Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

12 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනප්‍රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ආදරණීය සංගීත හඬක් අහිමි කර ගත්තේය.

පරම්පරාවක් හැඩගැස්වූ හඬක්

මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය පරම්පරා කිහිපයක් හරහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ හදවත්වල විශේෂ තැනක් ගොඩනඟා ගත් අතර, ඇගේ සංගීතය දිවයිනේ සංස්කෘතික රටාවට ඈඳා ගියේය. ඇගේ අනන්‍ය ගීතය වූ "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර දේශීයව මෙන්ම විදේශීයව ද ක්ෂණිකව හඳුනාගත හැකි සදාකාලික ගීතයක් බවට පත් විය.

ඇගේ අභාවය ශ්‍රී ලාංකීය කලා ප්‍රජාව සඳහා ගැඹුරු喪失ykh අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ අසත්වූ ශ්‍රොතෘන් අනන්ත දෙනෙකුට ප්‍රීතිය හා ආඩම්බරය ගෙන දුන් ශිල්පිනියකට රට සමුදීමේ අවස්ථාව එළඹ ඇත.

දිගටම පවතිනු ඇති සංස්කෘතික උරුමයක්

ශ්‍රී ලාංකීය සංගීතයට ගූනතිලක මහත්මිය ලබා දුන් දායකත්වය එකම ජනප්‍රිය ගීතයකට ඔබ්බෙන් විහිදී ගියේය. ඇගේ කලා ශිල්පය ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත ප්‍රකාශනයේ පොහොසත්කම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් එළිදරව් කිරීමට උපකාරී වූ අතර, ඇගේ සුවිශේෂ හඬ අසමින් හැදී වැඩූ අය අතර ඇගේ කෘතීන් අදටත් නාද වෙමින් පවතී.

රසිකයන්, සෙසු සංගීතඥයන් සහ කලා ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන් ගෙන් ශෝක පණිවිඩ ගලා ඒම ආරම්භ වී ඇති අතර, ඇගේ සමුගැනීමෙන් ඉතිරිවන අතිවිශාල හිස්තැන පිළිඹිබු කරමින් සියල්ලෝ ශෝකය ප්‍රකාශ කරති.

මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය 68 වන වියේ පසුවූහ. ඇය ඉතිරි කර ගිය සංගීත උරුමය ඉදිරි වසර රාශියක් තිස්සේ කන්දේ කඳු මුදුන් හරහා හා ඉන් ඔබ්බෙන් ද දිගින් දිගටම නාද වෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි Sinhala

අයෝමල් අකලංක වසර 26ක් පැරණි ජාතික 400මී බාධක වාර්තාව තරුණ ආසියානු ශූරතාවලියේදී බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික धावक අයෝමල් අකලංක පෙරේරා, වසර 26ක් තිස්සේ රැකී තිබූ පිරිමි 400 මීටර් බාධක ජාතික වාර්තාව බිඳ දමමින්, ආසියානු යටතේ-23 ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී රිදී…

12 Jul 2026 Discuss
දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට Sinhala

දිගු කාලීන මත්පැන් බදු වංචාවලට තිත තැබූ ස්ටිකර් ක්‍රමය — ආදායම් 60%කින් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සයිස් ආදායම පසුගිය වසර තුන තුළ සියයට 60කට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය සඳහා මත්පැන් නිෂ්පාදන මත ආදායම් ස්ටිකර්…

12 Jul 2026 Discuss
උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී Sinhala

උවදුරුදායක ලෙස ඉහළ යන ඩෙංගු රෝග පැතිරීම මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු නීති තර කිරීමට පියවර ගනී

ඩෙංගු අර්බුදය මැඩලීමට රජය නීති සංශෝධන සැලසුම් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින මධ්‍යේ, මදුරු බෝවීම වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය…

12 Jul 2026 Discuss