ශ්රී ලංකාවේ වසර දහයක් තුළ අඩුම සජීවී උපත් සංඛ්යාව වාර්තා වෙයි — ජනවිකාස ගැටලු මතු වෙයි
උපත් අනුපාතය දශකයේ අඩුම මට්ටමට
නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ වාර්ෂික සජීවී උපත් සංඛ්යාව වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ වාර්තා වූ අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති අතර, මෙය දිගුකාලීනව රටේ ජනගහන ව්යුහයට සහ ආර්ථිකයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි වැදගත් ජනවිකාස වෙනසක ලකුණක් බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
කනස්සල්ලට කරුණු වන පහත වැටීමේ ප්රවණතාව
මෙම සංඛ්යා රටේ උපත් අනුපාතයේ අඛණ්ඩ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරන අතර, නාගරීකරණය, ජීවන වියදම ඉහළ යාම සහ සමාජ ආකල්පවල වෙනස්වීම් හේතුවෙන් පවුල් කුඩා වී යන බොහෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින හා මධ්යම ආදායම් ලබන රටවල දක්නට ලැබෙන රටාවක් ශ්රී ලංකාවෙන්ද පිළිබිඹු වේ. කෙසේ වෙතත්, මෑත වසරවලදී රට මුහුණ දුන් ආර්ථික පීඩනයන් සමඟ සසඳන විට මෙම ප්රවණතාව ශ්රී ලංකාව සඳහා වඩාත් බරපතළ වැදගත්කමක් ගනී.
ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආර්ථික පරිහානියෙන් අනතුරුව ඇති වූ තීව්ර ජීවන වියදම් අර්බුදය, බොහෝ තරුණ යුවළයන් පවුල් ආරම්භ කිරීමෙන් හෝ පුළුල් කිරීමෙන් වළකාලීමට හේතු වූ බව බහුලව විශ්වාස කෙරේ. මූල්ය අවිනිශ්චිතතාව, සෞඛ්ය සේවා සඳහා සීමිත ප්රවේශය සහ රැකියා කාලයේ සිටින ශ්රී ලාංකිකයන් විශාල ප්රමාණයක් විදේශගත වීම යන සාධක ද මෙම පහත වැටීමට හේතු වන බව සැලකේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ජනවිකාස විශේෂඥයන් සහ රාජ්ය ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් සජීවී උපත් සංඛ්යාව අඛණ්ඩව පහත වැටීමේ කීපයක් සම්භාව්ය ප්රතිවිපාකවලට අවධානය යොමු කර ඇති අතර, ඒවා නම්:
- 미래 ශ්රම බලකාය හකුළා යාම, රටේ ආර්ථිකයට හා විශ්රාම වැටුප් ක්රමවලට වැඩි බරක් පැටවීම
- වැඩිවන සෞඛ්ය සේවා හා සමාජ සුභසාධන වියදම් අවශ්ය කරන ජනගහනය වයෝවෘද්ධ වීම
- කෙටිකාලීනව පාසල් යටිතල පහසුකම් මත පීඩනය අඩු වුවද, දිගුකාලීනව අධ්යාපන ආයතනවලට අභියෝග ඇති වීම
- වැඩෙන වැඩිහිටි ජනගහනය සහාය කරන රැකියා කාලයේ සිටින පුරවැසියන් අඩු වීමෙන් යැපීමේ අනුපාත ඉහළ යාම
ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇමතුමක්
නවතම සංඛ්යාලේඛනයන් නිසා, තරුණ පවුල්වලට සහාය වීම සඳහා ක්රියාශීලී පියවර ගැනීමේ අවශ්යතාව පිළිබඳව ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් අතර නැවත සාකච්ඡාවක් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩිදියුණු කළ මාතෘ හා පිතෘ නිවාඩු විධිවිධාන, දැරිය හැකි ළමා රැකවරණය සහ මව්වරුන් හා අළුත උපන් දරුවන් සඳහා ශක්තිමත් රාජ්ය සෞඛ්ය සහාය වැනි ඉලක්කගත දිරිගැන්වීම් සලකා බැලීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස විශේෂඥයෝ ඉල්ලා ඇත.
උපත් අනුපාතය පහත වැටීම හුදෙක් සංඛ්යානමය ගැටලුවක් පමණක් නොවේ — එය පවුල්වලට සහාය නොලැබෙන බවත්, අනාගතය ගැන අවිනිශ්චිතතාවක් දැනෙන බවත් පෙන්නුම් කරන සංඥාවකි; ඒ සඳහා හදිසි ප්රතිපත්ති ප්රතිචාරයක් අවශ්ය වේ.
දිවයිනේ ජනගහන ප්රවණතා නිරීක්ෂණය කරන පර්යේෂකයන්ගේ විශේෂ අවධානයට ලක් වී ඇති මෙම පහත වැටීමේ වේගය හා ගැඹුර සමඟ, ශ්රී ලංකාව දකුණු ආසියාතික කලාපයේ ජනවිකාස සංක්රාන්තීන් සමඟ ගැටෙන රටවල ක්රමයෙන් වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එක් වෙයි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
රජය ආර්ථික ප්රකෘතිය ලාභ කිරීමේ ප්රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙන යද්දී, ජනගහන සෞඛ්යය සහ ජනවිකාස තිරසාරත්වය ඉදිරි ජාතික සැලසුම් සාකච්ඡාවල ප්රධාන සලකා බැලීම් ලෙස මතු වීමට ඉඩ ඇත. අර්ථවත් මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, දශකයේ අඩුම ජන්ම අනුපාතයේ බලපෑම් ඉදිරි පරම්පරා කිහිපයක් තිස්සේ ශ්රී ලාංකික සමාජය තුළ දිගින් දිගටම දැනෙනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.