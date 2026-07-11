යාපනයේ හමුදා මිටිය තදවෙයි: උප අමාත්යවරයා පලාලි ඉඩම් ආපසු දීම ප්රතික්ෂේප කරද්දී අක්කර 1,661ක් තවදුරටත් අත්පත් කරගනී
යාපනයේ පලාලි ඉහළ ආරක්ෂක කලාපය අවට ඉඩම් නැවත අත්පත් කරගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් සිටි අවතැන් වූ දෙමළ සිවිල් වැසියන්ට නැවත පහරක් එල්ල වී ඇත. හමුදාව විසින් අත්පත් කරගත් භූමිය ආපසු ලබා නොදෙන බව ශ්රී ලංකාවේ උප අමාත්යවරයෙකු ප්රකාශ කළ අතර, ඒ සමගම බලධාරීන් විසින් එම ප්රදේශයේ අමතර අක්කර 1,661ක් අත්පත් කරගෆනීමට කටයුතු කර ඇත.
පලාලි ඉඩම් සම්බන්ධ රජයේ ස්ථාවරය
උප අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය, තම මුතුපිටි ඉඩම් වෙත ප්රවේශය අහිමි වූ දෙමළ ප්රජාවන්ගේ දීර්ඝකාලීන ඉල්ලීම් සඳහා ඵලදායි ලෙස දොර වැසීමකි. මෙරට දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධය තුළදී සහ ඉන් පසුව පලාලි ප්රදේශයෙන් අවතැන් වූ පවුල්, යුද්ධයේ අවසානය සිවිල් ඉඩම්වල දිගුකාලීන හමුදා රඳවාගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීමට ඕනෑකමක් ඉතිරි නොකරන බව තර්ක කරමින් තම දේපළ ආපසු ලබාදෙන ලෙස දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටියෝය.
මෙම ප්රකාශය රජයේ ස්ථාවරයේ තීරණාත්මක වෙනසක් සනිටුහන් කරන අතර, පලාලි ඉහළ ආරක්ෂක කලාපය අනාගතයේ දී ද හමුදා පාලනය යටතේ පවතිනු ඇති බවත්, ඉඩම් එහි මුල් හිමිකරුවන්ට ආපසු ලබාදීමේ වර්තමාන සැලසුමක් නොමැති බවත් සංඥා කරයි.
තවදුරටත් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම සැලකිල්ලට යොමු කරයි
සැලකිල්ල තවත් තීව්ර කරමින්, ඒ ප්රදේශයේ අමතර අක්කර 1,661ක් දැන් අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, උතුරු පළාතේ හමුදා පාලිත භූමියේ පිහිටීම තවදුරටත් පුළුල් කරයි. මෙම නව අත්පත් කරගැනීම, රජය උතුර මිලිටරීකරණය ඉවත් කිරීමටත්, අවතැන් වූ පවුල්වල නැවත පදිංචිය සහ සුඛවිහරණය පහසු කිරීමටත් දිගින් දිගටම 촉구 කළ දෙමළ ප්රජාවන්ගේ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල කනස්සල්ල තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉඩම් අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරීන් සහ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් දිගින් දිගටම තර්ක කර ඇත්තේ, උතුරේ හමුදා ඉඩම් භාවිතය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාම යුද්ධෙත්තර සංහිඳියා ප්රයත්නයන් යටපත් කරන අතරම, බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට ඔවුන්ගේ දේපළ සහ ජීවනෝපාය සම්බන්ධ මූලික අයිතිවාසිකම් ප්රතික්ෂේප කරන බවයි.
දිගින් දිගටම පවතින යුද්ධෙත්තර ගැටලුවක්
උතුරු පළාතේ හමුදා බිම් භූමිය පිළිබඳ ප්රශ්නය, ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ වඩාත්ම සංවේදී සහ අවිසඳිනි ජය-ශේෂ ගැටලූ අතර ඉතිරිව ඇත. යාපනය ආශ්රිත ප්රදේශවල විශාල භූ භාගයන් දශක ගණනාවක් පුරා සන්නද්ධ හමුදා විසින් රඳවාගෙන ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ නේවාසිකයන් තාවකාලික නවාතැන් වෙත ගෙනයාමට හෝ රටේ අනෙකුත් ප්රදේශවල ඥාතීන් සමඟ ජීවත් වීමට ලක්ව ඇත.
අඛණ්ඩ ස්වදේශීය සහ ජාත්යන්තර වේදිකාවල යුද්ධෙත්තර අවතැන්වීම ආමන්ත්රණය කිරීමට සහ සංහිඳියාව ප්රවර්ධනය කිරීමට ලබාදුන් නැවත නැවත ව ෙගිලිහී ගිය පොරොන්දු තිබියදී, අඛණ්ඩ ලෙස ශ්රී ලාංකේය රජයන් සිවිල් ඉඩම් ආපසු ලබාදීම සඳහා අර්ථවත් පියවර ගැනීමට අපොහොසත් ව ඇතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.
නවතම සිදුවීම් දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව වෙතින් නැවත අවධානයට ලක් වීමට ඉඩ ඇති අතර, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාව යුද්ධෙත්තර උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්රදේශවල ිමානව හිමිකම් පිළිබඳ සිය වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම ශ්රී ලංකාව හිංසනයට ලක් වෙමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.