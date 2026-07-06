විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාවට ශ්රී ලංකාවේ නීති ප්රජාවෙන් දැඩි විරෝධය
විනිසුරුවන්ට අදාළ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාවලට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ නීති ක්ෂේත්රය තුළ සිට ප්රබල විරෝධතා හඬක් නැගී ඇති අතර, කැපී පෙනෙන නීති විශේෂඥයින් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ ආයතනික අඛණ්ඩතාවට සිදුවිය හැකි බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින් සිටිති.
නීති වෘත්තිකයන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම
දිවයිනේ ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥයින් සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා විශේෂඥයින් අධිකරණ සාමාජිකයන්ට අදාළ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීමේ ප්රයත්නවලට එරෙහිව තීරණාත්මක ලෙස පෙනී සිටිති. විවේචකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, අධිකරණ සේවයේ මෙවැනි මූලික අංශයක් වෙනස් කිරීම දේශපාලන මැදිහත්වීමට දොර විවර කළ හැකි බවත්, ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුවක් තුළ ඵලදායී ලෙස කාර්යය ඉටු කිරීම සඳහා අධිකරණය රඳවා ගත යුතු ස්වාධීනත්වය බිඳ දැමිය හැකි බවත්ය.
නීති වෘත්තිකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, සේවයේ නියුතු විනිසුරුවන්ගේ ධූරකාලයට හෝ විශ්රාම කොන්දේසිවලට බලපාන ඕනෑම සංශෝධනයකට ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස ප්රවේශ විය යුතු බවයි; මෙවැනි වෙනස්කම් විධායකය සහ අධිකරණය අතර බලය සමතුලිත කිරීම කෙරෙහි දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ගෙන දෙන බැවිනි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම විරෝධතාවයේ හරය වන්නේ, විශ්රාම වයසට අදාළ විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම, නව නීති රෙගුලාසි සකස් කර ක්රියාත්මක කරන ආකාරය අනුව, කැමති විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට හෝ අනෙකුත් විනිසුරුවන් කල්තියා ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට යොදා ගත හැකි මෙවලමක් බවට පත්විය හැකි බව පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ලයි.
- නීති විශේෂඥයින් අවධාරණය කරන්නේ, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය සංවිධානයේ礎ශිලාව බවයි
- එවැනි ප්රතිසංස්කරණ පිටුපස දේශපාලන චේතනාවක් ඇතැයි යන සැකය අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකිය
- නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, ස්ථාපිත විශ්රාම සම්ප්රදායන් විධායක අභිමතය රහිතව පැහැදිලි හා නිෂ්පාක්ෂික රාමුවක් සපයන බවයි
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පරිපාලනමය පහසුවේ කාරණාවක් ලෙස සලකා කටයුතු කළ නොහැකිය. මෙම ක්ෂේත්රයේ ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක් සඳහා හැකි අතිරේක පුළුල් සම්මුතියක් අවශ්ය වන අතර, එය සම්පූර්ණයෙන්ම යුක්තියේ අරමුණු මත පමණක් පදනම් විය යුතුය.
විනිවිද පෙනෙන සංවාදයක් සඳහා ඉල්ලීම
නීති විචාරකයින් කිහිප දෙනෙක් ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විවෘත හා විනිවිද පෙනෙන සාකච්ඡාවකට යොමු වන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති; ඒ, ඕනෑම ව්යවස්ථාදායක යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙරය. ප්රමාණවත් විමර්ශනයකින් තොරව ඉක්මන් කිරීම නොකළ යුතු බවත්, මෙවැනි ස්වභාවයේ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා පුළුල් ජාතික සම්මුතියක් අවශ්ය බවත් ඔවුහු අවධාරණය කරති.
මෙම විවාදය වැඩිවැඩියෙන් හිස ඔසවනු සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් බලගතු වෘත්තීය ප්රජාවන්ගෙන් එකක් වන නීති ප්රජාවේ වැඩෙමින් යන පීඩනයට ප්රතිපත්ති立案者යින් ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහි සියල්ලන්ගේ දෑස් යොමුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.