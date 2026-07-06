දිගු ගමනක් නැවත ඉහළට: ශ්රී ලංකාවට එහි ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටා තත්ත්වය නැවත ලබා ගත හැකිද?
පසුගිය වසර තුන තුළ සිය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් විඳදරාගත් ශ්රී ලංකාව, දැන් සිය ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ සහ අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමඟ අහිමි වූ ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටා රටක් ලෙස වූ තම තත්ත්වය නැවත ලබා ගැනීමේ විශාල අභියෝගයට මුහුණ දෙයි.
පදනම් කම්පා කළ අර්බුදයක්
2022 වර්ෂයේදී සිය උච්චස්ථානයට පැමිණි මෙම දූපත් රාජ්යයේ ආර්ථික කඩාවැටීම, දරුණු විදේශ විනිමය හිඟකම්, පාලනයෙන් ඔබ්බට ගිය උද්ධමනය, දිගු විදුලි කප්පාදු සහ ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ව්යාප්ත හිඟකම් මගින් සංලක්ෂිත විය. මෙම අර්බුදය ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර ඉල්ලා සිටීමට බල කළ අතර, ඓතිහාසික රාජ්ය ණය පැහැරහැරීමකට ද තුඩු දෙමින් රටේ ආදායම් වර්ගීකරණය පහළ කඩා වැටීමට හේතු විය.
යළි නැඟිටීමේ මාර්ගය
ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටා තත්ත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට නිරන්තර, බහු-මුහුණත් ප්රවේශයක් අවශ්ය බවට ආර්ථිකඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් එකඟ වෙති. හඳුනාගත් ප්රධාන ප්රමුඛතා අතර:
- මූල්ය විනය පවත්වාගෙන යාම සහ IMF සහාය ලත් ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් ඉදිරියට ගෙන යාම
- නිර්යාත හා සංචාරක ආදායම් ඉහළ නැංවීම මගින් විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීම
- ව්යාපාරික පරිසරය හා නියාමන රාමුව වැඩිදියුණු කිරීමෙන් විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීම
- අධික ණය ගැනීමකින් තොරව රජයේ ආදායම් රාජ්ය සේවා සඳහා ප්රමාණවත් වන බව සහතික කිරීමට බදු පදනම ශක්තිමත් කිරීම
- ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක වන බාහිර ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම
සංචාරක ව්යාපාරය හා නිර්යාත ඉදිරිගමනේ නායකත්වය ගනිති
සංචාරක ව්යාපාරය ශ්රී ලංකාවේ යළි නැඟිටීමේ වඩාත් බලාපොරොත්තු සහගත ධාවකයන්ගෙන් එකක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, නරඹන්නන්ගේ සංඛ්යාව ක්රමයෙන් අර්බුදයට පෙර මට්ටම් කරා නැවත නඟිමින් පවතී. මේ අතර, තේ, ඇඳුම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා ඇතුළු නිර්යාත අංශ, දිගු කාලීනව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට රටට අත්යවශ්ය වන විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමේ ප්රධාන ශක්තිය ලෙස සැලකෙයි.
ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ තවමත් තීරණාත්මකයි
කෙටිකාලීන ස්ථාවරීකරණය පමණක් ප්රවර්ධනය තිරසාරව පවත්වා ගැනීමට ප්රමාණවත් නොවනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ අවධාරනය කරති. රාජ්ය ව්යවසාය, බලශක්ති අංශය සහ රාජ්ය පරිපාලනය — විශේෂයෙන් ඒවා ආශ්රිත — ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ, ශ්රී ලංකාව සිය පතනයට දායක වූ මූල්ය කළමනාකරණ දුර්වලතා නැවත සිදු නොවීමට නම් අත්යවශ්ය ලෙස සැලකේ.
ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටා තත්ත්වයට නැවත ළඟා වීම සාක්ෂාත් කර ගත හැකිය, නමුත් ඒ සඳහා කෙටිකාලීන දේශපාලන පහසුව සඳහා අත්හැර දැමීමට ඉඩ නොදී, අඛණ්ඩ රජය ගණනාවක් හරහා ප්රතිසංස්කරණ ගතිවේගය ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යා යුතුය.
ප්රවේශමෙන් නමුත් බලාපොරොත්තු සහිත දැක්මක්
අර්බුදයේ ගැඹුරින් සිට ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දර්ශකවල මැනිය හැකි වැඩිදියුණුවක් දක්නට ලැබුණද, ඉහළ-මධ්යම ආදායම් වර්ගීකරණය කරා ආපසු ගමන ශීඝ්ර නොවනු ඇති අතර, පසුබෑම් රහිත ද නොවනු ඇතැයි විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. අර්බුදයේ බැරෑරුම්ම බරට කරාව දරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, යළි නැඟිටීමේ සැබෑ මිනුම ආර්ථික ලේබලයක් නොව, ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතය හා ජීවන තත්ත්වය ස්පර්ශ කළ හැකි ලෙස වැඩිදියුණු වීමකි.
රජය ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීම, මූල්ය ඒකාග්රතාව සහ සමාජ සුබසාධනය ය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.