Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: රෝගීන් 61,000 කට අධිකව සහ මරණ 39 ක් වාර්තා වෙයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි: රෝගීන් 61,000 කට අධිකව සහ මරණ 39 ක් වාර්තා වෙයි

දිවයින පුරා බරපතල මට්ටමකට ළඟා වූ වසංගතය

ශ්‍රී ලංකාව දැන් දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 61,060 දක්වා ඉහළ ගොස් ජීවිත 39 ක් බිලිගෙන ඇති බැවින්, රට පුරා බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය කනස්සල්ලක් ඇති වී තිබේ.

ඉහළ යමින් පවතින මෙම සංඛ්‍යා, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය තව දුරටත් ව්‍යාප්ත වීමට පෙර එය පාලනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වී ඇති බව පෙන්නුම් කරමින් තත්ත්වයේ බරපතලකම ඉස්මතු කරයි.

ජාතික මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක්

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතන සමයන්හිදී, එකතු වූ ජලය මදුරු බෝ වීමට හිතකර පරිසරයක් සෑදෙන අවස්ථාවලදී, ශ්‍රී ලංකාවට නැවත නැවත එල්ල වන තර්ජනයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ පවතී.

නවතම සංඛ්‍යාලේඛන, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ගණන වැඩිවෙමින් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම හේතුවෙන් පළාත් කිහිපයක රෝහල් කෙරෙහි රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත පැටවෙන දැවැන්ත බරක් පිළිබිඹු කරයි.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ආසාදනය වීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස මහජනතාවට නිරන්තරයෙන් බලකරමින් සිටිති. නිර්දේශිත ප්‍රධාන පියවර ඇතුළත් වන්නේ:

  • නිවාස සහ කාර්යාල අවට고여 있는 ජලය ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • වර්ෂා ජලය රැදෙන කසළ නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව අත්විඳින විට වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
ඩෙංගු රෝගය ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් ඉතා ඉක්මනින් උග්‍ර විය හැකි බැවින්, මරණ වැළැක්වීමේදී කල්තියා රෝග හඳුනාගැනීම සහ නියමිත වේලාවට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් තීරණාත්මක ය.

තත්ත්වය තවදුරටත් ගිලිහී යාමට පෙර වසංගතය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ පුද්ගලයන් අවධානයෙන් සිට සාමූහික වගකීමක් භාර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන්…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්,…

06 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට…

06 Jul 2026 Discuss