ශ්රී ලංකාව සහ චීන EXIM බැංකුව මධ්යම අධිවේගී මාර්ග අරමුදල් ගිවිසුම අවසන් කිරීමට ආසන්න වෙයි
ශ්රී ලංකාව සහ චීනයේ අපනයන-ආනයන බැංකුව අතර සංවර්ධන සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර, දෙපාර්ශ්වයම මධ්යම අධිවේගී මාර්ග ව්යාපෘතිය සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂා කෙරෙන අරමුදල් ගිවිසුම අවසන් කිරීමට තල්ලු කරමින් සිටින අතර, එය ද්විපාර්ශ්වික යටිතල පහසුකම් මූල්යකරණයේ නව ගතිවේගයක් ඇති වී ඇති බව සංඥා කරයි.
ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා තුළින් ප්රධාන යටිතල පහසුකම් න්යාය පත්රය ඉදිරියට
මෙම සාකච්ඡා, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම උපාය මාර්ගිකව වැදගත් මාර්ග යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘතිවලින් එකක් සඳහා චීන මූල්යාධාර ලබාගැනීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. කොළඹ සිට මධ්යම කඳුකර ප්රදේශය දක්වා සම්බන්ධ කිරීමට අපේක්ෂිත මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය, වසර ගණනාවක් තිස්සේ රටේ ජාතික සංවර්ධන සැලැස්මේ කේන්ද්රස්ථානයක් ව පැවතී ඇති අතර, එහි මූල්යකරණය සම්බන්ධ ප්රගතිය රාජ්ය සහ පෞද්ගලික අංශ දෙකෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
දෙපාර්ශ්වයේ නිලධාරීන් මූල්ය රාමුව සම්බන්ධ අසීමිත කරුණු විසඳීම අරමුණු කරගනිමින් ඵලදායී සංවාදයක නිරත වූ අතර, ආසන්න කාලය තුළ ගිවිසුම අවසාන අදියරට ගෙන ඒමේ අපේක්ෂාවෙන් ක්රියා කළහ.
මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය වැදගත් වන්නේ ඇයි
මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය ශ්රී ලංකාව සඳහා පරිවර්තනීය ව්යාපෘතියක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, බස්නාහිර පළාත සහ දිවයිනේ මධ්යම ප්රදේශ අතර ගමන් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට ප්රතිඥා දෙයි. සම්පූර්ණ වූ පසු, එයින් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්රතිඵල නම්:
- පවතින ප්රධාන මාර්ගවල නිදන්ගත රථවාහන තදබදය සමනය කිරීම
- මධ්යම හා උඩරට ප්රදේශවල ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ප්රවර්ධනය කිරීම
- සංචාරක, වාණිජ සහ කෘෂිකාර්මික සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම
- ඉදිකිරීම් සමයේ සහ ඉන් පසුව රැකියා අවස්ථා ජනනය කිරීම
පුළුල් සංවර්ධන සහයෝගීතාවයද සාකච්ඡා මේසය මත
අධිවේගී මාර්ග අරමුදල්කරණයට ඔබ්බෙන්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සහ චීන EXIM බැංකුව අතර සාකච්ඡා රටවල් දෙක අතර සංවර්ධන සහයෝගීතාවයේ පුළුල් විෂය පථය ආවරණය කළ බව වටහාගෙන ඇත. මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම ඉදිරියට ගෙන යන රට, ප්රධාන ද්විපාර්ශ්වික ණය දෙන්නන් සමඟ නැවත සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ කොළඹ ගනිමින් ඇති අඛණ්ඩ උත්සාහය ඉන් පිළිබිඹු වේ.
මධ්යම අධිවේගී මාර්ග අරමුදල් ගිවිසුම අවසන් කිරීම, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය උච්චතම අවස්ථාවේ සිට ශ්රී ලංකාව චීන සංවර්ධන මූල්ය ආයතන සමඟ නැවත සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ වඩාත්ම ස්පර්ශනීය ප්රතිඵලයක් නිරූපණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකා-චීන මූල්ය සබඳතාවල පසුබිම
චීනය ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ගෙන් එකක් වී ඇති අතර, යටිතල පහසුකම් මූල්යකරණය ක්ෂේත්රයේ රටවල් දෙක අතර සම්බන්ධය මෑත වසරවල සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට ලක් ව ඇත. ශ්රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු සුවය ලබා ගැනීම සහ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ බැඳීම් ඉටු කරමින් ගමන් කරද්දී, ශක්ය කොන්දේසි මත නව සංවර්ධන මූල්යකරණ ලබා ගැනීම රජයේ ප්රමුඛ්යතාවයක් ව පවතී.
චීන EXIM බැංකුව සමඟ මෙම නවතම සාකච්ඡාවල වාර්තා වන ප්රගතිය, මධ්යම අධිවේගී මාර්ගයේ ප්රගතිය සඳහා මෙන්ම, ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය හවුල්කාරයින් සමඟ වැඩිදියුණු වන තත්ත්වය පිළිබඳ ලබා දෙන පුළුල් සංඥාව සඳහාද ධනාත්මක ප්රගතියක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත.
ගිවිසුම අවසන් කිරීමේ කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.