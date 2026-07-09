ආධුනිකයන් අතර මහා ශූරයා: කුමාර් සංගක්කාර ක්ලබ් ක්රිකට් තරගයකට පිවිස රසිකයන් මවිතයට පත් කරයි
ඔහු වරක් ලොව මහත්තම ක්රිකට් ක්රීඩාංගණවල ආධිපත්යය දැරුවේය — දස දහස් ගණනින් ඒකරාශී වූ පේ්රක්ෂකයන් ඉදිරියේ ක්රීඩා කරමින්, ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සදාකාලික ශ්රේෂ්ඨයන් අතර ස්ථානයක් දිනා ගනිමිනි. දැන් ශ්රී ලංකාවේ අතිශ්රේෂ්ඨ පිතිකරු කුමාර් සංගක්කාර, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වේදිකාවක — ක්ලබ් ක්රිකට් තරග පිටියේ — අවධානය ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටී. එහිදී සාමාන්ය ක්රීඩකයන් සහ සති අන්ත ක්රිකට් ක්රීඩකයන් හදිසියේම සජීව පුරාවෘත්තයකු සමඟ එකම දෙල්ලේ ගැටෙන්නට සිතාගෙන නොතිබිණ.
සාමාන්ය පරිසරයක මහා ශූරයෙකු
කුමාර් සංගක්කාර — අභිජාත්ය, සන්සුන් හා ප්රකට — ක්ලබ් ක්රිකට් ක්රීඩකයන් සමඟ කිට්ටු ඇඳුම් ඇඳගෙන සූදානම් වන දර්ශනය රසිකයන් සහ සෙසු ක්රීඩකයන් සම්පූර්ණ විස්මයට පත් කළේය. ලොව ශ්රේෂ්ඨ පිතිකරු ගේ ශ්රේෂ්ඨත්වය ළමා කාලයේ සිට නැරඹූ අය, ඔහු දැන් තමන්ගේ මට්ටමේ පිතිකරුවකු ලෙස ක්රීඩා කරන්නට පිටියට බසිනු දකිද්දී, ඒ කුමක්ද කියා ග්රහණය කර ගැනීම ඔවුන්ට ඉතා අසීරු විය.
ඒ මොහොත හරියාකාරව ග්රහණය කරගැනීමට නිවැරදි වචන සොයා ගැනීමට අරගල කළ එක් නරඹන්නෙකු, ක්රීඩා ලෝකය ඉදිරිපත් කළ හැකි ඉහළම සැසඳීමට යොමු විය.
"මෙය මෙස්සි නැරඹීමටත් වඩා විශාලය — මෙය පෙලේ නැරඹීමක් වැනිය," යැයි ඒ රසිකයා පැවසූ අතර, ශ්රේෂ්ඨ ෆුට්බෝල් ශූරයන් දෙදෙනෙකුගේ නම් ගනිමින් ජනතා ක්රීඩා මට්ටමේදී සංගක්කාරගේ සිටීම කොතරම් වැදගත්ද යන්න ප්රකාශ කිරීමට උත්සාහ කළේය.
හුදෙකලා දස්කම් ප්රදර්ශනයකට ඔබ්බෙන්
නිරීක්ෂකයන් ආකර්ෂණය කළේ අවස්ථාවේ අලුත්කම පමණක් නොව, සංගක්කාර තමා රැගෙන ආ ආකාරයයි. උඩඟු බවක් නොතිබිණ, ඈත් වූ සෙලිබ්රිටි පෙනුමක් ද නොතිබිණ. ඔහු අව්යාජව සම්බන්ධ විය, බැරෑරුම් ලෙස ක්රීඩා කළ අතර, දශක දෙකක ක්රිකට් ජාත්යන්තර වෘත්තීය ජීවිතය හරහා ඔහු නිරූපණය කළ ගෞරවාන්විත ස්වභාවය ද රැගෙන ආවේය.
ආලෝකයෙන් ඈත් සාමාන්ය ක්රීඩා පිටිවල වසර ගණනාවක් ක්රීඩා කළ ක්ලබ් ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට මෙම අත්දැකීම අසාමාන්ය ලෙසම විශේෂ විය. ඇතැමෙකු පිළිගත්තේ, ගෙවතුරෙහිම ක්රීඩා කළ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයා ගැනම සිතෙන විට, තරගය කෙරෙහිම අවධානය යොමු කිරීමට ඔවුන්ට ඉතා අසීරු වූ බවය.
ක්රීඩාව කිසිදා හැරනොගිය මිනිසා
සංගක්කාර 2015 දී ජාත්යන්තර ක්රිකට් වෙතින් විශ්රාම ගත්තේ, සියලු ආකෘතිවල ධාවන 28,000 කට අධික සංඛ්යාවක් සහ ක්රිකට් ඉතිහාසයේ ලෝක වාර්තාවක් ලෙස අදටත් ඉතිරි වන ඒකදින ජාත්යන්තර ශතකයන් හතරක් ඇතුළු කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතයකට නිමාවක් ලෙසය. ඉන් පසුව ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සෞඛ්ය කේන්ද්රයේ තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස ප්රධාන භූමිකාවක් ගනිමින් ලෝක ක්රිකට් ක්ෂේත්රයේ වඩාත් ගෞරවාදරයට ලක් වූ නාද වලින් කෙනෙකු ලෙස ඔහු අඛණ්ඩව සිටී.
කෙසේ නමුත්, ක්රීඩා කිරීමේ මට්ටමේදී, අවිධිමත් ක්ලබ් පරිසරයේදී හෝ, ඔහුගේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධීතාව ප්රකාශ කරන්නේ, ශීර්ෂකයන් සහ වාර්තාවලට පමණක් තෘප්ත කළ නොහැකි, ක්රීඩාව කෙරෙහි ඔහු දරන දිගු ප්රේමයයි.
- සංගක්කාර ටෙස්ට් ධාවන 12,400 ක් ලකුණු කළ අතර, විශ්රාම ගන්නා විට ඔහු සදාකාලික ලැයිස්තුවේ දෙවැනි ස්ථානයේ සිටියේය
- ශ්රී ලංකාවට නායකත්වය දුන් ඔහු, ක්රිකට් ඉතිහාසය නිර්මාණය කළ ශ්රේෂ්ඨම වික්කට් රකිනු-පිතිකරුවන් අතර ප්රමුඛතම ශූරයා ල
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.