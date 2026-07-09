Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිශාන් කනගරාජ් රජ චාල්ස් රජතුමාගෙන් නයිට් උපාධිය ලබයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිශාන් කනගරාජ් රජ චාල්ස් රජතුමාගෙන් නයිට් උපාධිය ලබයි

එක්සත් රාජධානියේ අතිශය ගෞරවනීය සම්මානයන්ගෙන් එකක් තම රටේ ප්‍රතිභාසම්පන්නයෙකුට හිමිවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් විද්‍යාඥ මහාචාර්ය නිශාන් කනගරාජ්, රජ චාල්ස් රජතුමා විසින් නයිට් උපාධියෙන් පිදුම් ලැබ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව සහ බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසී ප්‍රජාව සඳහා මෙය අභිමානාන්විත මොහොතක් ලෙස සලකුණු වේ.

ඉතා විශිෂ්ට සම්මානයක්

බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුල විසින් ප්‍රදානය කරනු ලැබූ මෙම නයිට් උපාධිය, මහාචාර්ය කනගරාජ්ගේ සිය ක්ෂේත්‍රයට සහ සමාජය සඳහා ඉටු කළ සුවිශේෂ දායකත්වය පිළිගැනීමකි. මෙම සම්මානය ඔහුව, රාජකීය කිරීටය විසින් සුවිශේෂ සේවා සහ ජයග්‍රහණ නිමිත්ත පිළිගනු ලබන විශිෂ්ට පුද්ගලයන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගණයට ඇතුළත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආඩම්බරය

ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් විද්‍යාඥයෙකු ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ මෙතරම් ඉහළ මට්ටමින් පිළිගැනීමට ලක්වීම අතිශය ජාතික ආඩම්බරයකි. ශ්‍රී ලංකාව ලොවට නිරන්තරව ලබා දෙන ප්‍රතිභාව සහ බුද්ධිමය හැකියාවේ සාක්ෂියක් ලෙස ද ඇය සේවය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉහළම සිවිල් සම්මානයන්ගෙන් එකක් ලැබීම දක්වා වූ මහාචාර්ය කනගරාජ්ගේ ගමන, දිවයිනේ හා විදේශයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිත් සසල කරවන ආනුභාවජනක කතාවකි.

ප්‍රවාසීන් සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසී ප්‍රජාව සඳහා, මෙම නයිට් උපාධිය සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියලු ක්ෂේත්‍රවලින් බ්‍රිතාන්‍ය සමාජයට, ශාස්ත්‍රීය ලෝකයට සහ රාජ්‍ය ජීවිතයට ලබා දෙන අර්ථවත් දායකත්වය ඉස්මතු කරමින් ඔවුන් ලොවට ඉදිරිපත් කරයි.

මහාචාර්ය කනගරාජ් දැන් බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය කිරීටය විසින් පිළිගනු ලැබූ නයිට් රදළයන්ගේ ගණයට ඇතුළු වන අතර, මෙම ගෞරවය ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය හා වෘත්තීය කවයන්හිදී ඔහුගේ ස්ථාවරය තව දුරටත් ඔසවා තබනු ඇතැයි නිසැකය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි Sinhala

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු වහාම බඳවා ගැනීමට සූදානම්…

09 Jul 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී

දිගු බලාපොරොත්තුවක් අවසානයේ සැබෑ වෙයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කඩිනම් ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගනිමින් වසර 23ක් පුරා දිව ආ දිගු බලාපොරොත්තුවකට තිත…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ගමනේ සැලකිය යුතු이정표යකි — විශේෂයෙන්ම වසර කිහිපයකට පෙර රට…

09 Jul 2026 Discuss