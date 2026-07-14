සෙනුජ විකුණගොඩගේ ද්විශතකය ශ්රී ලංකා 19 වයස් අඩු කණ්ඩායම ආධිපත්යශීලී තත්ත්වයකට ගෙනයයි
තරුණ ශ්රී ලාංකික පිතිකරු සෙනුජ විකුණගොඩ, විශිෂ්ට ද්විශතකයක් රැස් කරමින් ජාත්යන්තර රංගනයට උදාර ලෙස පිවිසෙමින් ශ්රී ලංකා 19 වයස් අඩු කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පවතින තරගයේ ආධිපත්යශීලී තත්ත්වයකට රැගෙන ගොස් ඇත.
දුර්ලභ තත්ත්වයේ ඉනිමක්
විකුණගොඩගේ අසාමාන්ය ඉනිම, ඔහුගේ වයසට සාපේක්ෂව ඉතා ඉහළ මට්ටමේ මනෝපරිණතභාවයක් හා තාක්ෂණික ප්රවීණත්වයක් ප්රදර්ශනය කළ අතර, දක්ෂ ඒ තරුණ පිතිකරු ස්වෛරීව ලකුණු රැස් කරමින් ඓතිහාසික ද්විශතකය ළඟා කර ගත්තේය. මෙම ඉනිම, 19 වයස් අඩු මට්ටමේ මෑත කාලයේ දක්නට ලැබුණු විශිෂ්ටතම දස්කම් අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වී ඇත.
මෙම ඉනිම හරහා ශ්රී ලංකාවේ තරුණ කණ්ඩායමට තරගය දෘඪ ලෙස අල්ලා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ක්රීඩාවේ අවසාන අදියර කරා ළඟා වන විට ඔවුන් ඊර්ෂ්යා කටයුතු තත්ත්වයක සිටිති. ක්රීඩා පිටියේ ඔහු ලබා දුන් දායකත්වය කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු ප්රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවා, ශ්රී ලංකාවේ පන්දු යවන ශූරයන්ට විශ්වාසයෙන් ක්රියා කිරීමට ශක්තිමත් පදනමක් ද සකස් කළේය.
දීප්තිමත් අනාගතයක් ඉදිරියේ
විකුණගොඩගේ දස්කම, තේරීම් කාරකයන්ගේ සහ දිවයිනේ ක්රිකට් ප්රේමීන්ගේ පුළුල් අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම නොවැළැක්විය හැකිය. ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඕනෑම මට්ටමක දී ද්විශතක ලබා ගැනීම දුර්ලභ ජයග්රහණයකි; 19 වයස් අඩු අදියරේ දී එවැනි ඉනිමක් ලබා දීම, ඒ තරුණයාගේ හැකියාව සහ ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි නැගී එන දක්ෂතාවයේ ගැඹුර පිළිබඳව බොහෝ දේ කතා කරයි.
ශ්රී ලංකා 19 වයස් අඩු ක්රිකට් පද්ධතිය මෑත වසරවල දී අඛණ්ඩව ජ්යේෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ගිය ප්රතිශ්රුතිදායක ක්රිකට් ශූරයන් බිහි කර ඇති අතර, විකුණගොඩගේ වීරෝදාර දස්කම් රටේ ක්රිකට් පෝෂණ ජාලය සෞඛ්යසම්පන්නව පවතී යන විශ්වාසය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් උනන්දුවෙන් නරඹන්නේ, ඔවුන්ගේ තරුණ තාරකාව ගොඩනංවා දුන් ආධිපත්යශීලී තත්ත්වයෙන් කණ්ඩායමට ප්රයෝජන ගත හැකි වේද යන්න සහ ඉදිරි මාසවල දී විකුණගොඩගේ නම රටේ ක්රිකට් සාකච්ඡාවල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇත්ද යන්නය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.