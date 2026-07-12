ජනප්රිය ගායිකා මරියසෙල් ගූනතිලක වයස 68දී අභාවප්රාප්ත වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ අතිශයින් ජනප්රිය ගායිකාවක් වූ, "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ගීතයෙන් අමරණීය කීර්තියක් උසුලූ මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය වයස 68 දී අභාවප්රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ආදරණීය සංගීත හඬක් අහිමි කර ගත්තේය.
පරම්පරාවක් හැඩගැස්වූ හඬක්
මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය පරම්පරා කිහිපයක් හරහා ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ හදවත්වල විශේෂ තැනක් ගොඩනඟා ගත් අතර, ඇගේ සංගීතය දිවයිනේ සංස්කෘතික රටාවට ඈඳා ගියේය. ඇගේ අනන්ය ගීතය වූ "කැන්ඩි ලැමිස්සි" ශ්රී ලාංකිකයන් අතර දේශීයව මෙන්ම විදේශීයව ද ක්ෂණිකව හඳුනාගත හැකි සදාකාලික ගීතයක් බවට පත් විය.
ඇගේ අභාවය ශ්රී ලාංකීය කලා ප්රජාව සඳහා ගැඹුරු喪失ykh අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ අසත්වූ ශ්රොතෘන් අනන්ත දෙනෙකුට ප්රීතිය හා ආඩම්බරය ගෙන දුන් ශිල්පිනියකට රට සමුදීමේ අවස්ථාව එළඹ ඇත.
දිගටම පවතිනු ඇති සංස්කෘතික උරුමයක්
ශ්රී ලාංකීය සංගීතයට ගූනතිලක මහත්මිය ලබා දුන් දායකත්වය එකම ජනප්රිය ගීතයකට ඔබ්බෙන් විහිදී ගියේය. ඇගේ කලා ශිල්පය ශ්රී ලාංකීය සංගීත ප්රකාශනයේ පොහොසත්කම ජාත්යන්තර වශයෙන් එළිදරව් කිරීමට උපකාරී වූ අතර, ඇගේ සුවිශේෂ හඬ අසමින් හැදී වැඩූ අය අතර ඇගේ කෘතීන් අදටත් නාද වෙමින් පවතී.
රසිකයන්, සෙසු සංගීතඥයන් සහ කලා ප්රජාවේ සාමාජිකයන් ගෙන් ශෝක පණිවිඩ ගලා ඒම ආරම්භ වී ඇති අතර, ඇගේ සමුගැනීමෙන් ඉතිරිවන අතිවිශාල හිස්තැන පිළිඹිබු කරමින් සියල්ලෝ ශෝකය ප්රකාශ කරති.
මරියසෙල් ගූනතිලක මහත්මිය 68 වන වියේ පසුවූහ. ඇය ඉතිරි කර ගිය සංගීත උරුමය ඉදිරි වසර රාශියක් තිස්සේ කන්දේ කඳු මුදුන් හරහා හා ඉන් ඔබ්බෙන් ද දිගින් දිගටම නාද වෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.