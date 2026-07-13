හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය පාලනය කරගෙන ඊට ගෙවීමක් ලබාගත යුතු යැයි ට්රම්ප් ප්රකාශ කරයි
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් සඳුදා ප්රකාශ කළේ, ලෝකයේ උපායමාර්ගිකව ඉතාමත් වැදගත් ජලමාර්ගයන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමි හෝමුස් සමුද්ර සන්ධියේ පාලනය ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය බොහෝ දුරට භාරගනු ඇති බවත්, එහි ආරක්ෂාවෙන් ප්රතිලාභ ලබන රටවල් ඒ සඳහා ගෙවීමක් කළ යුතු බවත්ය.
තීරණාත්මක ජලමාර්ගයක් පිළිබඳ නිර්භීත ප්රකාශයක්
ඉරානය සහ ඕමානය අතර පිහිටි හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය, ලෝකයේ තෙල් හා ද්රවීකෘත ස්වාභාවික වායු අපනයනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගෙනයන ප්රධාන මාර්ගය ලෙස සේවය කරයි. එහි ආරක්ෂාව ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළට අත්යවශ්ය යැයි සලකනු ලබන අතර, එම පටු නාලිකාව හරහා යන නැව් ගමනාගමනය කිසියම් බාධාවකට ලක් වූ විට ඓතිහාසිකව ලෝකය පුරා තෙල් මිල ඉහළ ගොස් ඇත.
ට්රම්ප්ගේ ප්රකාශ, ජාත්යන්තර සමුද්රී මාර්ග පිළිබඳ ඇමෙරිකානු ආධිපත්යය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ පරිපාලනය ගන්නා වැඩිවැඩියෙන් අභිමානකාමී ස්ථාවරය සංඥා කරන අතර, ඔහු ඊට පෙර අනෙකුත් උපායමාර්ගිකව වැදගත් ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් කළ ප්රකාශවලට සමාන ස්වරූපයක් ගනී.
කලාපය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ඇඟවීම්
මෙම ප්රකාශය ගල්ෆ් රාජ්යයන්, ඉරානය සහ ආසියාව හා යුරෝපය පුරා ප්රධාන තෙල් ආනයනකරු රටවල් අතර ගැඹුරු කනස්සල්ලක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. චීනය, ජපානය, දකුණු කොරියාව සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ගෙනයන අමු තෙල් තොරතුරු මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින බැවින්, ට්රම්ප්ගේ අදහස් ජාත්යන්තර වශයෙන් බරපතළ අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණකි.
ශ්රී ලංකාව, තම බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මත රඳා පවතින රටක් ලෙස, මෙම තීරණාත්මක නැව් මාර්ගය ඔස්සේ ඇති පාලනය හෝ ප්රවේශ කොන්දේසිවල ඕනෑම වෙනසක් ඉන්ධන පිරිවැය හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකිය.
ගනුදෙනුකාරී විදේශ ප්රතිපත්තියේ රටාවක්
ජලමාර්ගය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා රටවල් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට ගෙවිය යුතු බැවි යෝජනාව, ට්රම්ප්ගේ විදේශ ප්රතිපත්තිය කෙරෙහි ඇති පුළුල් ගනුදෙනුකාරී ප්රවේශයට අනුකූල වන අතර, ඒ අනුව ඇමෙරිකාවේ මිතුරු රටවල් හා වෙළඳ හවුල්කරුවන් තම ආරක්ෂක ව්යවස්ථාවන් සඳහා වැඩිවැඩියෙන් දායක විය යුතු බව ඔහු නිතර තර්ක කර ඇත.
- හෝමුස් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ලෝකයේ සමස්ත තෙල් වෙළඳාමෙන් ආසන්න වශයෙන් සියයට 20ක් සිදු වේ.
- බටහිර බලවතුන් සමඟ උද්දීප්ත ආතතීන් ඇති කාලවලදී ඉරානය මීට පෙර සමුද්ර සන්ධිය වසා දමන බවට තර්ජනය කර ඇත.
- බහරේන්හි මූලස්ථානය ඇති ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාවේ පස්වන නාවික බලකාය, ආශ්රිත ජලයේ දැනටමත් සැලකිය යුතු තරම් සිය පැවැත්ම රකිමින් සිටී.
ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් සහ විදේශ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් මෙම ප්රකාශය සූක්ෂ්ම ලෙස විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සමුද්ර සන්ධිය කෙරෙහි ඇමෙරිකාවේ ස්වරූපික පාලනයක් කරා ගත හැකි ඕනෑම ඔත්පල පියවරක් ජාත්යන්තර සමුද්ර නීතිය යටතේ ගැඹුරු නෛතික, රාජ්යතාන්ත්රික සහ මිලිටරි ප්රතිවිපාක සහිත අභූතපූර්ව පියවරක් නියෝජනය කරනු ඇත.
ට්රම්ප්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් වන්නේ වොෂිංටනය හා තෙහෙරාන් අතර නැවත අලුත් වූ ආතතීන් මධ්යයේ වන අතර, එය මැදපෙරදිගෙහි දැනටමත් කළඹා ඇති භූ දේශපාලන තත්ත්වයට නව සංකීර්ණ මානයක් එකතු කරයි.
එසේ ජාත්යන්තරව පිළිගත් නැව් මාර්ගය කෙරෙහි එවැනි පාලනයක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සිතා ගත හැකි ප්රායෝගික පියවර, ඇත්නම්, සම්බන්ධයෙන් ශ්වේත මන්දිරය විසින් කිසිදු නිල විස්තරයක් සප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.