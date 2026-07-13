Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම 2006 ජූනි මාසයේදී මාස 32ක පහළම අගයට පත්වෙයි — වාර්ෂික පහත වැටීම සියයට 11කට ආසන්නයි

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආදායම 2006 ජූනි මාසයේදී මාස 32ක පහළම අගයට පත්වෙයි — වාර්ෂික පහත වැටීම සියයට 11කට ආසන්නයි

2006 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය වසර තුනකට ආසන්න කාලය තුළ සිය දුර්වලතම ආදායම් කාර්යසාධනය වාර්තා කළ අතර, පෙර වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව ආදායම සියයට 10.9කින් පහත වැටී මාස 32ක කාලය තුළ වාර්තා වූ අවම අගය ලෙස සටහන් විය.

දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය කෙරෙහි නැගී එන කනස්සල්ලක්

මෙම තියුණු වාර්ෂික පහත වැටීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය උපයන අංශයන්ගෙන් එකක් මත වැඩෙමින් පැවති පීඩනය ඉස්මතු කළේය. 2006 ජූනි මාසයේ අංකයන් නියෝජනය කළේ, රට තුළ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ නැවත ගොඩනැගීමේ ප්‍රයත්නයේ නිරත වූ සංචාරක කර්මාන්තයට ඇති වූ සැලකිය යුතු පසුබෑමකි.

මෙම පහත වැටීම 2003 අග භාගයේ සිට රටේ අවම මාසික ආදායම් ලක්ෂ්‍යය ලෙස ස්ථාපිත කළ අතර, කර්මාන්ත ප්‍රවේශකයින් හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් අතර කනස්සල්ල ඇති කරමින් පහත වැටීමේ ගැඹුර යටිරේඛා ගෙන හැර දැක්විණි.

පහත වැටීම පිටුපස ඇති සාධක

සාකච්ඡාවට ලක් වූ කාල පරිච්ඡේදය රටේ සමහර ප්‍රදේශවල උත්සන්න වූ ආරක්ෂක ගැටළු සමඟ සමපාත වූ අතර, 2006 මැද භාගයේදී රජය සහ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (LTTE) අතර තතු උග්‍ර වීමට පටන් ගෙන තිබිණි. ඓතිහාසිකව මෙවැනි තත්ත්වයන් දිවයිනට ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් පැමිණීම වළකාලමින් සංචාරක පැමිණීම් සහ ඊට සම්බන්ධ වියදම් කෙලින්ම බලපෑමට ලක් කර ඇත.

සංචාරක අධිකාරීන් හා ව්‍යාපාරික ශාඛා, මෙම අවිනිශ්චිතතාවේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ සංචාරකයින්ගේ විශ්වාසය ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හා රඳවා ගැනීමේ ගොඩගැසෙමින් යන අභියෝගවලට මුහුණ දුන්හ.

පුළුල් ආර්ථිකය සඳහා වන වැදගත්කම

සංචාරකය බොහෝ කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ජීවිතමය කුළුනක් ලෙස සැලකෙමින්, දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විදේශ මුදල් සංචිත හා රැකියා නිර්මාණයට අර්ථවත් ලෙස දායකත්වය සපයා ඇත. ආදායමේ අඛණ්ඩ පහත වැටීම, විශේෂයෙන් සංචාරකයින්ගේ වියදම් මත යැපෙන ව්‍යාපාර කෙරෙහි, පුළුල් සාර්ව ආර්ථික ඇඟවුම් ඉදිරිපත් කළේය.

  • 2006 ජූනි මාසයේ සංචාරක ආදායම වාර්ෂිකව සියයට 10.9කින් පහත වැටිණි
  • එම අගය මාස 32ක කාලය තුළ වාර්තා වූ අවම අගය විය
  • මෙම පහත වැටීම ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කනස්සල්ල මෙන්ම සංචාරක පැමිණීම් මත ඇති පුළුල් පීඩනයන් ද පිළිබිඹු කළේය

එකල කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින්, ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂිත හා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කරමින්, අංශය ස්ථාවර කිරීමට හා පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට රජය හා පෞද්ගලික අංශය අතර සම්බන්ධීකරණ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ඉල්ලා සිටියහ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වේකුණාගොඩගේ දිදුලන නොපැරදුණු ද්විත්ව සියය සමඟ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ඉන්දියාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අත්පත් කරගනී Sinhala

වේකුණාගොඩගේ දිදුලන නොපැරදුණු ද්විත්ව සියය සමඟ ශ්‍රී ලංකා යොවුන් කණ්ඩායම ඉන්දියාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය අත්පත් කරගනී

ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවති යොවුන් ටෙස්ට් තරගයේ පළමු දින ශ්‍රී ලංකා 19 වසරට අඩු කණ්ඩායම විස්මිත ප්‍රකාශනයක් සිදු කළ අතර, තරුණ පිතිකරු වේකුණාගොඩ නොපැරදුණු ද්විත්ව…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直හිටීම: බිඳෙන සුළු ජයග්‍රහණයක් ද, නොනිමි සටනක් ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直හිටීම: බිඳෙන සුළු ජයග්‍රහණයක් ද, නොනිමි සටනක් ද?

දෘශ්‍යමාන මිනුම් දඬු රාශියකින් සලකා බැලූ කල, ශ්‍රී ලංකාව ගැඹුරු පතාලයේ දාරයෙන් ආපසු පැමිණ ඇත. කිලෝමීටර් ගණන් දිව ගිය ඉන්ධන පෝලිම් දැන් අතුරුදහන් වී ඇත. සුපිරි…

13 Jul 2026 Discuss
මාහර ශෛලියේ මාරාන්තික කැරලිය අනුගමනය කරමින් කිතුනු නායකයින් හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීමක් කරති Sinhala

මාහර ශෛලියේ මාරාන්තික කැරලිය අනුගමනය කරමින් කිතුනු නායකයින් හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීමක් කරති

මාරාන්තික කැරලිගැසීමකදී රැඳවියන් කිහිප දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින කිතුනු නායකයින් රට පුරා ඉදිරිපත් වූ ජනාකීර්ණ හා අඩු අරමුදල් සහිත…

13 Jul 2026 Discuss