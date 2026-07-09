මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්රව්ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි
වයඹ පළාතේ ස්ථාපිත ශ්රී ලංකා සමාගමක් වරක් නිෂ්ඵල යැයි සැලකූ මාළු අපද්රව්ය ලාභදායී අපනයන භාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මාර්ගයක් සොයාගෙන, රටට මිලියන ගණනක් රුපියල් විදේශ විනිමය ඉපැයීම් උත්පාදනය කරමින් සිටී.
අපද්රව්යයෙන් සම්පතක් දක්වා
පුත්තලම් දිස්ත්රික්කයේ මඩුරන්කුලිය මූලස්ථාන කරගෙන ක්රියාත්මක වන ආයෝජන මණ්ඩල (BOI) අනුමත ව්යාපාරයක් වන යෙසොල් ලංකා සමාගම, ඉවත දැමූ මාළු අපද්රව්ය ලාභදායී අපනයන නිෂ්පාදනයක් බවට සාර්ථකව පරිවර්තනය කර ඇති අතර, තිරසාර ව්යාපාරික මාදිලිවලට පාරිසරික සැලකිලිවලට ද ගරු කරමින් ශක්තිමත් ආර්ථික ප්රතිලාභ ලබාදිය හැකි බව ඔප්පු කර ඇත.
සමාගමේ නව්යකාරී ප්රවේශය මගින් මසුන් ඇල්ලීමේ කර්මාන්තය විසින් ඉවත දැමෙන මාළු අතුරු නිෂ්පාදන සකසා, ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවල ඉහළ ඉල්ලූමක් ඇති වාණිජ වශයෙන් වටිනා ද්රව්ය බවට පරිවර්තනය කෙරේ.
BOI පිළිගැනීම සහ උපාය මාර්ගික පිහිටීම
යෙසොල් ලංකාගේ BOI අනුමත තත්ත්වය, සමාගමේ ආර්ථික දායකත්වය සහ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන නිල් ආර්ථික අංශයට වැඩිදුර ආයෝජන誘ල ලබාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ නිල පිළිගැනීමක් පිළිබිඹු කරයි. සශ්රීක මසුන් ඇල්ලීමේ ප්රජාවක් සහ පුළුල් වෙරළාශ්රිත සම්පත් සහිත පුත්තලම් දිස්ත්රික්කය, සමාගමේ මෙහෙයුම්වල කේන්ද්රීය අමුද්රව්ය සඳහා පහසු ප්රවේශයක් ලබාදෙයි.
මඩුරන්කුලිය හි ව්යාපාරයේ පිහිටීම එය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ක්රියාශීලී මත්ස්ය කලාපවලින් එකක හදවතේ තබා, ස්ථානීය ධීවරයන්ගෙන් සහ සැකසීමේ පහසුකම්වලින් සෘජුවම මාළු අපද්රව්ය ලබාගැනීමට ඉඩ සලසමින්, එවැනි අතුරු නිෂ්පාදනවලින් නොතකා හැරෙන වෙරළාශ්රිත ප්රජාවන්ට අමතර ආදායම් මාර්ගයක් ද නිර්මාණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ තේ, ඇඳුම් සහ රබර් වැනි සාම්ප්රදායික භාණ්ඩ ඔබ්බෙහි තම අපනයන පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීමට ප්රයත්න දරා ඇත. රටේ මෑත ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ඉතා ම තීරණාත්මක සැලකිල්ලක් ව පවතින විදේශ විනිමය සංචිත ඉහළ නැංවීමේ ක්රමයක් ලෙස ආර්ථික සැලසුම්කරුවන් දිරිගන්වා ඇති අගය එකතු කළ ව්යාපාරවල ආකාරය, යෙසොල් ලංකාගේ මාළු අපද්රව්ය සැකසීමේ ව්යාපාරය වැනි මුලපිරීම් නියෝජනය කරයි.
- මෙම ව්යාපාරය කලින් ඉවත දැමූ අපද්රව්ය මුදල්කරණය කිරීමෙන් ස්ථානීය ධීවර ප්රජාවන්ට සහාය ලබාදෙයි
- BOI අනුමැතිය ශක්තිමත් රාජ්ය සහාය සහ ව්යාප්තිය සඳහා ඇති හැකියාව සංඥා කරයි
- මාදිලිය සමුද්ර කර්මාන්තයේ චක්රීය ආර්ථික ප්රතිපත්ති දෙසට ඇති ගෝලීය ප්රවණතාවන්ට අනුගත වෙයි
- අපනයන ඉපැයීම් ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිතවලට සෘජුවම දායක වෙයි
තිරසාර කර්මාන්තයක් සඳහා ආදර්ශයක්
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, දිනපතා සැලකිය යුතු මාළු අපද්රව්ය ප්රමාණ වාණිජ භාවිතයකින් තොරව සකස් කෙරෙන ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති අනෙකුත් වෙරළාශ්රිත ප්රජාවන්ට යෙසොල් ලංකාගේ සාර්ථකත්වය සැලැස්මක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බවයි. එවැනි අපද්රව්ය ධාරා ලාභදායී ලෙස සකස් කර අපනයනය කළ හැකි බව ඔප්පු කිරීමෙන්, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් මත්ස්ය අංශය තුළ නොගවේශිතව පවතින හැකියාව පිළිබඳ සංවාදයක් සමාගම විවෘත කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම දිගටම කරගෙන යන විට, ග්රාමීය ජීවනෝපාය ශක්තිමත් කරමින් සහ පාරිසරික අපද්රව්ය අඩු කරමින් විදේශ විනිමය උත්පාදනය කරන ව්යාපාර, ප්රතිපත්ති立案 立案 සකස් කරන්නන්ගෙන් සහ ආයෝජකයන්ගෙන් ඉහළ අවධානයක් ලැබීම ස්වාභාවි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.