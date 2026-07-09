Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වෙයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන්, සිය පීඨ කිහිපයක් සතියක කාලයකට මාර්ගගත හා මිශ්‍ර ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයන් වෙත තාවකාලිකව මාරු කර ඇත.

සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගන්නා ලද වැළකිලිමත් පියවරක්

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය සිසු පිරිස් හා අධ්‍යාපනික කාර්යමණ්ඩලය අතර තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගැනීමේ පූර්වාරක්ෂිත පියවරක් ලෙස, විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන් විසින් අදාළ පීඨ සෘජු දේශන ක්‍රමයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.

පරිශ්‍රය තුළ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීම පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල හමුවේ, තත්ත්වය තව දුරටත් උග්‍ර වීමට ඉඩ නොදී ක්ෂණික ව ක්‍රියාත්මක වීමට කළමනාකාරිත්වය තීරණය කළේය.

අධ්‍යාපන දින දර්ශනය නිවැරදිව පවත්වා ගැනීමට මිශ්‍ර ආකෘතිය

තාවකාලික මෙම ක්‍රමවේදය යටතේ, දේශන සම්පූර්ණයෙන්ම මාර්ගගතව හෝ අථත්‍ය හා සීමිත සෘජු සැසි ඒකාබද්ධ කරන ලද මිශ්‍ර ආකෘතියක් හරහා පවත්වනු ලැබේ. මෙමගින් විශ්වවිද්‍යාලයේ කාලසටහනට සැලකිය යුතු බාධාවක් නොවන ලෙස අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වීම සහතික කෙරේ.

සිසුන්ට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙසත්, දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හා සමේ කුෂ්ඨ ඇතුළු ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඩෙංගු රෝගය නොනිමෙන පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පවතී

විශේෂයෙන් Aedes aegypti මදුරුවන්ගේ බෝවීමේ පරිසරයන් නිර්මාණය වන තද වර්ෂාපතන සමයන්හිදී ශ්‍රී ලංකාව නැවත නැවතත් ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටී. එකම ඉඩකඩ බෙදා ගනිමින් විශාල පිරිස් ජනාකීර්ණ ව සිටින අධ්‍යාපනික ආයතන, එවැනි වසංගත අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන් අවදානමට ලක් විය හැකි පරිසරයන් ලෙස සලකනු ලැබේ.

  • කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ කිහිපයක් මාර්ගගත ඉගෙනුමට මාරු වීමෙන් ප්‍රభාවයට ලක් ව ඇත.
  • මාර්ගගත හා මිශ්‍ර ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදය සතියක කාලයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.
  • විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගන්නා ලදී.

පරිශ්‍රය තුළ රැඳී පවතින ජල මූලාශ්‍ර ඉවත් කිරීම, පුළුල් ඩෙංගු වැළැක්වීමේ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස රටපුරා ආයතන වෙත සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නිතර නිතර නිර්දේශ කර ඇත. ඉහළ අවදානම් සහිත මෙම කාලපරිච්ඡේදයේදී පරිශ්‍ර සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ගත් ක්‍රියාමාර්ගය වගකිවයුතු හා ඉදිරිදර්ශී පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි Sinhala

ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්‍රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි

ඔහු වරක් ලොව මහත්තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල ආධිපත්‍යය දැරුවේය — දස දහස් ගණනින් ඒකරාශී වූ පේ‍්‍රක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරමින්, ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලික…

09 Jul 2026 Discuss
මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි Sinhala

මඩුරන්කුලිය සමාගමක් මාළු අපද්‍රව්‍ය මිලියන ගණනක විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලට පරිවර්තනය කරයි

වයඹ පළාතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා සමාගමක් වරක් නිෂ්ඵල යැයි සැලකූ මාළු අපද්‍රව්‍ය ලාභදායී අපනයන භාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මාර්ගයක් සොයාගෙන, රටට මිලියන ගණනක්…

09 Jul 2026 Discuss
ආනයනික ලුණු තීරණය ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100කට අධික විදේශ විනිමය අලාභයක් Sinhala

ආනයනික ලුණු තීරණය ප්‍රමාද වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100කට අධික විදේශ විනිමය අලාභයක්

ආනයනය කරන ලද මෙට්‍රික් ටොන් 50,000කට ආසන්න ලුණු ප්‍රමාණයක් අතරමං ව ඇති ඉරණම පිළිබඳ රජයේ තීරණයක් නොමැතිව වසරකට වැඩි කාලයක් ගතවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපද…

09 Jul 2026 Discuss