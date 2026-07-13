ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直හිටීම: බිඳෙන සුළු ජයග්රහණයක් ද, නොනිමි සටනක් ද?
දෘශ්යමාන මිනුම් දඬු රාශියකින් සලකා බැලූ කල, ශ්රී ලංකාව ගැඹුරු පතාලයේ දාරයෙන් ආපසු පැමිණ ඇත. කිලෝමීටර් ගණන් දිව ගිය ඉන්ධන පෝලිම් දැන් අතුරුදහන් වී ඇත. සුපිරි වෙළඳසැල් රාක්ක නිෂ්පාදනවලින් පිරී ඉතිරී ඇත. ගෘහස්ථ ජීවිතය පැය ගණනක් අන්ධකාරයේ ගිල්වූ විද්යුත් බිඳ වැටීම් බොහෝ දුරට අවසන් වී ඇත. නිදහසෙන් පසු ලොකුම ආර්ථික ව්යසනයට වසර කිහිපයකට පෙර මුහුණ දුන් රටකට, අද දිනයේ ජීවත් වන සාපේක්ෂ සන්සුන්භාවය සාහසිකත්වයක් සේ දැනෙනු ඇත.
එහෙත් මතුපිට සන්සුන්භාවය යටින්, වඩාත් ගැඹුරු හා අමිහිරි ප්රශ්නයක් රැඳී පවතී: ශ්රී ලංකාව සත්ය වශයෙන්ම තම අර්බුදයෙන් ගොඩ ආවා ද, නැතිනම් ගෙවිය යුතු ගණය හුදෙක් කල් දමා ඇත් ද?
ය立直හිටීමේ මිනුම් දඬු
කඩදාසිය මත නම්, සීරුවෙන් ශුභවාදී වීමට සාධාරණ හේතු ඇත. වරෙක සියයට 70 ඉක්මවා 치솟던 උද්ධමනය, හැසිරවිය හැකි මට්ටම් කරා ගෙන ආ ඇත. තීරණාත්මක ලෙස පහළ වැටී සිටි විදේශ විනිමය සංචිත ක්රමයෙන් නැවත ගොඩනඟා ගෙන ඇත. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන ව්යුහගත ජීවන රේඛාවක් සැපයූ අතර, ඒ සමඟ එල්ල වූ කොන්දේසිවලට රජය බොහෝ දුරට අනුකූල ව ඇත.
සංචාරක කර්මාන්තය යළි ජීවයට පැමිණීමේ ලකුණු දක්වයි, ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ජනතාවගේ ප්රේෂණ ගලා ඒම අඛණ්ඩව ඉදිරියට යයි, තව දුරටත් බිඳෙන සුළු වුව ද, ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ඇරඹෙන ලකුණු මතු වෙමින් ඇත. ඉන්ධන ආනයන හෝ අත්යවශ්ය ඖෂධ සඳහා ගෙවීමට නොහැකිව සිටි රටකට, මේවා නොසැලකිල්ලට ලක් කළ නොහැකි ජයග්රහණ වේ.
තවමත් දරන බර
එහෙත් ආර්ථික යළිනැඟිටීම තවමත් සම්පූර්ණ නැත. ලක්ෂ සංඛ්යාත සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, අර්බුදය වසා ගිය පරිච්ඡේදයක් නොව — ඔවුන් තවමත් ජීවත් වෙමින් සිටින පරිච්ඡේදයකි. ජීවන වියදම දරා ගත නොහැකි ලෙස ඉහළ ය. පසුගිය වසර දෙක ඇතුළත දරිද්රතා මට්ටම් තීව්ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ආහාර සුරක්ෂිතතාව, සෞඛ්ය සේවා ප්රවේශය සහ ඉහළ යන අධ්යාපන වියදම් සමඟ අරගල කරමින් සිටී.
IMF වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද බදු වැඩිකිරීම් මධ්යම පන්තිය හා දුගී ශ්රමිකයන් මත දැඩි බරක් පැටවූ අතර, රාජ්ය සේවාවන් ද ලේ ගෙවී අඩු අරමුදල් සහිතව ක්රියාත්මක වෙයි. වෛද්යවරුන්, ඉංජිනේරුවන්, තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥයන් ඇතුළු දක්ෂ වෘත්තිකයන් රැසක් වඩා හොඳ අවස්ථා සොයා විදේශගත වූ අතර, ආපසු හිරවීමට වසර ගණනක් — ඇතැම් විට දශක ගණනක් ගත වනු ඇති, මොළ ගෙවීමේ ප්රශ්නයක් ඉතිරිව ඇත.
ණය ප්රතිව්යුහගතකරණය: ගිවිසුමක්, නමුත් විසඳුමක් නොවේ
ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගොස් ඇති අතර, ප්රධාන ණය හිමි කණ්ඩායම් සමඟ ගිවිසුම් ඇති කරගෙන ඇත. මෙය සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැමරීමට සාධාරණ හේතු ඇත. කෙසේ නමුත්, ප්රතිව්යුහගතකරණය ණය මකා දමන්නේ නැත — එය නැවත සකස් කරනු ලැබේ. රට තවමත් අති විශාල ණය බරක් දරයි, එය ඉදිරි කාලය තුළ රාජ්ය වියදම් හා ආර්ථික නම්යශීලිත්වය සීමා කරනු ඇත.
ආර්ථික විද්යාඥයන් හා සංවර්ධන විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ — රාජ්ය ව්යවසාය赤字 අඩු කිරීම, බදු පදනම සාධාරණ ලෙස පුළුල් කිරීම සහ වඩාත් ඔරොත්තු දෙන ආර්ථික පදනම් ගොඩනැඟීම — නොමැතිව, ශ්රී ලංකාව ආයෙත් ණය ගැනීමේ හා අර්බුදයේ චක්රයට ඇද ගැනීමේ අවදානමක් ඇති බව ය. ඒ ම චක්රය ගිය වර රට දණ ගස්වූ එකකි.
දේශපාලන කැමැත්ත හා මහජන විශ්වාසය
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංධාන කතාවේ වඩාත්ම තීරණාත්මක සාධකය දේශපාලනික වි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.