ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාරයක මාරාන්තික කැරැල්ලකින් මියගිය සංඛ්යාව 26 දක්වා ඉහළ යා
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු කැරැල්ලකින් සිරකරුවන් 26 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ රටේ බරපතළම බන්ධනාගාර කලහයක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීමෙන් ශෝකයට පත් පවුල් දැන් ආදරණීයයන්ගේ විරහව දුක් සේ විඳිමින් සිටිති.
කුටි දොරටු පිටුපස ගිනි පිඹිනු
මෙම මාරාන්තික අවාංකුලතාවයෙන් සිරකරුවන් දෙදස් හතර දෙනෙකුගේ ජීවිත හානි සිදු වූ අතර, එය දිවයින පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කළේය. බලධාරීන් ඉක්මනින් තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ක්රියා කළ ද, ඊට පෙරාතුව සැලකිය යුතු ජීවිත හානියක් ඇති වී තිබිණි.
කැරැල්ල හරියටම ආරම්භ වූ ආකාරය සම්බන්ධ විස්තර විමර්ශකයන් විසින් තවමත් එකට ගොනු කරමින් පවතින අතර, රටේ ප්රතිසංස්කරණ මධ්යස්ථාන තුළ දිගුකලක සිට පැවත ආ ප්රශ්නයක් ලෙස බන්ධනාගාරවල අධික ජනගහනය හා සිරකරුවන් අතර ආතතීන් නිරන්තරයෙන් ම සඳහන් කෙරී ඇත.
ශෝකයේ ගැලී ගිය පවුල්
මියගිය අයගේ පවුල්වලට මෙම ප්රවෘත්තිය දරාගත නොහැකි ශෝකයක් ගෙනාවේය. ආදරණීයයන් පිළිබඳ තොරතුරු සොයා ඇඳගෙන ගිය ඥාතීන් පිරිස් බන්ධනාගාර පරිශ්රය පිටත රැස් වූ අතර, බලධාරීන් මෙම දරුණු සිදුවීමේ පසු ඵල සමාලෝචනය කිරීමට කටයුතු කළහ.
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල තත්ත්වයන් කෙරෙහි තියුණු අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයන් මෙම මාරාන්තික ප්රචණ්ඩ ක්රියාවලිය ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ ක්ෂණික හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.
වගවීම සඳහා ඇති ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ අර්ථවත් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ සඳහා නොයෙකුත් පාර්ශ්වවලින් නැවත නැවතත් ඇති වූ ඉල්ලීම් හමුවෙහි, විවේචකයෝ දිගුකලක සිට පවතින ගැටළු ඇඟිල්ල දිගු කරමින් පෙන්වා දෙති. ඒවා නම්:
- රට පුරා රඳවාගැනීමේ මධ්යස්ථානවල දරුණු අධික ජනගහනය
- බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය හා කළමනාකරණය සඳහා ප්රමාණවත් නොවන සම්පත්
- සිරකරුවන් සඳහා සීමිත පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන්
- පැරණි ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල දුර්වල යටිතල පහසුකම්
රාජ්ය භාරකාරත්වයේ ස්ථානයක් තුළ ජීවිත 26ක් අහිමි වීම, කුමක් වැරදුනාද සහ ඇයි යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා ස්වාධීන වගවීමක් ඉල්ලා සිටී.
රජයේ නිලධාරීන් කැරැල්ල සම්බන්ධ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව තහවුරු කර ඇත. ඉදිරි දිනවලදී බලධාරීන් මාරාන්තික අවාංකුලතාවයට තුඩු දුන් සිදුවීම් අනුපිළිවෙල ස්ථාපිත කිරීමට සහ මෙම ඛේදවාචකය වැළැක්විය හැකිව තිබූ ද යන්න නිර්ණය කිරීමට උත්සාහ කරන විට, බන්ධනාගාර සේවාව දැඩි සූක්ෂ්මාලෝකනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය ධාරිතා ගැටළු හේතුවෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම ස්ථාන මුලින් ඉදිකිරීමේදී අදහස් කළ ප්රමාණයට වඩා සිරකරුවන් බොහෝ දෙනෙකු රඳවාගෙන ඇති බව නිතර වාර්තා වේ. එවැනි තත්ත්වයන් බන්ධනාගාර තුළ ආතතිය හා අස්ථාවරත්වයට දායක විය හැකි බවට අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් පෙර ද අනතුරු ඇඟවීය.
මෙම සිදුවීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතින අතර, බලධාරීන් සිය විමර්ශනය සම්පූර්ණ කිරීත් ම වැඩිදුර විස්තර ප්රකාශ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.