, සාමාන්යයෙන් CRIB ලෙස හඳුන්වන මෙම ආයතනය, රටේ සමස්ත ජනගහනයම විධිමත් ආර්ථිකය තුළට ගෙන ඒමේ ධිතිමත් සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටී — මෙය මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ මූල්ය සේවා ලැබීමේ ආකාරය හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගොඩනැගීම රූපාන්තරණය කළ හැකි පියවරකි.
අවිධිමත් හා විධිමත් මූල්ය ක්ෂේත්ර අතර පරතරය පිරවීම
ශ්රී ලංකාවේ විශාල ජනකොටසක් තවමත් විධිමත් මූල්ය පද්ධතියෙන් බැහැරව ක්රියාත්මක වෙමින්, අවිධිමත් ණය ජාල, ලියාපදිංචි නොවූ මුදල් ණයකරුවන් සහ හඳුනාගත හැකි ණය ඉතිහාසයක් නොතබන මුදල් ගනුදෙනු මත රඳා සිටී. CRIB හි මෙම මුලපිරීම, සමාජයේ වඩාත් පුළුල් කොටසක් ආවරණය වන පරිදි දත්ත එකතු කිරීමේ හා ණය වාර්තා කිරීමේ රාමු පුළුල් කිරීමෙන් මෙය වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.
කාර්යාංශය විසින් සාම්ප්රදායික නොවන මූලාශ්රවලින් — ක්ෂුද්ර මූල්ය ආයතන, සමුපකාර සමිති සහ උපයෝගිතා ගෙවීම් වාර්තා ඇතුළුව — මූල්ය දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීමට සැලසුම් කරයි. මෙමගින් ඉකුත් කිසිදා විධිමත් බැංකු ගිණුමක් හෝ ණයක් නොලැබූ පුද්ගලයන් සඳහා ණය පැතිකඩ නිර්මාණය කිරීමට හැකිවේ.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයාට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ ග්රාමීය ප්රජාවන් බොහෝ දෙනෙකුට, විධිමත් ණය ඉතිහාසයක් නොමැතිකම බැංකු ණය, නිවාස මූල්ය පහසුකම් සහ වෙනත් නියාමිත මූල්ය නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේදී බාධකයක් ලෙස දිගු කලක් පැවතී ඇත. ණය සුදුසුකම් තක්සේරු කිරීමේදී භාවිතා කරන දත්ත විෂය පථය පුළුල් කිරීමෙන්, CRIB විසින් මෙම නොසලකා හළ කණ්ඩායම් සඳහා දොරටු විවර කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
- විධිමත් බැංකු ඉතිහාසයක් නොමැති පුද්ගලයන්ට පළමු වරට නියාමිත ණය ලැබීමේ අවකාශය ලැබිය හැක
- ක්ෂුද්ර මූල්ය ණය ගැතියන්ගේ ආපසු ගෙවීමේ වාර්තා විධිමත්ව පිළිගැනෙනු ඇත
- සමුපකාර සමිති හා ග්රාමීය ණය ආයතන ජාතික ණය වාර්තා ජාලය තුළට ඒකාබද්ධ කෙරෙනු ඇත
- උපයෝගිතා සහ දුරසංඥා ගෙවීම් හැසිරීම ණය තක්සේරු කිරීම් සඳහා සලකා බලනු ඇත
ජාතික මට්ටමින් මූල්ය ඇතුළත් කිරීම ශක්තිමත් කිරීම
මෙම ප්රයත්නය, 2022 මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින ශ්රී ලංකාව පුරා මූල්ය ඇතුළත් කිරීම ගැඹුරු කිරීමේ පුළුල් ජාතික ප්රයත්නවලට අනුකූල වේ. ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන, විධිමත් ආර්ථිකයේ වැඩි සහභාගීත්වය තිරසාර වර්ධනයට හා පද්ධතිමය අවදානම අඩු කිරීමට අත්යවශ්ය බව පොදුවේ පිළිගනිති.
CRIB හි පුළුල් කළ භූමිකාව ණය දෙන්නන්ටද ප්රයෝජනවත් වනු ඇත; ඔවුන්ට ණය ඉල්ලුම්පත් තක්සේරු කිරීමේදී වඩාත් පොහොසත්, විශ්වසනීය දත්ත ලබා ගත හැකි වනු ඇත — මෙමගින් ණය නොගෙවීමේ අවදානම අඩු කරමින් ජනගහනයේ ඉකුත් නොසලකා හළ කොටස්වලට විශ්වාසයෙන් ණය ලබා දීම ප්රවර්ධනය කෙරෙනු ඇත.
ඉදිරියේ ඇති අභියෝග
මෙම මුලපිරීමේ ඇති ප්රතිඥාව තිබියදීත්, සැලකිය යුතු අභියෝග ගණනාවක් ඉතිරිව පවතී. අවිධිමත් ක්ෂේත්ර සහභාගිකයන් ව්යුහගත ණය වාර්තා කිරීමේ පද්ධතියකට ගෙනා ගැනීම, තාක්ෂණික ආයෝජනයන් පමණක් නොව, පුළුල් මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ බහු අංශ හරහා නියාමන සම්බන්ධීකරණයද අවශ්ය කරයි. කාර්යාංශය තම තොරතුරු එකතු කිරීම පුළුල් කරන විට, පෞද්ගලිකත්ව සැලකිලි සහ දත්ත ආරක්ෂාවද ප්රවේශමෙන් හසුරුවා ගත යුතු වනු ඇත.
කෙසේ වෙතත්, CRIB හි දිශාව ශ්රී ලංකාව මූල්ය අනන්යතාව කෙරෙහි ළඟා වන ආකාරයේ අර්ථවත් වෙනසක් සංඥා කරයි — එය අවසානයේ සෑම පුරවැසියෙකුටම රටේ විධිමත් ආර්ථිකය තුළ පිළිගත් ස්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.