ශ්රී ලංකා යටතේ-19 කණ්ඩායම පළමු යෞවන ටෙස්ට් පළමු දිනය ආධිපත්යය කරයි — වේකුණාගොඩ ඉන්දියාවට එරෙහිව නොදෙවෙනි ද්විශතකයක් සටහන් කරයි
ඉන්දියා යටතේ-19 කණ්ඩායමට එරෙහි පළමු යෞවන ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ශ්රී ලංකා යටතේ-19 කණ්ඩායම බලගතු ලෙස ආරම්භ කළ අතර, වේකුණාගොඩ නමැති පිතිකරු තනි අතින් කණ්ඩායම ජයග්රාහී තත්ත්වයට රැගෙන ගිය අසාමාන්ය නොදෙවෙනි ද්විශතකයක් ලබා ගත්තේය.
වේකුණාගොඩගේ ඓතිහාසික ඉනිම
දිනය අවසානයේ 203 ක නොදෙවෙනි ලකුණු සටහනක් සිදු කළ වේකුණාගොඩ, ඉන්දීය තරුණ පිතිකරුවන්ට දිනය පුරාම පිළිතුරු සෙවීමට සලස්වමින් ශ්රේෂ්ඨ ඉනිමක් ඉදිරිපත් කළේය. ද්විශතක සන්ධිස්ථානය ඔහුගේ අසාමාන්ය දක්ෂතාවය හා මානසික ශක්තිය ඉස්මතු කළ අතර, තරඟය ආරම්භයේ දී කිසිවෙකු අපේක්ෂා නොකළ ශ්රී ලංකාවට ශක්තිමත් පදනමක් සැකසීය.
තරුණ පිතිකරුගේ ඉනිම සාන්දර්භිකත්වය හා කුසලතාවයේ ප්රදර්ශනයක් විය; කැපවූ ඉන්දීය පන්දු ප්රහාරයට එරෙහිව ගණනය කළ ආක්රමණශීලිත්වය සමඟ සම්භාව්ය ඉනිම් ශෛලිය ඒකාබද්ධ කරමින් ලකුණු රාශියක් රැස් කළේය.
ශ්රී ලංකාව ශක්තිමත් ස්ථාවරයක
වේකුණාගොඩ තවමත් ක්රීඩාංගනයේ සිටිය දී ශ්රී ලංකාව පළමු දිනය බලගතු ස්ථාවරයකින් නිිිමා කළ බැවින්, යෞවන ටෙස්ට් තරඟ මාලාවේ නිවාස කණ්ඩායම දෙවන දිනයට ඉමහත් විශ්වාසයෙන් යෙදෙනු ඇත. ඉන්දිය යටතේ-19 පන්දු ප්රහාරක ඒකකය, තරඟයෙන් ඕනෑම වාසියක් ඉවත් නොවී ලබා ගන්නේ නම්, රාත්රිය තුළ සැලකිය යුතු ලෙස නැවත සංවිධානය විය යුතු වෙයි.
මෙම කාර්යසාධනය ශ්රී ලංකා යෞවන ක්රිකට් ක්රීඩාව සඳහා සැලකිය යුතු දිරිගැන්වීමක් වන අතර, රටේ සංවර්ධන මාර්ග ඔස්සේ මතු වන දක්ෂතාවයේ ගැඹුර ප්රදර්ශනය කරයි. මෙම මට්ටමේ ද්විශතකයක් දුර්ලභ ජයග්රහණයක් වන අතර, ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි අනාගත බලාපොරොත්තුවක් ලෙස වේකුණාගොඩ කෙරෙහි පුළුල් අවධානයක් යොමු වනු නිසැකය.
දෙවන දිනයෙන් අපේක්ෂා කළ හැකි දේ
ශ්රී ලංකාව ඉහළ අත ඔසවාගෙන සිටිය දී, වේකුණාගොඩට ඔහුගේ ඓතිහාසික ඉනිම තවදුරටත් දීර්ඝ කළ හැකිද යන්නත්, ශ්රී ලංකා පිතිකරණ පෙළ එකතුව කෙතරම් දුරට ඉදිරියට ගෙන යා හැකිද යන්නත් සෙවීමට සියල්ලන්ගේ ඇස් යොමු වනු ඇත. ඉන්දිය යටතේ-19 කණ්ඩායම, තරඟය තවදුරටත් ඔවුන්ගෙන් ඈත් නොවීමට නම්, ඉක්මන් වික්කට් ලබා ගෙන ගතිය මාරු කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සාහ කරනු ඇත.
රටේ ඊළඟ පරම්පරාවේ තරු ජාත්යන්තර රඟදැල්ලේ තම සටහන තබා ගනිද්දී, ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන් ශ්රද්ධාවෙන් දියුණුව අනුගමනය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.