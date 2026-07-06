ශ්රී ලංකාව ITM ජයිපූර් 2026 හි ඉන්දියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව සමඟ එක්වෙයි — ගෝලීය සංචාරක ප්රදර්ශනය විශාල රැස්වීමකට සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර සංචාරක මාර්ට් (ITM) ජයිපූර් 2026 හි සහභාගී වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඉන්දියාව, නේපාලය, මැලේසියාව සහ තවත් රටවල් ගණනාවක් ඇතුළු ජාතීන් රාශියක් එකතු වන මෙම සංචාරක හා ගමන් ක්ෂේත්රයේ ප්රවීණයන්ගේ කලාපීය ප්රධාන රැස්වීම ඓතිහාසික සිදුවීමක් ලෙස හැඳින්වේ.
සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ප්රධාන වේදිකාවක්
2026 ජූලි 31 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට නියමිත මෙම සිදුවීම, ගෝලීය සංචාරක නායකයන්, ආරාධිත ගැනුම්කරුවන් සහ ගුවන් සේවා, නෞකා සංචාර, ආගන්තුක සත්කාර හා සංචාරක අංශ නියෝජනය කරන සහස්ර ගණනාවක ගමන් ක්ෂේත්ර ප්රවීණයන් එකතු කරගන්නා ප්රමුඛ වෙළඳ වේදිකාවක් ලෙස ස්ථානගත කෙරෙයි.
ITM ජයිපූර් 2026, සහභාගී වන රටවලට ඒකාබද්ධ වේදිකාවක් යටතේ සිය සංචාරක ඉදිරිදර්ශන ප්රදර්ශනය කිරීමට, නව හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනඟා ගැනීමට සහ ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන් හා කර්මාන්ත තීරණ ගන්නන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට අගනා අවස්ථාවක් සැලසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය සංචාරක අභිලාෂයන් පිළිබිඹු කරයි
ශ්රී ලංකාව සහභාගී රටක් ලෙස තහවුරු කිරීම, ද්වීප රාජ්යය ගෝලීය වේදිකාවේ සිය සංචාරක අංශය යළිත් සක්රිය කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහය ඉස්මතු කරයි. වසර ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කළඹලාව අනුව, රට සංචාරකයන්ගේ ප්රමාණය ප්රකෘතිමත් කිරීමට හා ඉහළ නැංවීමට ක්රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටී.
ITM ජයිපූර් වැනි ඉහළ මට්ටමේ ජාත්යන්තර සිදුවීමක නියෝජනය, හෝටල් හිමිකරුවන්, සංචාරක ක්රියාකරුවන් සහ ගමනාන්ත අලෙවිකරුවන් ඇතුළු ශ්රී ලාංකික සංචාරක කොටස්කරුවන්ට ගෝලීය ගමන් වෙළඳ ප්රවීණයන් සාන්ද්රිතව රැස්වූ පිරිසක් සමඟ සෘජු ප්රවේශය ලබා දෙයි.
කලාපීය හා ගෝලීය නියෝජනය
මෙම මාර්ට් සඳහා රටවල් පුළුල් කොටසක සහභාගීත්වය ලැබෙමින් පවතින අතර, එය දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියානු සංචාරක වෙළඳපොළ කෙරෙහි ජාත්යන්තර උනන්දුව ඉහළ යන බව පිළිබිඹු කරයි. තහවුරු කළ සහභාගිවන්නන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ඉන්දියාව
- නේපාලය
- ශ්රී ලංකාව
- මැලේසියාව
ජූලි සිදුවීමට පෙර තවත් රටවල් සහභාගීත්වය තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය රැස්වීමේ විෂය පථය හා පරිමාව තවදුරටත් පුළුල් කරනු ඇත.
ගුවන් සේවා, නෞකා සංචාර හා ආගන්තුක සත්කාර නායකයන් සම්බන්ධ කිරීම
ITM ජයිපූර් 2026, ගෝලීය ගමන් පද්ධතියේ ප්රධාන අංශ අතර පාලම් බැඳීම සඳහා සැලසුම් කෙරී ඇති අතර, ගුවන් සේවා, නෞකා සේවා, හෝටල් කණ්ඩායම් සහ ගමනාන්ත කළමනාකරණ සංවිධාන නියෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම් කාල සීමාව පුරාම ව්යුහගත ජාලකරණ සැසි, ව්යාපාර අතර හමුවීම් සහ දැනුම බෙදාහැරීමේ සංසද පහසු කිරීම සඳහා ආකෘතිය සකස් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, කර්මාන්තය තිරසාර වර්ධනය කරා ගමන් කරන මෙම මොහොතේ, නවීකරණය කළ සංචාරක යෝජනාව බලගතු ජාත්යන්තර ප්රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට මාර්ට් සුදුසු කාලෝචිත අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.