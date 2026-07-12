Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සයිස් ආදායම පසුගිය වසර තුන තුළ සියයට 60කට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදන මත ආදායම් ස්ටිකර් ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දීම හේතු වූ බව බලධාරීහු පෙන්වා දෙති.

සරල විසඳුමකින් ඉමහත් ප්‍රතිඵල

බලපත්‍රලාභී මත්පැන් නිෂ්පාදන මත රජය නිකුත් කරන සත්‍යාපන ලේබල් අනිවාර්යයෙන් අලවා තිබිය යුතු ලෙස නියම කරන ආදායම් ස්ටිකර් යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ, කර්මාන්තය තුළ දිගු කලක් පැවති දෙගුණ අභියෝගයකට — බදු පැහැර හැරීමේ ව්‍යාප්තියට සහ අනවසර මත්පැන් සංසරණයට — තිත තැබීම සඳහාය. රජයට කිසිදු අමතර මූල්‍ය බරක් නොපැටවූ ලෙස රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට සාර්ථකව දායක වූ මෙම මුලපිරීම ඉතා ඵලදායී බව නිලධාරීහු සඳහන් කරති.

බලපත්‍රයක් නොමැතිව හෝ ප්‍රකාශිතයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයෙන් ගෙනෙන නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන් වෙත ළඟා වීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර කිරීමෙන් මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වේ. සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට සහ බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ට ඕනෑම බෝතලයක් සඳහා නිසි රාජකාරී ගාස්තු ගෙවා ඇත්දැයි ක්ෂණිකව සත්‍යාපනය කළ හැකිය.

ලූප් හෝල් වසා දැමීම

ස්ටිකර් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර, අනවසර ව්‍යාපාරිකයන් නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ ඇති허점 ගසා කෑමෙන් සම්පූර්ණ රාජකාරී ගාස්තු ගෙවීම මඟ හැරීමට සමත් වූ බව එක්සයිස් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පුළුල් ලෙස පිළිගැනී ඇත. කළු වෙළඳාමේ ස්වභාවය හේතුවෙන් නැතිවූ ආදායමේ සම්පූර්ණ විශාලත්වය ගණනය කිරීමට අපහසු වුවත්, එය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් බව සලකනු ලැබීය.

ස්ටිකර් යාන්ත්‍රණය හඳුන්වා දීමෙන් බදු අය කළ හැකි මත්පැනට දෘශ්‍යමාන සහ හඹා යා හැකි ලේඛන මාර්ගයක් ඵලදායී ලෙස නිර්මාණය විය. නිෂ්පාදනය හා ආනයනය සිට අලෙවිස්ථානය දක්වා සම්පූර්ණ සැපයුම් දාම පුරාවටම නිතිපිළිවෙත ක්‍රියාත්මක කිරීම සහজ විය.

අමතර වියදමක් නොමැතිව ආදායම් ප්‍රතිලාභ

බලධාරීන්ට අනුව, මෙම වැඩසටහනේ වඩාත් සැලකිය යුතු ලක්ෂණය වන්නේ රාජ්‍යයට කිසිදු සෘජු වියදමකින් තොරව ආදායම් වාසි ලබා ගැනීමට හැකි වී ඇති බවය. ස්ටිකර් ක්‍රමය ව්‍යුහගත කරනු ලැබුවේ රජයේ සම්පත් මත සැලකිය යුතු පරිපාලනමය හෝ මූල්‍ය බරක් නොපැටවෙන ආකාරයෙන් වන අතර, ඕනෑම මිනුමකින් මෙය කාර්යක්ෂම ප්‍රතිපත්ති මෙවලමක් බවට පත් කරයි.

වසර තුනක් තුළ එක්සයිස් එකතු කිරීම්වල සියයට 60ක ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් මූල්‍ය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ උත්සාහයන්ට සාර්ථක දායකත්වයක් සපයන අතර, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවර කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වෙමින් සිටින මේ කාලයට නියමිත ලෙස ලැබී ඇත.

බදු ප්‍රතිපත්තිය සඳහා ඇඟවීම්

මත්පැන් ස්ටිකර් ආකෘතියේ සාර්ථකත්වය, බදු වංචා මැඩලීම සඳහා අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලට ව්‍යාප්ත කළ හැකි ආදර්ශ ආකෘතියක් ලෙස අවධානයට ලක්ව ඇත. ඓතිහාසිකව බදු පැහැර හැරීම අභියෝගයක් වී ඇති අනෙකුත් බදු අය කළ හැකි භාණ්ඩ සඳහාද සමාන සත්‍යාපන යාන්ත්‍රණ ව්‍යාප්ත කළ හැකිදැයි ප්‍රතිපත්ති立案 නිලධාරීන් සහ ආදායම් නිලධාරීන් විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් සඳහා, මෙම ක්‍රමය සාර්වජනීන සෞඛ්‍ය මානයක්ද දරයි — සංසරණයේ ඇති අනවසර හා ගුණාත්මකභාවය නොදන්නා මත්පැනෙහි ප්‍රමාණය අඩු කිරීමෙන්, කලාපය පුරාවට අතීතයේ බරපතළ සෞඛ්‍ය සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ වූ නියාමනය නොකළ මත්ද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ හානියේ අවදානම අඩු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී…

12 Jul 2026 Discuss
අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික धावक අයෝමල් අකලංක පෙරේරා, වසර 26ක් තිස්සේ රැකී තිබූ පිරිමි 400 මීටර් බාධක ජාතික වාර්තාව බිඳ දමමින්, ආසියානු යටතේ-23 ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී රිදී…

12 Jul 2026 Discuss
උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී

ඩෙංගු අර්බුදය මැඩලීමට රජය නීති සංශෝධන සැලසුම් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින මධ්‍යේ, මදුරු බෝවීම වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය…

12 Jul 2026 Discuss