Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ITM ජයිපූර් 2026 හි ඉන්දියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව සමඟ එක්වෙයි — ගෝලීය සංචාරක ප්‍රදර්ශනය විශාල රැස්වීමකට සූදානම් වෙයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ITM ජයිපූර් 2026 හි ඉන්දියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව සමඟ එක්වෙයි — ගෝලීය සංචාරක ප්‍රදර්ශනය විශාල රැස්වීමකට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර සංචාරක මාර්ට් (ITM) ජයිපූර් 2026 හි සහභාගී වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඉන්දියාව, නේපාලය, මැලේසියාව සහ තවත් රටවල් ගණනාවක් ඇතුළු ජාතීන් රාශියක් එකතු වන මෙම සංචාරක හා ගමන් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ගේ කලාපීය ප්‍රධාන රැස්වීම ඓතිහාසික සිදුවීමක් ලෙස හැඳින්වේ.

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ප්‍රධාන වේදිකාවක්

2026 ජූලි 31 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට නියමිත මෙම සිදුවීම, ගෝලීය සංචාරක නායකයන්, ආරාධිත ගැනුම්කරුවන් සහ ගුවන් සේවා, නෞකා සංචාර, ආගන්තුක සත්කාර හා සංචාරක අංශ නියෝජනය කරන සහස්‍ර ගණනාවක ගමන් ක්ෂේත්‍ර ප්‍රවීණයන් එකතු කරගන්නා ප්‍රමුඛ වෙළඳ වේදිකාවක් ලෙස ස්ථානගත කෙරෙයි.

ITM ජයිපූර් 2026, සහභාගී වන රටවලට ඒකාබද්ධ වේදිකාවක් යටතේ සිය සංචාරක ඉදිරිදර්ශන ප්‍රදර්ශනය කිරීමට, නව හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනඟා ගැනීමට සහ ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් හා කර්මාන්ත තීරණ ගන්නන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට අගනා අවස්ථාවක් සැලසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගීත්වය සංචාරක අභිලාෂයන් පිළිබිඹු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී රටක් ලෙස තහවුරු කිරීම, ද්වීප රාජ්‍යය ගෝලීය වේදිකාවේ සිය සංචාරක අංශය යළිත් සක්‍රිය කිරීමට හා පුළුල් කිරීමට ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහය ඉස්මතු කරයි. වසර ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කළඹලාව අනුව, රට සංචාරකයන්ගේ ප්‍රමාණය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමට හා ඉහළ නැංවීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටී.

ITM ජයිපූර් වැනි ඉහළ මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර සිදුවීමක නියෝජනය, හෝටල් හිමිකරුවන්, සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් සහ ගමනාන්ත අලෙවිකරුවන් ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික සංචාරක කොටස්කරුවන්ට ගෝලීය ගමන් වෙළඳ ප්‍රවීණයන් සාන්ද්‍රිතව රැස්වූ පිරිසක් සමඟ සෘජු ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.

කලාපීය හා ගෝලීය නියෝජනය

මෙම මාර්ට් සඳහා රටවල් පුළුල් කොටසක සහභාගීත්වය ලැබෙමින් පවතින අතර, එය දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියානු සංචාරක වෙළඳපොළ කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර උනන්දුව ඉහළ යන බව පිළිබිඹු කරයි. තහවුරු කළ සහභාගිවන්නන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ඉන්දියාව
  • නේපාලය
  • ශ්‍රී ලංකාව
  • මැලේසියාව

ජූලි සිදුවීමට පෙර තවත් රටවල් සහභාගීත්වය තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය රැස්වීමේ විෂය පථය හා පරිමාව තවදුරටත් පුළුල් කරනු ඇත.

ගුවන් සේවා, නෞකා සංචාර හා ආගන්තුක සත්කාර නායකයන් සම්බන්ධ කිරීම

ITM ජයිපූර් 2026, ගෝලීය ගමන් පද්ධතියේ ප්‍රධාන අංශ අතර පාලම් බැඳීම සඳහා සැලසුම් කෙරී ඇති අතර, ගුවන් සේවා, නෞකා සේවා, හෝටල් කණ්ඩායම් සහ ගමනාන්ත කළමනාකරණ සංවිධාන නියෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම් කාල සීමාව පුරාම ව්‍යුහගත ජාලකරණ සැසි, ව්‍යාපාර අතර හමුවීම් සහ දැනුම බෙදාහැරීමේ සංසද පහසු කිරීම සඳහා ආකෘතිය සකස් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, කර්මාන්තය තිරසාර වර්ධනය කරා ගමන් කරන මෙම මොහොතේ, නවීකරණය කළ සංචාරක යෝජනාව බලගතු ජාත්‍යන්තර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට මාර්ට් සුදුසු කාලෝචිත අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මරුට; තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසකට තුවාල, සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු පලා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ පරස්පර කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් ඊයේ දහවල් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගිය අතර තිස්දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා…

06 Jul 2026 Discuss
ගුර්බාස්ගේ GSL ගිවිසුම LPL탈퇴 සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු කරයි Sinhala

ගුර්බාස්ගේ GSL ගිවිසුම LPL탈퇴 සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු කරයි

රහ්මනුල්ලා ගුර්බාස් 2026 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයෙන් (LPL)탈퇴 වීමේ තීරණය, ඇෆ්ගනිස්තාන් වික්කට් රකින්නා-පිතිකාරයා ගල්ෆ් සුපර් ලීගයේ (GSL) කණ්ඩායමක් සමඟ ගිවිසුමකට…

06 Jul 2026 Discuss
මන්නාරයේ 50 MW HayWind සුළං උද්‍යානයේ අවසන් තර්බයින් නැව්ගත කිරීම සමඟ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

මන්නාරයේ 50 MW HayWind සුළං උද්‍යානයේ අවසන් තර්බයින් නැව්ගත කිරීම සමඟ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට

මන්නාරයේ HayWind සුළං විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, මෙගාවොට් 50 ධාරිතාවයෙන් යුත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අවසන්…

05 Jul 2026 Discuss