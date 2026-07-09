Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කළ සිරකරුවන්ගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් හදිසි පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් හඬ නඟයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කළ සිරකරුවන්ගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් හදිසි පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් හඬ නඟයි

නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් අනුව එම බන්ධනාගාරයෙන් මාරු කරන ලද සිරකරුවන්ගේ මරණ සම්බන්ධයෙන් වහාම හා සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අයිතිවාසිකම් සංවිධානයේ අනතුරු ඇඟවීම

මෙම ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානය, මරණවලට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ල ප්‍රකාශ කරමින්, ශ්‍රී ලංකාව මෙම කරුණ ඉහළම ප්‍රමුඛතාවයකින් සලකා බලන ලෙස බලකොට ඇත. රාජ්‍ය භාරයේ සිදු වන ඕනෑම ජීවිත හානියකදී අදාළ බලධාරීන් සිය ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගවීමක් හා විනිවිදභාවයක් දැක්විය යුතු බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කරයි.

සිරකරුවන් බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ගැටුම් අනුව නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයෙන් වෙනත් ස්ථානවලට මාරු කරනු ලැබූ අතර, ඉන් අනතුරුව ඔවුන් මිය යාම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් ව ඇත. මාරු කිරීමෙන් පසු ඔවුන්ට සුදුසු සත්කාරයක් හා ආරක්ෂාවක් සැලසුණේ දැයි ඔවුහු ප්‍රශ්න කරති.

වගවීම ඉල්ලා සිටීම

රාජ්‍ය රඳවාගැනීමේ සිටින සියලු දෙනාගේ ආරක්ෂාව හා ගෞරවය තහවුරු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් බැඳීම් වලට යටත් වන බව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කර ඇති අතර, සිරකරුවන් රඳවා ගත් තත්ත්වය කුමක් වුවද එය අදාළ වන බව ද ප්‍රකාශ කරයි.

භාරයේ සිටියදී සිරකරුවන් මිය යාම කිසිසේත් සාමාන්‍ය සිදුවීම් ලෙස සැලකිය නොහැක. එවැනි සෑම සිදුවීමක්ම සම්පූර්ණ සත්‍යය සොයා ගැනීමට හා යුක්තිය ඉටු කිරීමට නිශ්චිත, අපක්ෂපාතී හා ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටී.

ඕනෑම පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධියේ ලබා දෙන ලෙස සහ අනාගතයේ ඒ හා සමාන සිදුවීම් වළක්වා ගැනීමට ප්‍රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙසද සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වය සම්බන්ධ පුළුල් සැලකිල්ල

මෙම සිදුවීම නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඉදිරිපත් කරන රටේ රඳවාගැනීමේ පහසුකම්වල අධික ජනාකීර්ණ බව, ප්‍රමාණවත් නොවන වෛද්‍ය සේවා සහ බලය යොදා ගැනීම පිළිබඳව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් දිගු කාලයක් තිස්සේ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

කොළඹට උතුරින් පිහිටි නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර ක්‍රමය මුහුණ දෙන පුළුල් ව්‍යූහගත අභියෝග පිළිබිඹු කරමින් ඊට පෙරද අසාන්තිකාරී සිදුවීම්වල ස්ථානයක් ව ඇත. මාරු කරන ලද සිරකරුවන්ගේ මරණවල නිශ්චිත තත්ත්වයන් ආමන්ත්‍රණය කරන සවිස්තරාත්මක මහජන ප්‍රකාශයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය, තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම දිගටම කරගෙන යන අතර, වින්දිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වෙනුවෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටීමද නොනවත්වන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි Sinhala

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි

රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්‍ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්‍රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ…

09 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි Sinhala

ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

ගෝලීය නැව් ගමනාගමන රටාවන්හි පුළුල් වෙනස්කම් දකුණු වරායට නව අවස්ථා උදා කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, වෙළඳාම නිදහස් කිරීම සහ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවල දිවයිනේ…

09 Jul 2026 Discuss