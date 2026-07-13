රාජ්ය මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් භාණ්ඩාගාර පද්ධති අකාර්යක්ෂමතාව ඩොලර් මිලියන 2.5ක් රාජ්ය මුදල් අවභාවිතයට හේතු වූ ආකාරය හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව (CoPF) විසින් සිදු කරන ලද විශේෂ පරීක්ෂණයකින් රටේ රාජ්ය මූල්ය යටිතල පහසුකම් තුළ ඇති වූ බරපතළ බිඳවැටීමක් පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවා ඇති අතර, විදේශ ණය ගෙවීම් සඳහා වෙන් කර තිබූ ඩොලර් මිලියන 2.5ක් භාණ්ඩාගාරයෙන් අතුරුදහන් වීමට පද්ධතිමය දුර්වලතා හේතු වූ ආකාරය එමගින් හෙළිදරව් වී තිබේ.
භාණ්ඩාගාර අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ ගැඹුරු විමර්ශනයක්
අතුරුදහන් වූ මුදල් වටා ඇති වූ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා CoPF කාරක සභාව 2026 ජූනි 23 වැනි දින විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැඳවූ අතර, කාරක සභා සාමාජිකයින් විසින් මූල්ය කළමනාකරණ අඩුපාඩු සහ තත්ත්වය හඳුනාගනු නොලැබීමට ඉඩ සැලසූ සයිබර් ආරක්ෂණ දුර්වලතා යන දෙකම ස子細ව පරීක්ෂා කරන ලදී.
රාජ්ය මූල්ය පද්ධතිය තුළ ඇති වූ තාක්ෂණික බිඳවැටීමක් කෙරෙහි මෙම විමර්ශනය අවධානය යොමු කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ණය වගකීම් ගෙවීම සඳහා අරමුණු කරගත් මුදල් අවභාවිතයට අවශ්ය තත්ත්වයන් ඒ හරහා ඇති වූ බව විමර්ශකයින් පවසයි.
සයිබර් ආරක්ෂණය උත්සුකයන්හි කේන්ද්රස්ථානයේ
කාරක සභාවේ සොයාගැනීම්වල සැලකිය යුතු කොටසක් භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් තුළ සයිබර් ආරක්ෂණ ප්රොටොකෝල අසාර්ථක වීම කෙරෙහි යොමු විය. ඩිජිටල් ආරක්ෂණ ක්රමවේදයන්හි ඇති වූ මෙම බිඳවැටීම හෝ අඩුපාඩුව, මුදල් වෙනතකට යොමු කිරීමට සෘජු හේතුවක් ව ඇති බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, ක්රමයෙන් ඩිජිටල් වෙමින් පවතින පරිසරයක් තුළ ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ පද්ධතිවල ස්ථිතිස්ථාපකතාව පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කරයි.
විදේශ ණය ගෙවීම් කළමනාකරණය සඳහා වගකිව යුතු පද්ධතිය තුළ ගසාකෑමට ගොදුරු විය හැකි දුර්වලතාවක් ඇති කිරීමට අධීක්ෂණ හිඩැස් සහ ඩිජිටල් ආරක්ෂාව ඒකාබද්ධව ක්රියා කළ ආකාරය නිශ්චිතව විස්තර කරමින් තාක්ෂණික සාක්ෂි කාරක සභාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කෙරිණි.
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
CoPF සභාපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ, මෙම සාකච්ඡාවෙන් පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළු ක්ෂණික නිවැරදි කිරීමේ පියවරයන්හි අවශ්යතාව අවධාරණය කරන ලදී:
- භාණ්ඩාගාර ඩිජිටල් පද්ධති සහ ගෙවීම් ක්රියාවලීන්හි සම්පූර්ණ විගණනය
- රාජ්ය මූල්ය ගනුදෙනු පාලනය කරන සයිබර් ආරක්ෂණ රාමුවන් ශක්තිමත් කිරීම
- විදේශ ණය ගෙවීම් අරමුදල් කළමනාකරණයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ අධීක්ෂණයක්
- පාලනයන් බිඳ වැටීමට වගකිව යුතු අය සඳහා වගවීම් ක්රමවේද
ණය බරින් පීඩිත භාණ්ඩාගාරයකින් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අතුරුදහන් වීම, මූල්ය ප්රතිසංස්කරණය ප්රතිපත්ති නිවේදනවලින් ඔබ්බට ගොස් රාජ්ය ආයතනවල මෙහෙයුම් හා තාක්ෂණික පදනම් දක්වා ගැඹුරින් ළඟා වීමට අවශ්ය බව ශක්තිමත් ලෙස මතක් කර දෙයි.
රාජ්ය මූල්ය පාලනය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සිය ඓතිහාසික ණය බංකොළොත් භාවය සහ ඉන් අනතුරුව ක්රියාත්මක වූ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලියෙන් පසු අස්ථාවර ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම සඳහා ගමන් කරන කාලවකවානුවක මෙම සොයාගැනීම් සැලකිය යුතු බරක් දරයි. භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම්වල අඛණ්ඩතාව දේශීය රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයට පමණක් නොව, ජාත්යන්තර ණය හිමිකරුවන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමටද ඉතාමත් තීරණාත්මක ලෙස සලකනු ලැබේ.
CoPF කාරක සභාව සිය නිල නිර්දේශ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෑත මාසවල හෙළිදරව් වූ වඩාත් කලකිරවන මූල්ය පාලන අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.