Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විමල් වීරවංශගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — නඩුව සී.පී.එස්.එල්. නායක තිල්වින් සිල්වාට එරෙහිව

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විමල් වීරවංශගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — නඩුව සී.පී.එස්.එල්. නායක තිල්වින් සිල්වාට එරෙහිව

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, හිටපු ඇමතිවරයා සහ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ විසින් ගොනු කළ අභියාචනයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර, ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මහලේකම් තිල්වින් සිල්වා විසින් ගොනු කළ නඩුවක දී වන්දි ගෙවීමට නියෝග කළ කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණ තීරණය තහවුරු කරන ලදී.

අද ප්‍රකාශයට පත් කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය මගින් කලින් ලබා දුන් මහාධිකරණ තීන්දුව අනුමත කරන ලද අතර, හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට එම විනිශ්චය ඒ අධිකරණ මට්ටමේ දී තවදුරටත් අභියෝග කිරීමේ ඉඩකඩ ඉතිරි නොවේ.

ආරවුලේ පසුබිම

වාම දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතර ඇති වූ මෙම නඩුව, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන තලයේ දී දෙදෙනාම සතු ප්‍රමුඛ ස්ථානය හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය නායකත්වය දරන සහ වර්තමානයේ බලයේ සිටින ජාතික ජනබලවේගය ආණ්ඩු සන්ධානය තුළ ජ්‍යේෂ්ඨ තනතුරක් හෙබවෙන තිල්වින් සිල්වා, වීරවංශට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන යාමට වාණිජ අධිකරණ ක්‍රමය යොදා ගත්තේය.

කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය ඊට පෙර සිල්වාට පක්ෂව තීන්දු දෙමින් වීරවංශට අධිකරණය නියෝග කළ මුදල් ගෙවීමට නියෝග කළේය. ඉන් අනතුරුව වීරවංශ එම තීරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ අභියෝගයට ලක් කළ නමුත්, විනිශ්චය මඩුල්ල දැන් ඔහුගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කර මුල් තීරණය තහවුරු කර ඇත.

දේශපාලන වැදගත්කම

විමල් වීරවංශ ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ මතභේදාත්මක චරිතයකි; ජාතිකවාදී ස්වරූපයේ ප්‍රකාශ සහ ජනගත මතප්‍රකාශ සඳහා ඔහු ප්‍රසිද්ධය. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක බලයට පත් කළ දේශපාලන නැවත සකස්වීමෙන් පසු ඔහු විපක්ෂ කවයන්හි ක්‍රියාශීලීව සිටිමින් කලින් ආණ්ඩු යටතේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළේය.

පුළුල් ලෙස ගත් කළ වාම දේශපාලන මූල්‍යයන් හවුල් කරගත් නමුත් දැන් අධිකරණ ශාලාව තුළ මෙන්ම වත්මන් දේශපාලන බෙදීමේ දී ද විරුද්ධ පැත්තේ සිටිනු දක්නට ලැබෙන ප්‍රමුඛ චරිත දෙදෙනෙකු අතර ඇති වූ කැපී පෙනෙන නීතිමය සටනකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය නිමාව ගෙන ආවේය.

නියෝග කළ නිශ්චිත මුදල සහ පාර්ශ්වකරුවන් ගනු ලබන ඉදිරි පියවර සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, සම්පූර්ණ අධිකරණ නියෝගය ලබා ගත හැකි වන විට ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි Sinhala

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි

රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්‍ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්‍රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ…

09 Jul 2026 Discuss
ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි Sinhala

ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

ගෝලීය නැව් ගමනාගමන රටාවන්හි පුළුල් වෙනස්කම් දකුණු වරායට නව අවස්ථා උදා කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, වෙළඳාම නිදහස් කිරීම සහ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවල දිවයිනේ…

09 Jul 2026 Discuss