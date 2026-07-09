සජිත් ප්රේමදාස විරුද්ධව පාර්ලිමේන්තු සභා නියෝග උල්ලංඝනය කළ බවට රජය ක්රියාමාර්ග ඉල්ලයි
විපක්ෂ නායක හා සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තු සභා නියෝග උල්ලංඝනය කළ බවට රජය විසින් නිල වශයෙන් චෝදනා එල්ල කරමින්, එවැනි හැසිරීම් අනාගතයේ නැවත සිදු නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා දෘඪ ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බව ඉල්ලා සිටියේය.
පාර්ලිමේන්තුවේදී එල්ල වූ චෝදනාව
බදාදා (8) දින, ප්රේමදාස මහතා සභා මන්දිරයේදී වරප්රසාද කාරණාවක් මතු කරමින් සිටි අවස්ථාවක් ඇතිවූ සිද්ධියකට අනුව මෙම චෝදනාව ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඔහු කටයුතු කළ ආකාරය, පාර්ලිමේන්තු හැසිරීම් පාලනය කරන සභා නියෝග ලෙස හඳුන්වන ස්ථාපිත රීතිවලට පටහැනි බව රජු නියෝජිතයින් තර්ක කළහ.
පාර්ලිමේන්තුවේ සභා නියෝග යනු, සාමාජිකයන් රැස්වීම්, විවාද සහ යෝජනා හෝ වරප්රසාද කරුණු මතු කිරීමේදී කෙසේ හැසිරිය යුතු ද යන්න නියම කරන ක්රියා පිළිවෙත් නීති සංග්රහය වේ.
රජය දැඩි ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටී
ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ සාමාජිකයන්, මෙම කාරණය ප්රතිවිපාකයකින් තොරව ගොස් ඉවර නොවිය යුතු බවට ඔවුන්ගේ අවධාරණය හඬ නඟා ප්රකාශ කළහ. එවැනි උල්ලංඝනයන් ඇමතීමකින් තොරව ඉදිරියට යාමට ඉඩ දීම, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පැවැත්වීම සම්බන්ධ විනාශකාරී පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කරන අතර, ජනතා නියෝජිතයන් සියලු දෙනාටම සමානව බලපාන රීතිවල අධිකාරිය බිඳ දමන බව ඔවුහු තර්ක කළහ.
රජයේ මෙම ස්ථාවරය, පාලක පරිපාලනය හා ප්රධාන විපක්ෂය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින 緊張ය පිළිබිඹු කරන අතර, දෙපාර්ශ්වය ම සභා කාමරය තුළ ක්රියා පිළිවෙත් හා දේශපාලන කාරණා සම්බන්ධයෙන් ගැටෙමින් සිටී.
පුළුල් පාර්ලිමේන්තු ආතතීන්
මෙම නවතම සිද්ධිය, පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් ලක්ෂණ ගන්වා ඇති ප්රචණ්ඩ ලෙස ගැටෙන වාතාවරණය ක්රමයෙන් ඝනීభූත වෙමින් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි. වරප්රසාද, ක්රියා පිළිවෙත් සහ පාර්ලිමේන්තු අචාරධර්ම සම්බන්ධ ආරවුල් වඩාත් නිතර නිතර ඇති වෙමින් පවතින අතර, රජු හා විපක්ෂ සාමාජිකයන් දෙපාර්ශ්වය ම වරදකාරිත්ව චෝදනා හුවමාරු කරගනිමින් සිටිති.
රජයේ ක්රියාමාර්ගය සඳහා කළ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර වශයෙන් කථානායකවරයා කිසියම් නිල පියවරක් ගනු ඇත් ද, නොහොත් විනය හා ක්රියා පිළිවෙත් සඳහා වගකිව යුතු අදාළ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා හරහා මෙම කාරණය විසඳනු ඇත් ද යන්න තවම දැකගත නොහැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.