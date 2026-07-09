Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, වෙළඳාම නිදහස් කිරීම සහ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවල දිවයිනේ වෙළඳ රාමුවේ වඩාත් වැදගත් වෙනස්කම්වලින් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා නව දිශාවක්

රජය විසින් ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තිය නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය ආනයන බදු සරල කිරීමට, වෙළඳ බාධක අඩු කිරීමට සහ ගෝලීය වෙළඳපොළවල ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට වඩාත් තරඟකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණයකි.

මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඓතිහාසිකව ස්වභාවයෙන් ගත් ආරක්ෂාවාදී වෙළඳ ස්ථාවරයෙන් ඉවත් වී, විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමට හා අපනයන නායකත්ව ප්‍රවර්ධනය උත්තේජනය කරනු ඇතැයි බලධාරීන් විශ්වාස කරන, වඩාත් විවෘත හා වෙළඳපොළ-නැඹුරු ප්‍රවේශයක් කරා දිරිගන්නා හිතාමතාම සිදු කළ හැරීමක් සංඥා කරයි.

ප්‍රතිපත්තිය ඉලක්ක කරන දේ

නව තීරුබදු රාමුව, සංකීර්ණ, නොගැලපෙන සහ ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය හා ගෝලීය සැපයුම් දාමවලට ඒකාබද්ධ කර ගැනීමට බාධාවක් බව විවේචකයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කළ පවතින බදු ව්‍යුහය සාධාරණීකරණය කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණු කරයි.

  • සංශෝධිත හා සරල කළ ආනයන තීරුබදු ව්‍යුහයන් හරහා වෙළඳාම නිදහස් කිරීම
  • ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ගේ තරඟකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීම
  • ව්‍යාපාර පිරිවැය අඩු කිරීම මගින් විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන දිරිගැන්වීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තීන් ජාත්‍යන්තර සම්මතයන් හා ප්‍රමිතීන් සමඟ සමගාමී කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වැදගත්කම

මෙම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, 2022 වර්ෂයේ අසාමාන්‍ය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා යන මාර්ගය ගෙවා යන ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක හන්දියක් හිමිවන සමයක සිදු වේ. දිගුකාලීන තිරසාරභාවය සඳහා රටට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය සංචිත උත්පාදනය කිරීමට අපනයන වර්ධනය අත්‍යාවශ්‍ය බව ප්‍රතිපත්ති立案者යන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ තරඟකාරී වෙළඳ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස නැවත ස්ථානගත කිරීමේ මූලික පියවරක් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කළ තීරුබදු ප්‍රතිපත්තිය පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය හා අතරමැදි භාණ්ඩ සඳහා පිරිවැය බර අඩු කිරීම තුළින්, අපනයනය සඳහා නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට විදේශ ආදාන මත රඳා සිටින දේශීය නිෂ්පාදකයන්ටද ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් ව්‍යාප්තිය

තීරුබදු නිදහස් කිරීම, ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ විට, ඇඳුම් පැළඳිලි, කෘෂිකර්මය, තාක්ෂණය සහ සේවා ඇතුළු අංශ ගණනාවක් හරහා ඵලදායිතා ලාභ අගුළු ඇරීමට හැකි බව වෙළඳ ආර්ථික විශේෂඥයන් සඳහන් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව සතුව සාපේක්ෂ වාසිතා හිමි විය හැකි සියලු ක්ෂේත්‍ර ඒවා අතර වේ.

ප්‍රතිපත්තිය පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය බලාපොරොත්තු වන අතර, දේශීය කර්මාන්ත, රැකියා සහ රාජ්‍ය ආදායම මත එහි බලපෑම ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම හා නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නියාමන ආයතන කාර්ය භාරය භාර ගනු ඇත.

ඉදිරි මාසවල ප්‍රතිපත්තියේ අදියරෙන් අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම සමඟ ඇතිවන උපදේශන ක්‍රියාවලීන්හිදී පෞද්ගලික අංශය හා අපනයන කර්මාන්ත සංගම්වල කොටස්කරුවන් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි Sinhala

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි

රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්‍ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්‍රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ…

09 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි Sinhala

ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

ගෝලීය නැව් ගමනාගමන රටාවන්හි පුළුල් වෙනස්කම් දකුණු වරායට නව අවස්ථා උදා කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විමල් වීරවංශගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — නඩුව සී.පී.එස්.එල්. නායක තිල්වින් සිල්වාට එරෙහිව Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විමල් වීරවංශගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — නඩුව සී.පී.එස්.එල්. නායක තිල්වින් සිල්වාට එරෙහිව

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, හිටපු ඇමතිවරයා සහ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ විසින් ගොනු කළ අභියාචනයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර, ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට්…

09 Jul 2026 Discuss