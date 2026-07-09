Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිර ගෙදර ලේ වැකි සිද්ධියකින් 28 දෙනෙකු මියයයි — ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් යටපත් කරමින් දේශපාලන දොස් පැවරීමේ ක්‍රීඩාව උත්සන්න වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිර ගෙදර ලේ වැකි සිද්ධියකින් 28 දෙනෙකු මියයයි — ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් යටපත් කරමින් දේශපාලන දොස් පැවරීමේ ක්‍රීඩාව උත්සන්න වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ගැටුම් රැල්ලකින් සිරකරුවන් 28 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් 100 කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත. ආයතනික ලේ වැකීමේ මෙම අඳුරු පරිච්ඡේදය නිමා වී ඇතත්, දේශපාලන තලයේ ප්‍රතිවිපාක ඉහළ යමින් පවතින අතර ඒ සඳහා කිසිදු විසඳුමක් නොපෙනේ.

කූඩු තුළ රතු කෝලාහලය

රට කම්පනයට පත් කළ සහ පුළුල් හෙළාදැකීම්වලට ලක් වූ මෙම නවතම බන්ධනාගාර අසාන්තිය නිල වශයෙන් සමසිඳී ඇත. එහෙත් මිනිස් ජීවිත වෙනුවෙන් ගෙවූ මිල අතිශය දරුණු වූ අතර, පහසුකම් ඇතුළත ඇති වූ ගැටුම් හේතුවෙන් දෙදෙනෙකුට අධික ජීවිත ගණනාවක් හානි වී, ලකුණු ගණනක් සිරකරුවන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය තත්ත්වයට පත් වූහ.

ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වූ ආකාරය හෝ මාරාන්තික සිදුවීම් දාමය ඇවිළවූ නිශ්චිත හේතුව කුමක්දැයි බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මකව ජනතාවට දන්වා නොමැත. මෙම සිද්ධිය, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දශක ගණනාවක් තිස්සේ පීඩාවට ලක් කරමින් පවතින නිදන්ගත අධිජනාකීර්ණ භාවය, දුර්වල තත්ත්වයන් හා ක්‍රමානුකූල නොසැලකිලිමත් බව කෙරෙහි නැවතත් දැඩි අවධානය යොමු කර ඇත.

පවුල් හැඬෙද්දී දේශපාලකයෝ දොස් ගණනය කරති

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාව වටා එකට එකතු වනවා වෙනුවට, රජය සහ විරුද්ධ පක්ෂය ඔවුනොවුන් අතර දොස් පැවරීමේ හා දේශපාලන ලකුණු ලබා ගැනීමේ හුරු ප්‍රායෝගිකයට බැස ඇත. ගොදුරු ගිය අය‍ෙග් පවුල් පිළිතුරු සෙවමින් සිටිද්දී, දෙපාර්ශ්වයම දොස් ප්‍රතිදොස් හුවමාරු කරගනිමින් ඔවුනොවුන් ද්වාරය ඉදිරිපිට බරපතළකම තබා ගැනීමට ක්‍රියාකරයි.

මෙම දේශපාලන ශ්‍රම බරිත ආරවුල, කාලය සහ රාජ්‍ය සම්පත් දෙකෙහිම ගැඹුරු නාස්තියක් බව විචාරකයෝ ඉක්මනින් පෙන්වා දෙති — ඒ ශක්තිය, කුමක් ද වැරදී ගියේ සහ අනාගත ඛේදවාචකයන් වළකා ගන්නා ආකාරය සම්බන්ධව බරපතළ, ස්වාධීන විමර්ශනයකට යොමු කිරීම සඳහා ඊට වඩා ඵලදායී ලෙස භාවිත කළ හැකිය.

අර්බුදයේ ගිලී ඇති ක්‍රමය

බන්ධනාගාර අයිතිවාසිකම් යළිත් ඉල්ලා සිටින පිරිස් තර්ක කරන්නේ, මෙතරම් විශාල සිදුවීම් හිස් අවකාශයෙන් ඇති නොවන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ පහසුකම් අදහස් කළ ධාරිතාවෙන් ඈත්ව දශක ගණනාවක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති අතර, ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩල, ප්‍රමාණවත් නොවන පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සහ දුර්වල යටිතල පහසුකම් ප්‍රචණ්ඩත්වය පහසුවෙන් මෝල් ගැසිය හැකි තත්ත්වයන් නිර්මාණය කර ඇත.

  • නිදන්ගත අධිජනාකීර්ණ භාවය බන්ධනාගාර ක්‍රමය තුළ වඩාත්ම හදිසි ගැටළු අතරින් එකකි
  • කාර්ය මණ්ඩල හිඟකම නිසා ප්‍රතිසංස්කරණ නිලධාරීන් අතිශය බරක් යටපත් වී, ස්ථාවර රාවය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වෙයි
  • පුනරුත්ථාපන හා මානසික සෞඛ්‍ය සහාය සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය සිරකරුවන් අතර තතත්ත්වය උද්දීප්ත කිරීමට දායක වෙයි
  • ඊට පෙර ඇති වූ බන්ධනාගාර අශාන්ති සිද්ධීන් අර්ථවත් ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණවලට හේතු නොවීය
මෙම මූල හේතූන් විසඳීමට සැබෑ දේශපාලන කැමැත්තක් නොමැති නම්, මෙවැනි තවත් ඛේදවාචකයන් ඇතිවේ ද නැතිද යන්න ප්‍රශ්නය නොව, කවදා ඇතිවේද යන්නයි — ප්‍රේක්ෂකයෝ අවවාද කරති.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීති නියෝජිතයෝ දැන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, වාචාල කථා ඔබ්බෙහි ගොස්, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධව ස්වාධීන, විනිවිද ස්වභාවයක් සහිත විමර්ශනයක් ඇරඹිය යුතු බවයි. වගවීම, පහළ පෙළේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට ඔබ්බෙහිද ව්‍යාප්ත විය යුතු අතර, මෙතරම් කල් ධනාත්මක තත්ත්වයන් ශේෂව තබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දුන් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැන වගක

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, සිය පීඨ කිහිපයක් සතියක කාලයකට මාර්ගගත හා මිශ්‍ර ඉගෙනුම්…

09 Jul 2026 Discuss
ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි Sinhala

ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි

ඔහු වරක් ලොව මහත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල ආධිපත්‍යය දැරුවේය — දස දහස් ගණනින් ඒකරාශී වූ පේ‍්‍රක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින්, ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලික…

09 Jul 2026 Discuss
මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි Sinhala

මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි

වයඹ පළාතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා සමාගමක් වරක් නිෂ්ඵල යැයි සැලකූ මාළු අපද්‍රව්‍ය ලාභදායී අපනයන භාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මාර්ගයක් සොයාගෙන, රටට මිලියන ගණනක්…

09 Jul 2026 Discuss