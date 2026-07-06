නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ පරස්පර කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් ඊයේ දහවල් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගිය අතර තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලයේ මෙම කලාපයේ වාර්තා වූ බරපතලම බන්ධනාගාර කලහයක් ලෙස මෙය සැලකේ.
සිදු වූ දේ
බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා සිටි සිරකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇතිවූ මෙම ගැටුම ඉතා ඉක්මනින් ප්රචණ්ඩ සටනක් බවට පත් වූ අතර, එය පාලනය කිරීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට ක්ෂණිකව හැකියාවක් නොවීය. සාමය යළි ස්ථාපිත වන විට සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී සිටි අතර, තවත් සිරකරුවන් තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට විවිධ මට්ටමේ තුවාල සිදු වී තිබිණි.
මෙම සිද්ධිය තවත් බරපතල කරමින්, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මෙම ව්යාකූල තත්ත්වය ප්රයෝජනයට ගෙන බන්ධනාගාරයෙන් පලා ගොස් ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. පලා ගිය පුද්ගලයන් සොයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් සොයාබැලීම් ආරම්භ කර ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
තුවාලකරුවන් රෝහලට ස්ථානාන්තරය
තුවාල ලැබූ සිරකරුවන් නේගම්බෝ රෝහලට ප්රවාහනය කරන ලද අතර, වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ට ප්රතිකාර සිදු කළේය. ඔවුන්ගේ තත්ත්වයේ සම්පූර්ණ විස්තරය තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්
මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත. අධික ජනාකීර්ණ බව සහ කණ්ඩායම් අතර ආතතීන් දිගු කලක් තිස්සේ රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්රචණ්ඩ කලහ ඇතිවීමට හේතු වන සාධක ලෙස දක්වා ඇත.
ගැටුම ඇති වූ හේතු, වාර්තා වූ පලා යාම් සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ වගකීම් පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශනයන් අදාළ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තා කිරීම ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.