Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික धावक අයෝමල් අකලංක පෙරේරා, වසර 26ක් තිස්සේ රැකී තිබූ පිරිමි 400 මීටර් බාධක ජාතික වාර්තාව බිඳ දමමින්, ආසියානු යටතේ-23 ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී රිදී පදක්කමක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සිය නම සදාකාලිකව刻කොටා ගත්තේය.

ඓතිහාසික දක්ෂතාවක්

දශක දෙකක් හමාරකට අධික කාලයක් ජයගත නොහැකිව තිබූ ජාතික සීමාව, තරුණ ශ්‍රී ලාංකික බාධකකරුවාගේ බලසම්පන්න හා තාක්ෂණික නිරවද්‍යතාවෙන් පිරි ධාවනයක් මගින් අවසානයේ බිඳ වැටිණි. මහාද්වීප වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ධාවන හා කෙත් ක්‍රීඩා දක්ෂතාවේ ඉහළ නංවෙන ගුණාත්මකභාවය ඔප්පු කරමින් ඔහු 400මී බාධක අවසන් පොරබැදීමේ විශිෂ්ට ධාවනයක් ඉදිරිපත් කළේය.

මහාද්වීප වේදිකාවේ රිදී ජයග්‍රහණය

යටතේ-23 මට්ටමේ ආසියාවේ දක්ෂතම තරුණ ක්‍රීඩකයන් සමඟ තරඟ වැදී, අකලංක රිදී පදක්කම දිනාගත්තේය — එය ඔහුගේ පුද්ගල දස්කම් ඉස්මතු කරනවා පමණක් නොව, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ බලාපොරොත්තු සහගත නව යුගයක ආරම්භයක් ද සංඥා කරයි. කිර්තිමත් මහාද්වීප ශූරතාවලියක ත්‍රිකෝණ ප්‍රදර්ශකාගාරය දිනාගැනීම ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකික ධාවන ක්‍රීඩකයෙකුට සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයකි; ජාතික ඉතිහාසය නැවත ලිවීමත් සමඟ එය සිදු කිරීම ඒ ජයග්‍රහණය තවත් අසාමාන්‍ය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ නව සන්ධිස්ථානයක්

වසර 26ක් පැරණි වාර්තාවක් බිඳ දැමීම, ශ්‍රී ලංකාව තුළ තරඟකාරී ක්‍රීඩා දක්ෂතාව වර්ධනය කිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වෙමින් පවතින දියුණුව අවධාරණය කරයි. අකලංකගේ ජයග්‍රහණය නව පරම්පරාවේ ශ්‍රී ලාංකික තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඉහළම මට්ටමින් ක්‍රීඩාව හැදෑරීමට දිරිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනේ ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් හා පුහුණු කටයුතු සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය කිරීමේ වැදගත්කම කෙරේ නැවත අවධානය යොමු කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා රසිකයන් හා ක්‍රීඩා නිලධාරීන් මහත් ගෞරවයෙන් මෙම ජයග්‍රහණයට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඉදිරි වසරවල ජාත්‍යන්තර තරඟකරණයේ ඊටත් වඩා මහත් ජයග්‍රහණ සඳහා මෙම සන්ධිස්ථානය පිටිවහලක් වනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තුව ප්‍රකාශ කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss
දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට Sinhala

දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සයිස් ආදායම පසුගිය වසර තුන තුළ සියයට 60කට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදන මත ආදායම් ස්ටිකර්…

12 Jul 2026 Discuss
උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී

ඩෙංගු අර්බුදය මැඩලීමට රජය නීති සංශෝධන සැලසුම් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින මධ්‍යේ, මදුරු බෝවීම වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය…

12 Jul 2026 Discuss