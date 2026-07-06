Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාර්ෂික සංශෝධනය බලාත්මක වීමත් සමඟ මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා බස් ගාස්තු ඉහළ යයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාර්ෂික සංශෝධනය බලාත්මක වීමත් සමඟ මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා බස් ගාස්තු ඉහළ යයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාවේ (NTC) අනුමැතියෙන් පසු නවතම වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද (06) සිට公式 බලාත්මක වීමත් සමඟ මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා මගීන්ට ඉහළ ගමන් වියදමක් දැරීමට සිදුව තිබේ.

ගාස්තු සියයට 12 දක්වා ඉහළ යයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව විසින් රට පුරා බස් මාර්ග සඳහා සියයට 12 දක්වා ගාස්තු වැඩිකිරීමට අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර, එය රටේ මහජන ප්‍රවාහන මිල නිර්ණය සඳහා ගෙනෙන ලද වාර්ෂික ගාස්තු සංශෝධන මාලාවේ නවතම පියවර ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම සංශෝධනය පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය බස් සේවා දෙකෙහිම මගීන්ට බලපාන අතර, සියලු පළාත් හරහා ධාවනය වන මාර්ගවලට නව ගාස්තු අනුපාත අදාළ වේ.

එදිනෙදා මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම

ගාස්තු වැඩිවීම නිසා විශේෂයෙන් රැකියාවට, පාසලට හා අත්‍යවශ්‍ය ගමනාන්තවලට යාම සඳහා මහජන බස් ප්‍රවාහනය මූලික පිටිවහල කරගන්නා එදිනෙදා මගීන්ට අතිරේක මූල්‍ය බරක් පැටවෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සංශෝධනයට අනුමැතිය ලබාදෙන ලදී.
  • අදාළ මාර්ගවල ගාස්තු වැඩිවීම සියයට 12 දක්වා නියම කර ඇත.
  • මෙම වෙනස්කම් අද සිට දිවයිනේ සෑම තැනකම බලාත්මක වේ.

වාර්ෂික ගාස්තු සංශෝධන ක්‍රියාවලිය සකස් කර ඇත්තේ ඉන්ධන මිල, වාහන නඩත්තු වියදම් සහ අනෙකුත් පොදු වියදම් ඇතුළු බස් ක්‍රියාකරුවන් මුහුණ දෙන ඉහළ යන මෙහෙයුම් පිරිවැය සඳහා සැලකිල්ල දැක්වීම අරමුණු කරගෙනය.

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා මහජන බස් ප්‍රවාහනය පාලනය කරන වාර්ෂික සමාලෝචන යාන්ත්‍රණයේ කොටසක් ලෙස ගාස්තු වැඩිකිරීම් අනුමත කරන ලදී.

මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තම නිතිපතා ගමන් කරන මාර්ගවලට අදාළ නව ගාස්තු අනුපාත තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති බස් නැවතුම්පොළ හෝ අදාළ ප්‍රවාහන අධිකාරීන් මගින් යාවත්කාලීන ගාස්තු උපලේඛන පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන්…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්,…

06 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට…

06 Jul 2026 Discuss