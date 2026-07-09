Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආනයනික ලුණු තීරණය ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100කට අධික විදේශ විනිමය අලාභයක්

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආනයනික ලුණු තීරණය ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100කට අධික විදේශ විනිමය අලාභයක්

ආනයනය කරන ලද මෙට්‍රික් ටොන් 50,000කට ආසන්න ලුණු ප්‍රමාණයක් අතරමං ව ඇති ඉරණම පිළිබඳ රජයේ තීරණයක් නොමැතිව වසරකට වැඩි කාලයක් ගතවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100කට අධික විදේශ විනිමය අලාභයක් සිදුවී ඇති අතර, ප්‍රතිපත්ති කළමනාකරණයේ දුර්වලතා සහ නිලධාරිවාදී අකර්මණ්‍යතාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල මතු වී තිබේ.

තොගය අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක

මෙට්‍රික් ටොන් 50,000ක් වන ආනයනික ලුණු ප්‍රමාණය මාස දොළොසකට අධික කාලයක් තිස්සේ භාවිතයකින් තොරව හා විසඳුමකින් තොරව රැඳී ඇති අතර, ඵලදායී ප්‍රතිඵලයකින් තොරව සැලකිය යුතු විදේශ ප්‍රාග්ධනයක් ඒ හා බැඳී ඇත. කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සහ ව්‍යාපාරික පාර්ශ්වකරුවන් ප්‍රතිපත්ති මට්ටමේ දිගු ලෙස ගෙවී ගිය අවිනිශ්චිතතාවයට ආරෝපණය කරන, ඉහළ යන අලාභ පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

දිගු 膠着 තත්ත්වය විදේශ සංචිත හීන කිරීමට පමණක් නොව, ලුණු තීරණාත්මක අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස යොදා ගන්නා පහළ කර්මාන්තවලටද බාධා ඇති කර ඇති අතර, ආරම්භක ආනයන වියදමෙන් ඔබ්බට ආර්ථික හානිය තවත් උග්‍ර කර ඇත.

ප්‍රතිපත්ති අවිනිශ්චිතතාව විමර්ශනයට ලක් වෙයි

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන ප්‍රතිපත්ති රාමුව, විශේෂයෙන් උපායමාර්ගික භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් නැවත විවාදයට තුඩු දී ඇත. රට තවමත් අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට ඒමේ ගමනක යෙදී සිටින අවස්ථාවක, කාල සීමාවන් සහිත ආර්ථික තීරණ රජය හසුරුවන ආකාරයේ ගැඹුරු ව්‍යුහාත්මක දුර්වලතා ඉකිමත් ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබිඹු කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රටේ මූල්‍ය සෞඛ්‍යය දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරන ලද දර්ශකයක් ලෙස විදේශ විනිමය සංචිත පවතිනු ඇත. ගෙවීම් නොකළ ආනයන ගැටළු සඳහා බැඳී ඇති සෑම ඩොලරයකම, ජාත්‍යන්තර මුද්‍රා අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ රජය ශ්‍රමයෙන් නගා සිටුවා ගත් සංචිත පාදමට පීඩනයක් නියෝජනය කරයි.

ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දරා ගනී

ප්‍රමාදයෙහි ව්‍යාපාරික බලපෑම දරුණු ලෙස විස්තර කර ඇත. රසායනික නිෂ්පාදනය සහ ආහාර සැකසුම් අංශ ඇතුළු කාර්මික ලුණු මත යැපෙන කර්මාන්ත, ප්‍රතිපත්ති විසඳුමක් අපේක්ෂාවෙන් ගබඩාව ලබා ගත නොහැකි ව සැපයුම් බාධාවලට මුහුණ දී ඇති බව වාර්තා වේ.

  • ආනයනික ලුණු මෙට්‍රික් ටොන් 50,000කට අධිකයක් ක්‍රියාවිරහිත ව පවතී
  • විදේශ විනිමය අලාභ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100 ඉක්මවන බව ගණන් බලා ඇත
  • විසඳුමක් නොපෙනෙන ලෙස ප්‍රමාදය වසරකට වැඩි කාලයක් දිගු වේ
  • ලුණු මත රඳා පවතින පහළ කර්මාන්ත සැපයුම් දාම බාධාවලට මුහුණ දී ඇත
ආනයනික ලුණු පිළිබඳ කාලෝචිත තීරණයක් ගැනීමට ඇති නොහැකියාව රටට දැඩි ලෙස ගෙවා ගත හැකි මිලක් ගෙවා ඇති අතර, ආර්ථික ස්ථාවරකරණයේ තීරණාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමේ රජයේ ධාරිතාව කෙරෙහි විශ්වාසය සැලකිය යුතු ලෙස කෙළෙසා ඇත.

වගවීමේ ඉල්ලීම්

ප්‍රමාදය දිගටම ගිය හොත් මූල්‍ය හානිය තවත් ගැඹුරු වනු ඇති බවට අනතුරු අඟවමින්, රාජ්‍ය ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට පැහැදිලි හා ක්ෂණික පිළිතුරක් ලබා දෙන ලෙස පාර්ශ්වකරුවෝ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති. ජාතික ආර්ථික වැදගත්කමක් ඇති භාණ්ඩ සඳහා විශේෂයෙන් ආනයන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන සන්නිවේදනය හදිසි ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ සහ ආයෝජක විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමේ උත්සාහයන් දිගටම ගෙන යන විට, මෙවැනි සිදුවීම් ප්‍රතිපත්ති අඩපණ භාවයේ සැබෑ වියදම රටේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්ව වැඩසටහනට කෙතරම් ද යන්න

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි Sinhala

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, සිය පීඨ කිහිපයක් සතියක කාලයකට මාර්ගගත හා මිශ්‍ර ඉගෙනුම්…

09 Jul 2026 Discuss
ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි Sinhala

ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි

ඔහු වරක් ලොව මහත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල ආධිපත්‍යය දැරුවේය — දස දහස් ගණනින් ඒකරාශී වූ පේ‍්‍රක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින්, ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලික…

09 Jul 2026 Discuss
මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි Sinhala

මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි

වයඹ පළාතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා සමාගමක් වරක් නිෂ්ඵල යැයි සැලකූ මාළු අපද්‍රව්‍ය ලාභදායී අපනයන භාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මාර්ගයක් සොයාගෙන, රටට මිලියන ගණනක්…

09 Jul 2026 Discuss