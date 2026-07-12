උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්යේ ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී
ඩෙංගු අර්බුදය මැඩලීමට රජය නීති සංශෝධන සැලසුම් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින මධ්යේ, මදුරු බෝවීම වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමට රජය සූදානම් වන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙය රට තුළ දශක ගණනාවක් තිස්සේ පැවතෙන සහ බොහෝ දිවි ගන්නා මෙම මහජන සෞඛ්ය අර්බුදය විසඳීමට රජය නැවත ක්රියාත්මක වීමේ ලකුණකි.
පනත යාවත්කාලීන කළ යුත්තේ ඇයි?
දැනට පවතින මදුරු බෝවීම වැළැක්වීමේ පනත යල් පැන ගිය සහ අද ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන ඩෙංගු ගැටලුවේ පරිමාණය හමුවේ ප්රමාණවත් නොවන බවට දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් වී ඇත. තමන්ගේ දේපළවල මදුරු බෝ වීමට ඉඩ දෙන අයට දැඩි දඩුවම් ඇතුළු ශක්තිමත් නීති විධිවිධාන, මහජනයා අතර අර්ථවත් හැසිරීම් වෙනසක් ඇති කිරීමට අත්යවශ්ය බව නිලධාරීන් විශ්වාස කරයි.
යෝජිත සංශෝධන මගින් සෞඛ්ය හා මහ නගර සභා බලධාරීන්ට වැඩි බලාත්මක කිරීමේ බලතල ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එමගින් මදුරු රහිත පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වන නොසැලකිලිමත් දේපළ හිමිකරුවන් සහ ව්යාපාරිකයන්ට එරෙහිව වේගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඔවුනට හැකිවනු ඇත.
ඩෙංගු රෝගීන් ගණන ඉහළ යමින් තිබේ
රට පුරා ඩෙංගු ආසාදන ප්රමාණය සැලකිලිමත් විය යුතු මට්ටමකට ඉහළ ගොස් ඇති වකවානුවක මෙම නීති සමාලෝචනය සිදු කිරීමට තීරණය කෙරී ඇත. වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්යාව ක්රමයෙන් ඉහළ යෑම සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ඒ හේතුවෙන් දැනටමත් පීඩාවට පත් රෝහල් හා ප්රජා සෞඛ්ය සේවකයන් මත තවදුරටත් බරක් පැටවේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය සෘතුමය ලෙස ව්යාප්ත වේ. නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම Aedes aegypti මදුරුවාගේ ප්රධාන බෝ වීමේ ස්ථාන වන සිර ජලය බහුලව ඇති මෝසම් වර්ෂා සමය තුළ හා ඉන් පසු රෝග ව්යාප්තිය සාමාන්යයෙන් වඩාත් උත්සන්න වේ.
බහු-මාර්ගී මහජන සෞඛ්ය ප්රතිචාරයක්
නීති ප්රතිසංස්කරණයට අමතරව, ශ්රී ලාංකිකයන් ගෘහස්ථ මට්ටමින් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් බලවත් ලෙස ඉල්ලා සිටිති. නිලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන ප්රධාන ක්රියාමාර්ග ඇතුළත් වන්නේ:
- ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා හිස් කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම
- වැසි ජලය රැස් වන රබර් රෝද, ටින් සහ මල් පාත්ර වැනි භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් හා කෘමිවිද්රාවක භාවිතය
- ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සැක කෙරේ නම් ප්රමාද නොවී වෛද්යවරයෙකු වෙත වාර්තා කිරීම
ඩෙංගු රෝගය බරපතළ නමුත් වැළැක්විය හැකි මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයකි. තත්ත්වය තව තවත් උත්සන්න වීමට පෙර බෝ වීමේ ස්ථාන තුරන් කිරීමේ ක්රියාවලියේ සෑම නිවෙසකටම වගකීමක් ඇත.
ඉදිරි මඟ
මදුරු බෝවීම වැළැක්වීමේ පනතට යෝජිත සංශෝධන ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සෞඛ්ය විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන බොහෝ දුරට මෙම පියවරට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් අවධාරණය කරන්නේ, අඛණ්ඩ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර හා ශක්තිමත් ප්රජා සහභාගීත්වයක් නොමැතිව නීතිමය වෙනස්කම් තනිව ප්රමාණවත් නොවනු ඇති බවයි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ නැවත නැවත ඩෙංගු රෝග ව්යාප්තීන්ට එරෙහිව සටන් කළ රටකට, යෝජිත නීති ප්රතිසංස්කරණ වඩාත් ශක්තිසම්පන්න මහජන සෞඛ්ය රාමුවක් ගොඩනැගීම සඳහා ප්රමාද වී වුවද ගනු ලබන සැලකිය යුතු පියවරක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.