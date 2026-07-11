Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ කළමුල්ල බන්ධනාගාර කැරලිවලදී ජීවිත පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනෙකුට මරණාන්තර උසස්වීම්

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ කළමුල්ල බන්ධනාගාර කැරලිවලදී ජීවිත පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනෙකුට මරණාන්තර උසස්වීම්

පසුගිය සතියේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ මාරාන්තික කැරලිවලදී ජීවිත පූජා කළ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අට දෙනෙකු සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මරණාන්තර උසස්වීම් ප්‍රදානය කිරීමට තීරණය කර ඇත. රාජකාරී අතරතුර ඔවුන් සිදු කළ ශ්‍රේෂ්ඨ කැප කිරීම් සිහිපත් කරමින් මෙම ගෞරවය පිරිනමනු ලැබේ.

ජීවිත පූජා කළ නිලධාරීන් සිහිනැඟීම

හිංසාත්මක නොසන්සුන්තාවය අතරතුර නිලධාරීන් දක්වන ලද වීරත්වය හා කැපවීම පිළිගනිමින් මෙම උසස්වීම් ප්‍රදානය කරන ලදී. ජීවිත පූජා කළ පුද්ගලයන් අට දෙනා රාජකාරී ඉටු කරමින් සිදු කළ උතුම් කැපකිරීමේ නිල පිළිගැනීමක් ලෙස බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මෙම තීරණය තහවුරු කළේය.

ජීවිත අහිමි වූ නිලධාරීන් කෙරෙහි පමණක් නොව, හදිසි හා දරුණු喪失යකට මුහුණ දෙමින් දුක් විඳිනා ඔවුන්ගේ පවුල් කෙරෙහි ද ගෞරව කිරීමේ 身振りයක් ලෙස මෙම ක්‍රියාව පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය කැළඹූ මාරාන්තික නොසන්සුන්තාවය

පසුගිය සතියේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතර සිදු වූ වඩාත් ඛේදජනක ජීවිත හානිවලින් එකක් ලෙස සටහන් විය. කැරලිවලින් ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යස්ථානය ගැඹුරු කළහෙලකට ලක් වූ අතර, මාරාන්තික සිදුවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක් සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් විය.

රට පුරා බන්ධනාගාර සංකීර්ණවල ආරක්ෂක තත්ත්වයන්, ඉක්මන් ජනාකීර්ණ බව සහ රඳවා ගත් අය හා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ යහපැවැත්ම සම්බන්ධ දිගු කලක් පැවති ගැටලු විසඳීමට බලධාරීන් මෙන්ම ඔවුන්ට දැඩි පීඩනයට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.

පවුල්වලට නිල පිළිගැනීම හිමිවේ

මරණාන්තර උසස්වීම් හරහා ජීවිත අහිමි වූ නිලධාරීන්ගේ පවුල්වලට ඊට අනුරූප වූ ප්‍රතිලාභ ද හිමිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශෝකයෙන් ගිලී සිටින ඔවුන්ට යම් ප්‍රමාණයක මූල්‍යමය හා නිල පිළිගැනීමක් ලැබෙනු ඇත. උසස් කළ තනතුරුවලට අදාළ සම්පූර්ණ හිමිකම් පවුල්වලට ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව අදාළ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර සේවා ප්‍රජාව සිය සහෝදර නිලධාරීන්ගේ අභාවය ශෝකයෙන් සිහිපත් කරමින් සිටින අතර, රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රමය සේවය කරමින් ජීවිත පූජා කළ ඔවුන් වෙත සගයන් හා නිලධාරීන් ගෞරව ශ්‍රද්ධාංජලී අර්පණය කරමින් සිටිති.

නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කැරලිවලට සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අතර, මාරාන්තික නොසන්සුන්තාවයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිවෙල පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss