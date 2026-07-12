Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිශ්‍ර කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂිතයි: ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතර ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්වයක් පැවතීමට නියමිත අතර විසිරුණු වර්ෂාපතනයක් ද අපේක්ෂිතයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිශ්‍ර කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂිතයි: ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතර ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්වයක් පැවතීමට නියමිත අතර විසිරුණු වර්ෂාපතනයක් ද අපේක්ෂිතයි

2026 ජූලි 12 වැනි දිනය සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තම කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවා කාලය පුරාවට ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතර ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්ව ප්‍රමුඛ වනු ඇති බවත්, ඇතැම් ප්‍රදේශවලට විටින් විට වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකි බවත් මහජනතාවට දන්වා සිටී.

තෝරාගත් ප්‍රදේශවලට වර්ෂාපතනය අපේක්ෂිතයි

ඉරිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ විශේෂිත ප්‍රදේශ කිහිපයක වර්ෂා වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බලාපොරොත්තු වේ. බලපෑමට ලක් වන ප්‍රදේශවල වාසය කරන පදිංචිකරුවන්, දවස පුරා කෙටි කාලීන නමුත් ඉඳහිට ඇතිවිය හැකි වර්ෂාපතනයකට සූදානම්ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අනෙකුත් ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වියළි තත්ත්ව

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතර ප්‍රදේශවලට දිනය ප්‍රධාන වශයෙන් වියළිව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තෝරාගත් ප්‍රදේශ සඳහා අනාවැකි කරන ලද දේශීය වර්ෂා ක්‍රියාකාරකම් ඉක්මවා සිදුවිය හැකි කිසිදු සැලකිය යුතු කාලගුණ බාධාවක් හෝ අන්ත තත්ත්වයක් ඇතිවේ යැයි බලධාරීහු පෙන්වා දී නොමැත.

මහජන නිවේදනය

විශේෂයෙන් ගමන් බිමන් යන හෝ එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වන පොදු ජනතාව, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම ගුවන් විදුලි නිවේදන සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින ලෙස දිරිමත් කෙරේ. ගොවීන්, ධීවරයින් සහ කාලගුණය කෙරෙහි සංවේදී ව්‍යාපාරවල නිරත අය, දිනය ගෙවී යාමත් සමඟ තත්ත්වයන් දෙස සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

තත්ත්වයන් වර්ධනය වීමත් සමඟ කාලගුණ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් නිකුත් කරනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss
අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික धावक අයෝමල් අකලංක පෙරේරා, වසර 26ක් තිස්සේ රැකී තිබූ පිරිමි 400 මීටර් බාධක ජාතික වාර්තාව බිඳ දමමින්, ආසියානු යටතේ-23 ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී රිදී…

12 Jul 2026 Discuss
දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට Sinhala

දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සයිස් ආදායම පසුගිය වසර තුන තුළ සියයට 60කට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදන මත ආදායම් ස්ටිකර්…

12 Jul 2026 Discuss