Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගෝලීය නැව් මාර්ග වෙනස්වීම් ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වන අතර හම්බන්තොට වරාය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ඉහළ යාමක් සටහන් කරයි

ගෝලීය නැව් ගමනාගමන රටාවන්හි පුළුල් වෙනස්කම් දකුණු වරායට නව අවස්ථා උදා කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් සිටී.

උපායමාර්ගික පිහිටීම ඵලදායී වෙමින්

ලෝකයේ කාර්යබහුලම සමුද්‍ර මාර්ගවලින් එකක් දිගේ පිහිටා ඇති හම්බන්තොට වරාය, ජාත්‍යන්තර නැව් සමාගම් ජාගතික කැළඹිලිවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් තම මාර්ග නැවත සකස් කර ගැනීමත් සමඟ භූගෝලීය වාසිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ඉල්ලා සිටිමින් සිටී. වරායේ වර්ධනය වන භාණ්ඩ ක්‍රියාකාරකම්, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිය සැලකිය යුතු යටිතල පහසුකම් ධාරිතාවට සාපේක්ෂව අඩු ලෙස භාවිත කරන ලද ස්ථාවරයක් සඳහා ඉදිරියට හැරෙන ලක්ෂ්‍යයක් බවට ඉඟි කරයි.

නැව් සමාගම් ඉන්දියන් සාගර කලාපය හරහා තදබදය, භූ දේශපාලන පීඩනයන් සහ විකාශනය වන වෙළඳ ප්‍රවාහයන් හේතුවෙන් විකල්ප ගමනාගමන හා ගොඩබෑමේ මධ්‍යස්ථාන ක්‍රමයෙන් සෙවීමත් සමඟ භාණ්ඩ ප්‍රමාණයේ ඉහළ යාම සිදුවෙමින් තිබේ.

කලාපීය වෙළඳ ජාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව ස්ථානගත කිරීම

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ හම්බන්තොටේ නැගීම, දැනටමත් ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ගොඩබෑමේ මධ්‍යස්ථාන අතර ස්ථානගත වී ඇති කොළඹ වරායේ ස්ථාපිත භූමිකාවට අනුපූරක වන බවයි. වරාය දෙකම එක්ව, කලාපීය හා ජාගතික සැපයුම් දාමවල තීරණාත්මක ගැටිත්තක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත තත්ත්වය ශක්තිමත් කළ හැකිය.

China Merchants Port Holdings සමඟ දිගු කාලීන බදු ගිවිසුමක් යටතේ පාලනය කරනු ලබන මෙම වරාය, විවිධ නෞකා වර්ග සහ භාණ්ඩ කාණ්ඩ誘ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා සිය සේවා පිරිනැමීම් ව්‍යාප්ත කිරීමට ආයෝජනය කරමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික ඇඟවුම්

දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකට අනුව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාවතේ තවමත් ගමන් කරන රටකට, හම්බන්තොටේ වැඩිවන වරාය ක්‍රියාකාරකම් අර්ථවත් ඇඟවුම් ගෙන දෙයි. වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රවාහය ඉහළ ආදායමක්, වරාය ආශ්‍රිත සේවාවල වැඩි රැකියා අවස්ථා සහ ශක්තිමත් විදේශ විනිමය ඉපැයීම් බවට පරිවර්තනය වෙයි.

  • වැඩිදියුණු වූ භාණ්ඩ ප්‍රමාණ රජය හා ක්‍රියාකරුවන්ගේ ආදායම් ධාරා ඉහළ නංවයි
  • වරාය ක්‍රියාකාරකම්වල වර්ධනය සැපයුම් සේවා හා අනුබද්ධ සේවා අංශ සඳහා සහාය වෙයි
  • වැඩිදියුණු වූ සම්බන්ධතාව දකුණු පළාතට තවදුරටත් කාර්මික ආයෝජන誘ආකර්ෂණය කර ගත හැකිය

හම්බන්තොටේ නිරන්තර ගතිවේගය රඳා පවතින්නේ ගොඩබිම් සම්බන්ධතාව හා වරාය කාර්යක්ෂමතා ප්‍රමිතීන් දිගටම වැඩිදියුණු කරමින් ජාගතික නැව් සමාගම්වලට වරාය ආක්‍රමණශීලී ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව මත බව විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.

විකාශනය වන ජාගතික නැව් ගමනාගමන පරිසරය හම්බන්තොටට දුර්ලභ අවස්ථා කවුළුවක් ඉදිරිපත් කරන අතර, මෙම මොහොත උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා වරාය ක්‍රියාකරුවන්, රජයේ අධිකාරීන් සහ වෙළඳ පහසුකම් සපයන්නන් අතර සම්බන්ධීකෘත ප්‍රයත්නයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

ජාත්‍යන්තර සමුද්‍ර කර්මාන්තය නව යථාර්ථයන්ට අනුගත වෙමින් ඉදිරියට යනවිට, ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පිහිටීම ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට රට ක්‍රමයෙන් සූදානම් ව ඇති අතර, හම්බන්තොට වරාය එම පුළුල් ජාතික අභිලාෂයට වර්ධනය වන දායකයකු ලෙස නැගී සිටිමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි Sinhala

ස්තම්භ වී ඇති ළමා අපයෝජන පරීක්ෂණ වේගවත් කිරීමට කැපවූ පොලිස් ඒකකයක් ඉල්ලා සජිත් හඬ නඟයි

රට පුරා වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට වීමේ මන්දගාමී වේගය පිළිබඳ පීඩනය තීව්‍ර වන අතරතුර, දීර්ඝ කලක් ප්‍රමාද වී ඇති ළමා අපයෝජන නඩු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂ…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙළඳාම විවෘත කිරීමට හා අපනයන වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට සුවිශේෂී තීරුබදු ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තියක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, වෙළඳාම නිදහස් කිරීම සහ රටේ අපනයන අංශය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව ජාතික තීරුබදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එය මෑත වසරවල දිවයිනේ…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විමල් වීරවංශගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — නඩුව සී.පී.එස්.එල්. නායක තිල්වින් සිල්වාට එරෙහිව Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විමල් වීරවංශගේ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි — නඩුව සී.පී.එස්.එල්. නායක තිල්වින් සිල්වාට එරෙහිව

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, හිටපු ඇමතිවරයා සහ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ විසින් ගොනු කළ අභියාචනයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර, ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට්…

09 Jul 2026 Discuss