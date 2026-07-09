ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි
රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ පොලිස් ඒකකයක් පිහිටුවන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
අත්සන් 40,000ක් සහිත පෙත්සම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ
වසර ගණනාවක් තිස්සේ කිසිදු අර්ථවත් ප්රගතියක් නොමැතිව පද්ධතිය තුළ අතරමං වී ඇති විසඳා නොගත් ළමා අපයෝජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් ක්රියා කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා අත්සන් 40,000ක් සහිත පෙත්සමක් පාර්ලිමේන්තුවට නිල වශයෙන් භාර දීමත් සමඟ මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් විය.
රටේ වඩාත්ම අනාරක්ෂිත පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ අපයෝජනයට ලක් වූවන්ට නියමිත වේලාවට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමට අපොහොසත් වූ ක්රමානුකූල අසාර්ථකත්වයක් ලෙස බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සලකන දෙය පිළිබඳ ගැඹුරු මහජන අමනාපය මෙම මහජන පෙත්සම පිළිබිඹු කරයි.
වගවීමේ අර්බුදයක්
ස්තම්භ වී ඇති නඩුවල අති විශාල ප්රමාණය, පවතින බරින් පිරුණු පොලිස් ව්යුහය හරහා එවැනි සංවේදී පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ හැරීම වෙනුවට, කැපවූ ආයතනික ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින බව ප්රේමදාස මහතා තර්ක කළේය. අපයෝජනයට ලක් වූ දරුවන්ට ආරක්ෂාව පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ නඩු හදිසිභාවයෙන් සහ වෘත්තීයභාවයෙන් හසුරුවනු ලැබෙන බවට සහතිකයක් ද ලැබිය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවීම තහවුරු කරනුයේ ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණවලට, ලිහිල් වූ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රමය තුළ ප්රමුඛතාව අඩු කිරීමට ඉඩ හැරීම වෙනුවට, ඒවාට අවශ්ය අවධානය හා විශේෂඥතාව ලැබෙන බව ය.
ක්රමානුකූල ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
විපක්ෂ නායකවරයාගේ මැදිහත්වීම, ළමා වින්දිතයන් සම්බන්ධ නඩු ශ්රී ලංකාවේ නෛතික හා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන විසින් හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන උත්සුකයන් කෙරෙහි අලුත් අවධානයක් යොමු කර ඇත. නඩු විභාගය ප්රමාද වීම, ප්රමාණවත් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැතිකම සහ දිවි ගළවාගත් අය සඳහා ප්රමාණවත් සහාය ව්යුහයන් නොමැතිකම යුක්තියට ප්රධාන බාධකයන් ලෙස අයිතිවාසිකම් පෙරළිකරුවන් විසින් වාරනේ නොව ඉස්මතු කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තුවේ දී පෙත්සම ඉදිරිපත් කිරීම, සිවිල් සමාජය සහ මහජනතාව මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් අක්රියතාවය පිළිගැනීමට ඉතා අකමැති බවත්, රට පුරා විසඳා නොගත් ළමා අපයෝජන නඩු අර්බුදයට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය පිළිබඳව නීතිනිර්මාතෘවරුන් වැඩෙන ලෙස සූක්ෂ්ම ලෙස නිරීක්ෂණයට ලක් වනු ඇති බවත් සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.