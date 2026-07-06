Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ පරස්පර කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් ඊයේ දහවල් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගිය අතර තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලයේ මෙම කලාපයේ වාර්තා වූ බරපතලම බන්ධනාගාර කලහයක් ලෙස මෙය සැලකේ.

සිදු වූ දේ

බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා සිටි සිරකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇතිවූ මෙම ගැටුම ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රචණ්ඩ සටනක් බවට පත් වූ අතර, එය පාලනය කිරීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට ක්ෂණිකව හැකියාවක් නොවීය. සාමය යළි ස්ථාපිත වන විට සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී සිටි අතර, තවත් සිරකරුවන් තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට විවිධ මට්ටමේ තුවාල සිදු වී තිබිණි.

මෙම සිද්ධිය තවත් බරපතල කරමින්, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මෙම ව්‍යාකූල තත්ත්වය ප්‍රයෝජනයට ගෙන බන්ධනාගාරයෙන් පලා ගොස් ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. පලා ගිය පුද්ගලයන් සොයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා බලධාරීන් සොයාබැලීම් ආරම්භ කර ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තුවාලකරුවන් රෝහලට ස්ථානාන්තරය

තුවාල ලැබූ සිරකරුවන් නේගම්බෝ රෝහලට ප්‍රවාහනය කරන ලද අතර, වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර සිදු කළේය. ඔවුන්ගේ තත්ත්වයේ සම්පූර්ණ විස්තරය තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්

මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත. අධික ජනාකීර්ණ බව සහ කණ්ඩායම් අතර ආතතීන් දිගු කලක් තිස්සේ රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ කලහ ඇතිවීමට හේතු වන සාධක ලෙස දක්වා ඇත.

ගැටුම ඇති වූ හේතු, වාර්තා වූ පලා යාම් සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ වගකීම් පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශනයන් අදාළ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තා කිරීම ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගුර්බාස්ගේ GSL ගිවිසුම LPL탈퇴 සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු කරයි Sinhala

ගුර්බාස්ගේ GSL ගිවිසුම LPL탈퇴 සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු කරයි

රහ්මනුල්ලා ගුර්බාස් 2026 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයෙන් (LPL)탈퇴 වීමේ තීරණය, ඇෆ්ගනිස්තාන් වික්කට් රකින්නා-පිතිකාරයා ගල්ෆ් සුපර් ලීගයේ (GSL) කණ්ඩායමක් සමඟ ගිවිසුමකට…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ITM ජයිපූර් 2026 හි ඉන්දියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව සමඟ එක්වෙයි — ගෝලීය සංචාරක ප්‍රදර්ශනය විශාල රැස්වීමකට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ITM ජයිපූර් 2026 හි ඉන්දියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව සමඟ එක්වෙයි — ගෝලීය සංචාරක ප්‍රදර්ශනය විශාල රැස්වීමකට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර සංචාරක මාර්ට් (ITM) ජයිපූර් 2026 හි සහභාගී වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඉන්දියාව, නේපාලය, මැලේසියාව සහ තවත් රටවල් ගණනාවක් ඇතුළු ජාතීන් රාශියක්…

06 Jul 2026 Discuss
මන්නාරයේ 50 MW HayWind සුළං උද්‍යානයේ අවසන් තර්බයින් නැව්ගත කිරීම සමඟ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

මන්නාරයේ 50 MW HayWind සුළං උද්‍යානයේ අවසන් තර්බයින් නැව්ගත කිරීම සමඟ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට

මන්නාරයේ HayWind සුළං විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, මෙගාවොට් 50 ධාරිතාවයෙන් යුත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss