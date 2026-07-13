Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ කලවරයේ දී ජීවිත පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනාගේ පවුල්වලට රුපියල් මිලියන 6ක් ගෙවීමට NITF සූදානම්

13 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ කලවරයේ දී ජීවිත පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනාගේ පවුල්වලට රුපියල් මිලියන 6ක් ගෙවීමට NITF සූදානම්

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ දී සිදු වූ මාරාන්තික කලවරය තුළ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනාගේ පවුල්වලට රුපියල් මිලියන හයක් වන්දි ලෙස ගෙවීමට ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල (NITF) තීරණය කර ඇත.

පවුල්වලට මූල්‍ය සහනයක්

රාජකාරි ඉටු කරමින් සිටියදී ප්‍රචණ්ඩ කලවරයකදී ජීවිත පූජා කළ මෙම බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ශෝකාතුර පවුල්වලට මූල්‍ය සහනයක් ලබා දීමේ පියවරක් ලෙස මෙම වන්දි ගෙවීම සිදු කෙරේ. රාජ්‍ය සේවකයන් සහ රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් ආවරණය කිරීමට වගකිව යුතු රාජ්‍ය රක්ෂකයා ලෙස කටයුතු කරන NITF, අදාළ පවුල්වලට මෙම මුදල් ගෙවනු ලබන බව තහවුරු කර ඇත.

රුපියල් මිලියන හයේ මුළු මුදල පවුල් අට අතර බෙදා හරිනු ලබන අතර, ආදරණීය ජනයා ශෝකජනක ලෙස අහිමි වීමෙන් පසු ඔවුන්ට යම් මූල්‍ය සහනයක් ලැබෙනු ඇත.

බන්ධනාගාර අරගලයේ වේදනාකාරී මතක්වීමක්

නේගොඹ බන්ධනාගාර කලවරය හේතුවෙන් ගණනාවක් වූ නිවැරදි කිරීම් නිලධාරීන් මිය ගිය අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ලක් මතු විය. සීමිත සම්පත් සහිතව, දැඩි පීඩනයක් යටතේ, දිනපතා අතිශය අනතුරුදායක පරිසරයක කටයුතු කරන බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයේ ස්වභාවය මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කළේය.

ශෝකජනක සිදුවීමෙන් පසු ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ පවුල්වලට සුදුසු වන්දි හා සහාය ලැබිය යුතු බව රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ නියෝජිතයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් ව සිටියහ.

රාජ්‍ය වගවීම ප්‍රශ්නයට ලක් වෙයි

NITF හි නිවේදනය බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට යම් සංසිඳීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, කලවරය සිදු වන අවස්ථාවේ නිවැරදි කිරීම් නිලධාරීන් ලෙස සේවය කළ ස්වකීය ජන පිරිස් අහිමි වීම ගැන බොහෝ දෙනා තවමත් ශෝකයෙන් පසු වෙති. ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සහ අනාගතයේ ද එවැනි සිදුවීම් වලක්වා ගැනීමට ගන්නා පියවර පිළිබඳව බලධාරීන්ට ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇත.

NITF හරහා සිදු කෙරෙන මෙම ගෙවීම, නිල රාජකාරි ඉටු කරමින් උත්තමෝත්තම පූජාව ගෙන දෙන රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කිරීමට හා වන්දි ගෙවීමට ඇති රාජ්‍ය බැඳීම පිළිගැනීමේ රාජ්‍ය නිල ඉඩ ප්‍රස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

TWC Capital සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්‍යාපාර අංශ සඳහා IFC හි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28 ක් ආකර්ෂණය කර ගනී Sinhala

TWC Capital සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති හා කෘෂිව්‍යාපාර අංශ සඳහා IFC හි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28 ක් ආකර්ෂණය කර ගනී

TWC Capital සමාගම තීරණාත්මක උපදේශන භූමිකාවක් ඉටු කරමින්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් උපායමාර්ගිකව වැදගත් අංශ දෙකක් වන බලශක්ති හා…

13 Jul 2026 Discuss
රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් භාණ්ඩාගාර පද්ධති අකාර්යක්ෂමතාව ඩොලර් මිලියන 2.5ක් රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතයට හේතු වූ ආකාරය හෙළිදරව් කරයි Sinhala

රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් භාණ්ඩාගාර පද්ධති අකාර්යක්ෂමතාව ඩොලර් මිලියන 2.5ක් රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතයට හේතු වූ ආකාරය හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව (CoPF) විසින් සිදු කරන ලද විශේෂ පරීක්ෂණයකින් රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් තුළ ඇති වූ බරපතළ බිඳවැටීමක්…

13 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර පක්ෂ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සඳහා එක්සත් වෙයි

දෙමළ දේශපාලන කොටස් එක්සත් පෙරමුණක් පිහිටුවයි ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතර දේශපාලන පක්ෂ තම අභ්‍යන්තර මතභේද පසෙකලා, දූපත් රාජ්‍යය තුළ දෙමළ ජනතාවට වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක්…

13 Jul 2026 Discuss