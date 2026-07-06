වාර්ෂික සංශෝධනය බලාත්මක වීමත් සමඟ මුළු ශ්රී ලංකාව පුරා බස් ගාස්තු ඉහළ යයි
ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාවේ (NTC) අනුමැතියෙන් පසු නවතම වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය අද (06) සිට公式 බලාත්මක වීමත් සමඟ මුළු ශ්රී ලංකාව පුරා මගීන්ට ඉහළ ගමන් වියදමක් දැරීමට සිදුව තිබේ.
ගාස්තු සියයට 12 දක්වා ඉහළ යයි
ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව විසින් රට පුරා බස් මාර්ග සඳහා සියයට 12 දක්වා ගාස්තු වැඩිකිරීමට අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර, එය රටේ මහජන ප්රවාහන මිල නිර්ණය සඳහා ගෙනෙන ලද වාර්ෂික ගාස්තු සංශෝධන මාලාවේ නවතම පියවර ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම සංශෝධනය පෞද්ගලික හා රාජ්ය බස් සේවා දෙකෙහිම මගීන්ට බලපාන අතර, සියලු පළාත් හරහා ධාවනය වන මාර්ගවලට නව ගාස්තු අනුපාත අදාළ වේ.
එදිනෙදා මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම
ගාස්තු වැඩිවීම නිසා විශේෂයෙන් රැකියාවට, පාසලට හා අත්යවශ්ය ගමනාන්තවලට යාම සඳහා මහජන බස් ප්රවාහනය මූලික පිටිවහල කරගන්නා එදිනෙදා මගීන්ට අතිරේක මූල්ය බරක් පැටවෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව විසින් ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර සංශෝධනයට අනුමැතිය ලබාදෙන ලදී.
- අදාළ මාර්ගවල ගාස්තු වැඩිවීම සියයට 12 දක්වා නියම කර ඇත.
- මෙම වෙනස්කම් අද සිට දිවයිනේ සෑම තැනකම බලාත්මක වේ.
වාර්ෂික ගාස්තු සංශෝධන ක්රියාවලිය සකස් කර ඇත්තේ ඉන්ධන මිල, වාහන නඩත්තු වියදම් සහ අනෙකුත් පොදු වියදම් ඇතුළු බස් ක්රියාකරුවන් මුහුණ දෙන ඉහළ යන මෙහෙයුම් පිරිවැය සඳහා සැලකිල්ල දැක්වීම අරමුණු කරගෙනය.
ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව විසින් ශ්රී ලංකාව පුරා මහජන බස් ප්රවාහනය පාලනය කරන වාර්ෂික සමාලෝචන යාන්ත්රණයේ කොටසක් ලෙස ගාස්තු වැඩිකිරීම් අනුමත කරන ලදී.
මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තම නිතිපතා ගමන් කරන මාර්ගවලට අදාළ නව ගාස්තු අනුපාත තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති බස් නැවතුම්පොළ හෝ අදාළ ප්රවාහන අධිකාරීන් මගින් යාවත්කාලීන ගාස්තු උපලේඛන පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.