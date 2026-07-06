ශ්රී ලංකාවේ සුරැකුම්පත් නියාමකය පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් තහනම තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය නියාමන අධිකාරිය, පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉඩ සලසා දීමේ අවශ්යතාවය ඉදිරිපත් කරමින්, පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කර ඇත.
විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන අතරතුර තහනම දීර්ඝ වේ
ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) මෙම දීර්ඝ කිරීම නිවේදනය කරමින්, මතභේදාත්මක ප්රාථමික අලෙවිකරු සමාගමට එරෙහිව "පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා" මෙම තීරණය ගන්නා ලද බව සඳහන් කළේය. මෙම පියවරෙන් සමාගම සම්බන්ධ නියාමන පරීක්ෂණ තවමත් ක්රියාත්මකව හා නිරාකරණයකින් තොරව පවතින බව පැහැදිලි වේ.
පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ක්ෂේත්රය කළඹා ලූ මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතු සිදුවීම හා සම්බන්ධ, රටේ වඩාත් ප්රකට මූල්ය අක්රමිකතා සිද්ධීන්ගෙන් එකක් හමුවේ කේන්ද්රීය ස්ථානයක පිහිටා ඇත. රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළේ වඩාත් ප්රමුඛ ප්රාථමික අලෙවිකරුවන් අතර කලෙක ස්ථානගත වූ මෙම සමාගම, ඒ හේතුවෙන් අඛණ්ඩ නියාමන හා නෛතික පීඩනයට මුහුණ දී ඇත.
නියාමන අධීක්ෂණය අවධානයේ කේන්ද්රයේ
SEC විසින් තහනම ඉවත් කිරීමට හෝ අවසන් කිරීමට නොව, එය නැවුම් කිරීමට ගත් තීරණයෙන් පෙනී යන්නේ, විමර්ශකයන් තවමත් තම සොයාගැනීම් අවසන් කර නොමැති බවත් නිශ්චිත නෛතික ක්රියාමාර්ග ගෙන නොමැති බවත්ය. තහනමට ලක් වූ ආයතනයකට මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කිරීමට ඉඩ දීම, ක්රියාත්මක කටයුතුවල අඛණ්ඩතාවට හානිකර විය හැකි යැයි ජනාධිකාරීන් තීරණය කරන විට සාමාන්යයෙන් එවැනි දීර්ඝ කිරීම් ලබා දෙනු ලැබේ.
මෙම දීර්ඝ කිරීම හේතුවෙන් PTL සමාගමට අමතර මාස හය ක කාලයක් සිය ප්රාථමික අලෙවිකරු මෙහෙයුම් සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට සිදු වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළේ එහි සහභාගිත්වය තව දුරටත් සීමා වෙයි.
පසුබිම හා මහජන සැලකිල්ල
පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් මහජන අවධානයට ලක් වූ අතර, බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාව ලෙස සාමාන්යයෙන් හඳුන්වනු ලබන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමට ද හේතු විය. එම කොමිෂන් සභාව භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුවල බරපතල අක්රමිකතා සොයාගත් අතර, ඒ හා සම්බන්ධ ප්රතිවිපාක රටේ මූල්ය ක්ෂේත්රය පුරා සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා ආයතනික ප්රතිඵල ගෙනාවේය.
ආයෝජකයන් හා වෙළඳපොළ සහභාගිකයන් සඳහා, දිගටම ක්රියාත්මක වන මෙම තහනම, බැඳුම්කර වංචාවෙන් මතු වූ නියාමන කටයුතු ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පාලනය පිළිබඳ කතාවේ නිම නොවූ පරිච්ඡේදයක් ලෙස ඉතිරිව ඇති බවට සිහිකැඳවීමකි.
විමර්ශන කවදා අවසන් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් SEC නිශ්චිත කාල සීමාවක් ලබා දී නොමැති හෙයින්, පෙරදිසිය දෙස බලන කල, පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගමේ අවසාන ඉරණම අවිනිශ්චිතව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.