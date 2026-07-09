ශ්රී ලංකාවේ උපන් විද්යාඥ මහාචාර්ය නිශාන් කනගරාජ් රජ චාල්ස් රජතුමාගෙන් නයිට් උපාධිය ලබයි
එක්සත් රාජධානියේ අතිශය ගෞරවනීය සම්මානයන්ගෙන් එකක් තම රටේ ප්රතිභාසම්පන්නයෙකුට හිමිවීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකාවට සතුටු විය හැකිය. ශ්රී ලංකාවේ උපන් විද්යාඥ මහාචාර්ය නිශාන් කනගරාජ්, රජ චාල්ස් රජතුමා විසින් නයිට් උපාධියෙන් පිදුම් ලැබ ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව සහ බ්රිතාන්යයේ ශ්රී ලාංකික ප්රවාසී ප්රජාව සඳහා මෙය අභිමානාන්විත මොහොතක් ලෙස සලකුණු වේ.
ඉතා විශිෂ්ට සම්මානයක්
බ්රිතාන්ය රජ පවුල විසින් ප්රදානය කරනු ලැබූ මෙම නයිට් උපාධිය, මහාචාර්ය කනගරාජ්ගේ සිය ක්ෂේත්රයට සහ සමාජය සඳහා ඉටු කළ සුවිශේෂ දායකත්වය පිළිගැනීමකි. මෙම සම්මානය ඔහුව, රාජකීය කිරීටය විසින් සුවිශේෂ සේවා සහ ජයග්රහණ නිමිත්ත පිළිගනු ලබන විශිෂ්ට පුද්ගලයන්ගේ ශ්රේෂ්ඨ ගණයට ඇතුළත් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආඩම්බරය
ශ්රී ලංකාවේ උපන් විද්යාඥයෙකු ජාත්යන්තර වේදිකාවේ මෙතරම් ඉහළ මට්ටමින් පිළිගැනීමට ලක්වීම අතිශය ජාතික ආඩම්බරයකි. ශ්රී ලංකාව ලොවට නිරන්තරව ලබා දෙන ප්රතිභාව සහ බුද්ධිමය හැකියාවේ සාක්ෂියක් ලෙස ද ඇය සේවය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ සිට බ්රිතාන්යයේ ඉහළම සිවිල් සම්මානයන්ගෙන් එකක් ලැබීම දක්වා වූ මහාචාර්ය කනගරාජ්ගේ ගමන, දිවයිනේ හා විදේශයේ සිටින ශ්රී ලාංකිකයන් සිත් සසල කරවන ආනුභාවජනක කතාවකි.
ප්රවාසීන් සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
එක්සත් රාජධානියේ ශ්රී ලාංකික ප්රවාසී ප්රජාව සඳහා, මෙම නයිට් උපාධිය සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකි. ශ්රී ලාංකිකයන් සියලු ක්ෂේත්රවලින් බ්රිතාන්ය සමාජයට, ශාස්ත්රීය ලෝකයට සහ රාජ්ය ජීවිතයට ලබා දෙන අර්ථවත් දායකත්වය ඉස්මතු කරමින් ඔවුන් ලොවට ඉදිරිපත් කරයි.
මහාචාර්ය කනගරාජ් දැන් බ්රිතාන්ය රාජකීය කිරීටය විසින් පිළිගනු ලැබූ නයිට් රදළයන්ගේ ගණයට ඇතුළු වන අතර, මෙම ගෞරවය ජාත්යන්තර ශාස්ත්රීය හා වෘත්තීය කවයන්හිදී ඔහුගේ ස්ථාවරය තව දුරටත් ඔසවා තබනු ඇතැයි නිසැකය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.