Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අපේ දරුවන් ආරක්ෂා කරමු: ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 16න් පහළ දරුවන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අපේ දරුවන් ආරක්ෂා කරමු: ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 16න් පහළ දරුවන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය

හදිසි පියවර ඉල්ලා සිටින වර්ධනීය අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට බලධාරීන්ට තවදුරටත් නොසලකා හැරිය නොහැකි, ඉතාමත් හදිසි අවධානය ඉල්ලා සිටින අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටී — එනම් දරුවන් හා යෞවනයන්ට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා සඳහා ඇති අසීමිත ප්‍රවේශයයි. දිවයිනේ ඩිජිටල් සම්බන්ධතාව ගැඹුරු වෙද්දී, විශේෂඥයන් සහ ළමා කල්‍යාණ පෙනී සිටින්නන්, අවුරුදු 16න් පහළ දරුවන්ට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය තහනම් කරමින් තීරණාත්මක නීති පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

තරුණ මනස්වලට සිදුවන හානිය

දරුවන් අතර අධික සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය මානසික සෞඛ්‍ය ක්ෂය වීම සමඟ සම්බන්ධ බව පිළිබඳ සාක්ෂි ලොව පුරා වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ද ඒ බව දැඩි ලෙස අත්විඳීමට ආරම්භ වී ඇත. තරුණ භාවිතාකරුවන් සයිබර් හිරිහැර, හානිකර අන්තර්ගතය, ගොදුරු සොයන හැසිරීම් සහ ඔවුන්ගේ යහසිරිත වියදමින් තිර කාලය උපරිම කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ඇබ්බැහිකාරී ඇල්ගොරිතම හමුවේ වැඩිවැඩියෙන් නිරාවරණය වෙමින් සිටිති.

සමාජ මාධ්‍ය ගවේෂණය කිරීමට සැලකිය යුතු පැය ගණනක් ගත කරන දරුවන්ට කාංසාව, මානසික අවපීඩනය සහ විකෘති ස්වයං-ප්‍රතිරූපය වර්ධනය වීමේ ඉහළ අවදානමක් ඇති බව ප්‍රකාශිත සාක්ෂිවලින් තහවුරු වේ — මෙම තත්ත්වයන් පවුල් මත සහ දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ මානසික සෞඛ්‍ය සේවා මත අති විශාල බරක් පටවමින් තිබේ.

අනෙකුත් රටවල් ගෙන ඇති පියවර

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම අභියෝගය තනිවම මුහුණ දෙන්නට අවශ්‍ය නැත. රටවල් කිහිපයක් දැනටමත් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සඳහා වයස් ආශ්‍රිත සීමා පනවා ඇති අතර, සැබෑ ලෙස ඒ ගැන සලකා බලමින් සිටිති. ඕස්ට්‍රේලියාව ඉන් ප්‍රමුඛ රටක් ලෙස ඉදිරිපත් ව, අවුරුදු 16න් පහළ දරුවන්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් කරන නීතිය ඉදිරිපත් කළ අතර, එය ජාත්‍යන්තර අවධානය හා විවාදය ඇති කළේය. ඩිජිටල් අවකාශයන්හි අඩු වයසේ දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම දෙසට ලෝක ප්‍රවණතාව පැහැදිලිවම නැඹුරු වෙමින් ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක නොවුනහොත් පසු පසට වැටීමේ අවදානමක් ඇත.

රජයේ හා වේදිකාවල වගකීම

මෙම වේදිකා පවත්වාගෙන යන තාක්ෂණ සමාගම් දිගු කලක් තිස්සේ අර්ථවත් වගවීමකට එරෙහිව සිටිමින්, ප්‍රතිවිපාකවලට වගකීමෙන් බේරෙමින් තරුණ භාවිතාකරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ලාභ ලැබීය. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ නීති立法 සම්පාදකයින් සිලිකන් වැලියෙන් ස්වේච්ඡා ක්‍රියාමාර්ගයක් බලා සිටිය යුතු නැත. ශක්තිමත්, ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නියාමන රාමුවක් අවශ්‍ය වේ — වයස් තහවුරු කිරීම සහ නීති පිළිපැදීමේ වගකීම කෙලින්ම වේදිකා මතම පටවන රාමුවක්.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන සමාජ මාධ්‍ය සමාගම් විසින් අනිවාර්ය වයස් තහවුරු කිරීමේ පද්ධති ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.
  • දෙමාපියන් හා භාරකරුවන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ මාර්ගගත ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට හා කළමනාකරණය කිරීමට වඩාත් පැහැදිලි මෙවලම් හා මඟපෙන්වීම ලබා දිය යුතුය.
  • පාසල් විසින් ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව සහ මාර්ගගත ආරක්ෂා අධ්‍යාපනය ඔවුන්ගේ මූලික විෂය මාලාවට ඇතුළත් කළ යුතුය.
  • ළමා මාර්ගගත ආරක්ෂා ප්‍රමිතීන් අධීක්ෂණය කිරීමට හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැපවූ ජාතික ආයතනයක් බලගැන්විය යුතුය.

ජාතික ප්‍රමුඛතාවයේ ප්‍රශ්නයක්

දරුවන් හානියෙන් ආරක්ෂා කිරීම සෑම කලකම ශිෂ්ට සමාජයේ මූලික ශිලාවක් ව පැමිණ ඇත. දරුවෙකුගේ සුවසේම සඳහා ඇති විශාලතම අනතුරු තවදුරටත් ශාරීරික ලෝකයේ පමණක් නොව ඔවුන්ගේ අත්ලෙහි සැඟවී ඇති යුගයක, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති立案 සම්පාදකයින් මේ මොහොතට ගැළපෙන ලෙස නැඟී සිටිය යුතුය.

ඩිජිටල් යුගය ඉගෙනීම හා සම්බන්ධතාව සඳහා අසාම

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සුරැකුම්පත් නියාමකය පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් තහනම තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සුරැකුම්පත් නියාමකය පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් තහනම තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය, පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශන කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉඩ සලසා දීමේ අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරමින්, පර්පෙචුවල්…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ චීන EXIM බැංකුව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග අරමුදල් ගිවිසුම අවසන් කිරීමට ආසන්න වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීන EXIM බැංකුව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග අරමුදල් ගිවිසුම අවසන් කිරීමට ආසන්න වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනයේ අපනයන-ආනයන බැංකුව අතර සංවර්ධන සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර, දෙපාර්ශ්වයම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා දිගු…

06 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රජාවෙන් දැඩි විරෝධය Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රජාවෙන් දැඩි විරෝධය

විනිසුරුවන්ට අදාළ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාවලට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ක්ෂේත්‍රය තුළ සිට ප්‍රබල විරෝධතා හඬක් නැගී ඇති අතර, කැපී පෙනෙන නීති…

06 Jul 2026 Discuss