ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්රී ලාංකික සංක්රමණ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටී රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්රී ලාංකික සංක්රමණ කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වඩාත් තීව්ර පියවර ගත යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 촉구 කර ඇත. මෙම කම්කරුවන් රටට ලබා දෙන විදේශ විනිමය ආදායම ජාතික ආර්ථිකයට ඉමහත් ප්රයෝජනයක් වන බව පිළිගනිමින්, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු විදේශයන්හිදී අවමාන හා දුෂ්කර ලෙස සලකනු ලබන බවත් උන්වහන්සේ පිළිගත්හ.
අත්යාවශ්ය නමුත් අනතුරට ලක්විය හැකි ශ්රම බලකාය
ගල්ෆ් කලාපයේ සේවය කරන ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් රටේ විදේශ ආදායමේ වැදගත්ම මූලාශ්රයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ඔවුන් හරහා වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක රුපියල් ප්රේෂණ ලෙස දිවයිනට ලැබේ. මෙම ආර්ථික දායකත්වය තිබියදීත්, ගෘහ සේවිකාවන් ලෙස සේවය කරන කාන්තාවන් ඇතුළු මෙම කම්කරුවන් බොහෝ දෙනෙකු සිය සේවා යෝජකයින් අතින් දුෂ්කර හා බොහෝ විට අමානුෂික සේවා තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙයි.
රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්රකාශය ශ්රී ලංකාවේ ශ්රම සංක්රමණ ප්රතිපත්තියේ දිර්ඝකාලීන ගැටලුවක් ඉස්මතු කරයි: රට විදේශ ශ්රමිකයින්ගෙන් ලැබෙන ආදායම මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින නමුත්, ඔවුන් විදේශ ගත වූ පසු ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව, අභිමානය හා නෛතික ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට රට අසමත් වී ඇත.
ක්රමානුකූල වෙනසක් සඳහා ඉල්ලීම්
ගල්ෆ් රටවල සේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් හා සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා බලධාරීන්ගෙන් හා අදාළ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටියේය. මතු කරන ලද ප්රධාන ගැටලු අතර:
- ගෘහ සේවකයින්ට, විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට එල්ල වන සූරාකෑම හා අපයෝජනය
- සේවා යෝජකයින් අතින් අයුතු ලෙස සලකනු ලබන කම්කරුවන්ට ප්රමාණවත් නෛතික පිළියමක් නොමැති වීම
- කම්කරු ආරක්ෂාව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගල්ෆ් රාජ්යයන් සමඟ ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අවශ්ය වීම
- අනාගත සංක්රමණිකයින් සඳහා වැඩිදියුණු කළ පිටත්වීමට පෙර පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
ආර්ථික ලාභය මානව මිලකට ලබා නොගත යුතුය
ශ්රම අපනයන අංශය රටට ලාභදායී වේ, නමුත් එම ලාභය විදේශයන්හි සේවය කරන අපගේ ජනතාවගේ අභිමානය හා ආරක්ෂාව ගලවා දෙමින් කිසිවිටෙකත් ලබා නොගත යුතුය.
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ සෞදි අරාබිය, කුවේට්, එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් හා කටාර් වැනි රටවලට ලක්ෂ සංඛ්යාත කම්කරුවන් යවා ඇත. ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු සිය පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය වෙනස් කරන ඉතිරි මුදල් රැගෙන ආපසු පැමිණෙන අතර, කලකිරවන ලෙස විශාල ප්රමාණයක් අයෝගයට ලක්වීමේ, නොගෙවූ වැටුප්වල, සහ සමහර අවස්ථාවලදී දරුණු අපයෝජනයේ කතා රැගෙන ආපසු පැමිණේ.
අයිතිවාසිකම් සංවිධාන, ගල්ෆ් රාජ්යයන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී ශ්රී ලංකා රජය වඩාත් තෙලෙස් ස්ථාවරයක් ගත යුතු බව වරින් වර ඉල්ලා සිටින අතර, සංචාරක රටවල ස්වේච්ඡා ප්රතිශ්රුතීන් මත පමණක් රඳා නොසිට ක්රියාත්මක කළ හැකි ආරක්ෂාවන් ඉල්ලා දෙමින් ඉංගිරිසිය.
අලුත් කළ කැපවීමක්
ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය ප්රතිපත්ති මට්ටමින් මෙම ගැටලු විසඳීමට අලුත් කළ අභිප්රාය සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා අඛණ්ඩ රාජ්යතාන්ත්රික පීඩනය, ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ, සහ ආර්ථික අවශ්යතාවයන් සමඟ සමගාමීව මානව අභිමානයට ප්රමුඛත්වය දීමට අවංක දේශපාලන කැමැත්ත අවශ්ය බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ඈත ගෙදරින් ඈතින් සේවය කරන ආදරණීය කෙනෙකු මත ජීවිකාව රඳා පවතින දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා, මෙවර මෙම වචන ස්ථාවර ක්රියාමාර්ගයක් බවට ප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.