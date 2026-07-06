ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි: රෝගීන් 61,000 කට අධිකව සහ මරණ 39 ක් වාර්තා වෙයි
දිවයින පුරා බරපතල මට්ටමකට ළඟා වූ වසංගතය
ශ්රී ලංකාව දැන් දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 61,060 දක්වා ඉහළ ගොස් ජීවිත 39 ක් බිලිගෙන ඇති බැවින්, රට පුරා බරපතල මහජන සෞඛ්ය කනස්සල්ලක් ඇති වී තිබේ.
ඉහළ යමින් පවතින මෙම සංඛ්යා, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය තව දුරටත් ව්යාප්ත වීමට පෙර එය පාලනය කිරීම සඳහා සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වී ඇති බව පෙන්නුම් කරමින් තත්ත්වයේ බරපතලකම ඉස්මතු කරයි.
ජාතික මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතන සමයන්හිදී, එකතු වූ ජලය මදුරු බෝ වීමට හිතකර පරිසරයක් සෑදෙන අවස්ථාවලදී, ශ්රී ලංකාවට නැවත නැවත එල්ල වන තර්ජනයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ පවතී.
නවතම සංඛ්යාලේඛන, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ගණන වැඩිවෙමින් ප්රතිකාර ලබා ගැනීම හේතුවෙන් පළාත් කිහිපයක රෝහල් කෙරෙහි රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත පැටවෙන දැවැන්ත බරක් පිළිබිඹු කරයි.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
සෞඛ්ය නිලධාරීන් ආසාදනය වීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස මහජනතාවට නිරන්තරයෙන් බලකරමින් සිටිති. නිර්දේශිත ප්රධාන පියවර ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවාස සහ කාර්යාල අවට고여 있는 ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- වර්ෂා ජලය රැදෙන කසළ නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව අත්විඳින විට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
ඩෙංගු රෝගය ප්රතිකාර නොකළ හොත් ඉතා ඉක්මනින් උග්ර විය හැකි බැවින්, මරණ වැළැක්වීමේදී කල්තියා රෝග හඳුනාගැනීම සහ නියමිත වේලාවට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් තීරණාත්මක ය.
තත්ත්වය තවදුරටත් ගිලිහී යාමට පෙර වසංගතය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ පුද්ගලයන් අවධානයෙන් සිට සාමූහික වගකීමක් භාර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.