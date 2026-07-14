Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෙනුජ විකුණගොඩගේ ද්විශතකය ශ්‍රී ලංකා 19 වයස් අඩු කණ්ඩායම ආධිපත්‍යශීලී තත්ත්වයකට ගෙනයයි

14 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෙනුජ විකුණගොඩගේ ද්විශතකය ශ්‍රී ලංකා 19 වයස් අඩු කණ්ඩායම ආධිපත්‍යශීලී තත්ත්වයකට ගෙනයයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරු සෙනුජ විකුණගොඩ, විශිෂ්ට ද්විශතකයක් රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර රංගනයට උදාර ලෙස පිවිසෙමින් ශ්‍රී ලංකා 19 වයස් අඩු කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පවතින තරගයේ ආධිපත්‍යශීලී තත්ත්වයකට රැගෙන ගොස් ඇත.

දුර්ලභ තත්ත්වයේ ඉනිමක්

විකුණගොඩගේ අසාමාන්‍ය ඉනිම, ඔහුගේ වයසට සාපේක්ෂව ඉතා ඉහළ මට්ටමේ මනෝපරිණතභාවයක් හා තාක්ෂණික ප්‍රවීණත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, දක්ෂ ඒ තරුණ පිතිකරු ස්වෛරීව ලකුණු රැස් කරමින් ඓතිහාසික ද්විශතකය ළඟා කර ගත්තේය. මෙම ඉනිම, 19 වයස් අඩු මට්ටමේ මෑත කාලයේ දක්නට ලැබුණු විශිෂ්ටතම දස්කම් අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වී ඇත.

මෙම ඉනිම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ කණ්ඩායමට තරගය දෘඪ ලෙස අල්ලා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ක්‍රීඩාවේ අවසාන අදියර කරා ළඟා වන විට ඔවුන් ඊර්ෂ්‍යා කටයුතු තත්ත්වයක සිටිති. ක්‍රීඩා පිටියේ ඔහු ලබා දුන් දායකත්වය කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවා, ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන ශූරයන්ට විශ්වාසයෙන් ක්‍රියා කිරීමට ශක්තිමත් පදනමක් ද සකස් කළේය.

දීප්තිමත් අනාගතයක් ඉදිරියේ

විකුණගොඩගේ දස්කම, තේරීම් කාරකයන්ගේ සහ දිවයිනේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්ගේ පුළුල් අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම නොවැළැක්විය හැකිය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඕනෑම මට්ටමක දී ද්විශතක ලබා ගැනීම දුර්ලභ ජයග්‍රහණයකි; 19 වයස් අඩු අදියරේ දී එවැනි ඉනිමක් ලබා දීම, ඒ තරුණයාගේ හැකියාව සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි නැගී එන දක්ෂතාවයේ ගැඹුර පිළිබඳව බොහෝ දේ කතා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා 19 වයස් අඩු ක්‍රිකට් පද්ධතිය මෑත වසරවල දී අඛණ්ඩව ජ්‍යේෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ගිය ප්‍රතිශ්‍රුතිදායක ක්‍රිකට් ශූරයන් බිහි කර ඇති අතර, විකුණගොඩගේ වීරෝදාර දස්කම් රටේ ක්‍රිකට් පෝෂණ ජාලය සෞඛ්‍යසම්පන්නව පවතී යන විශ්වාසය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයන් උනන්දුවෙන් නරඹන්නේ, ඔවුන්ගේ තරුණ තාරකාව ගොඩනංවා දුන් ආධිපත්‍යශීලී තත්ත්වයෙන් කණ්ඩායමට ප්‍රයෝජන ගත හැකි වේද යන්න සහ ඉදිරි මාසවල දී විකුණගොඩගේ නම රටේ ක්‍රිකට් සාකච්ඡාවල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇත්ද යන්නය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වසර දහයක් තුළ අඩුම සජීවී උපත් සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙයි — ජනවිකාස ගැටලු මතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වසර දහයක් තුළ අඩුම සජීවී උපත් සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙයි — ජනවිකාස ගැටලු මතු වෙයි

උපත් අනුපාතය දශකයේ අඩුම මට්ටමට නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික සජීවී උපත් සංඛ්‍යාව වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති අතර, මෙය…

14 Jul 2026 Discuss
සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුම විධිමත් මූල්‍ය පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමේ CRIB හි දැඩි අභිලාෂය Sinhala

සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුම විධිමත් මූල්‍ය පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමේ CRIB හි දැඩි අභිලාෂය

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය, සාමාන්‍යයෙන් CRIB ලෙස හඳුන්වන මෙම ආයතනය, රටේ සමස්ත ජනගහනයම විධිමත් ආර්ථිකය තුළට ගෙන ඒමේ ධිතිමත් සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරමින්…

14 Jul 2026 Discuss
ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා Sinhala

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා

ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත් තීව්‍ර පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 촉구 කර ඇත. මෙම කම්කරුවන් රටට…

14 Jul 2026 Discuss