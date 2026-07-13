නේගොඹ කලවරයේ දී ජීවිත පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනාගේ පවුල්වලට රුපියල් මිලියන 6ක් ගෙවීමට NITF සූදානම්
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ දී සිදු වූ මාරාන්තික කලවරය තුළ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනාගේ පවුල්වලට රුපියල් මිලියන හයක් වන්දි ලෙස ගෙවීමට ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල (NITF) තීරණය කර ඇත.
පවුල්වලට මූල්ය සහනයක්
රාජකාරි ඉටු කරමින් සිටියදී ප්රචණ්ඩ කලවරයකදී ජීවිත පූජා කළ මෙම බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ශෝකාතුර පවුල්වලට මූල්ය සහනයක් ලබා දීමේ පියවරක් ලෙස මෙම වන්දි ගෙවීම සිදු කෙරේ. රාජ්ය සේවකයන් සහ රාජ්ය අංශයේ සේවකයන් ආවරණය කිරීමට වගකිව යුතු රාජ්ය රක්ෂකයා ලෙස කටයුතු කරන NITF, අදාළ පවුල්වලට මෙම මුදල් ගෙවනු ලබන බව තහවුරු කර ඇත.
රුපියල් මිලියන හයේ මුළු මුදල පවුල් අට අතර බෙදා හරිනු ලබන අතර, ආදරණීය ජනයා ශෝකජනක ලෙස අහිමි වීමෙන් පසු ඔවුන්ට යම් මූල්ය සහනයක් ලැබෙනු ඇත.
බන්ධනාගාර අරගලයේ වේදනාකාරී මතක්වීමක්
නේගොඹ බන්ධනාගාර කලවරය හේතුවෙන් ගණනාවක් වූ නිවැරදි කිරීම් නිලධාරීන් මිය ගිය අතර, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ලක් මතු විය. සීමිත සම්පත් සහිතව, දැඩි පීඩනයක් යටතේ, දිනපතා අතිශය අනතුරුදායක පරිසරයක කටයුතු කරන බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයේ ස්වභාවය මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කළේය.
ශෝකජනක සිදුවීමෙන් පසු ජීවිත අහිමි වූවන්ගේ පවුල්වලට සුදුසු වන්දි හා සහාය ලැබිය යුතු බව රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ නියෝජිතයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් ව සිටියහ.
රාජ්ය වගවීම ප්රශ්නයට ලක් වෙයි
NITF හි නිවේදනය බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට යම් සංසිඳීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, කලවරය සිදු වන අවස්ථාවේ නිවැරදි කිරීම් නිලධාරීන් ලෙස සේවය කළ ස්වකීය ජන පිරිස් අහිමි වීම ගැන බොහෝ දෙනා තවමත් ශෝකයෙන් පසු වෙති. ප්රචණ්ඩත්වය ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සහ අනාගතයේ ද එවැනි සිදුවීම් වලක්වා ගැනීමට ගන්නා පියවර පිළිබඳව බලධාරීන්ට ප්රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇත.
NITF හරහා සිදු කෙරෙන මෙම ගෙවීම, නිල රාජකාරි ඉටු කරමින් උත්තමෝත්තම පූජාව ගෙන දෙන රාජ්ය සේවකයන්ගේ පවුල් ආරක්ෂා කිරීමට හා වන්දි ගෙවීමට ඇති රාජ්ය බැඳීම පිළිගැනීමේ රාජ්ය නිල ඉඩ ප්රස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.